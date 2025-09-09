Ichalkaranji News: 'इचलकरंजी शहराचा दोन उंदरांनी केला पाणी पुरवठा ठप्प'; कृष्णा नदीतून होणारा उपसा थांबला, पाण्यासाठी प्रतिक्षा करावी लागणार

पंडित कोंडेकर इचलकरंजी: शहरात सणासुदीच्या दिवसांत नागरिकांना पाण्यासाठी दाहीदिशा करण्यास दोन उंदीर कारणीभूत ठरल्याचे समोर आले आहे. शहराला पाणी पुरवठा करणा-या मजरेवाडी उपसा केंद्राच्या ट्राॅन्सफाॅर्मरमध्ये बिघाड या दोन उंदिरामुळे झाला. वायर कुरतडत असतांना शाॅर्ट सर्किट झाल्यामुळे ट्राॅन्सफाॅर्मर उडाला. त्यामुळे चार दिवस कृष्णा नदीतून होणारा उपसा थांबला. परिणामी, शहरातील पाणी पुरवठा विस्कळीत झाला असून अद्यापही नागरिकांना सात दिवसानंतर नळाला पाणी मिळत आहे. .आनंदाची बातमी! 'गायीच्या दूध दरात तीन रुपयांपर्यंत वाढ'; सातारा जिल्ह्यात सुमारे ५५ हजार दूध उत्पादकांना दिलासा.इचलकरंजी शहराला कृष्णा नदीतून पाणी बहुतांशी पाणी पुरवठा केला जातो. या योजनेचे उपसा केंद्र मजरेवाडी (ता. शिरोळ) येथे आहे. या ठिकाणी ट्राॅन्सफाॅर्मर आहे. गेल्या बुधवारी ट्राॅन्सफाॅर्मरमध्ये अचानक बिघाड झाला. त्यामुळे उपसा केंद्राचा वीज पुरवठा खंडीत झाला. ट्राॅन्सफाॅर्मरमध्ये बिघाड कशाने झाला याचा शोध घेण्याचा प्रयत्न महापालिका पाणी पुरवठा विभागाने केला. त्यावेळी दोन उंदरामुळे हा बिघाड झाल्याचे समोर आले. महापूर आल्यानंतर अनेक उंदीरांनी उपसा केंद्रांचा आसरा घेतला होता. त्यातील दोन उंदिर ट्राॅन्सफाॅर्मरमध्ये घुसले होते. त्यांनी वायर कुरतडत असतांना शाॅर्ट सर्किट झाले. त्यामुळे ट्राॅन्सफाॅर्मरमध्ये बिघाड झाला..परिणामी, त्यानंतर चार दिवस ट्राॅन्सफाॅर्मर दुरुस्त झाला नाही. खांबावरील विद्युत रोधक खराब झाले होते. महापालिकेची यंत्रणा लावून नविन विद्युत रोधक बसविण्यात आले. अनेक तांत्रिक अडचणी आल्या. अखेर शनिवारी ट्राॅन्सफाॅर्मर दुरुस्त झाल्यानंतर चार दिवसांनी कृष्णा नदीतून पाणी उपसा सुरु झाला. या कालावधीत पाण्याची मोठी तुट निर्माण झाली. पूरक असलेल्या पंचगंगा योजनेतून पाणी उपसा सुरु होता. पण गरजेपेक्षा खूपच कमी पाणी असल्यामुळे शहरवासियांना ऐण गणेशोत्सवाच्या सणासुदीच्या काळात पाण्यासाठी तब्बल सात दिवसांची प्रतिक्षा करावी लागली..गळती काढलीमजरेवाडी उपसा केंद्राजवळ जून्या जलवाहिनीला मोठी गळती लागली होती. उपसा केंद्र बंद राहिल्यामुळे पाणी पुरवठा विभागाने गळतीचे काम पूर्ण केले. दिवस- रात्र त्यावर काम केले.जलशुध्दीकरण केंद्रही बंदगेल्या पंधरा दिवसांपासून जलशुध्दीकरण केंद्राचा सतत वीज पुरवठा खंडीत होत होता. त्यामुळेही शहरातील पाणी पुरवठ्यावर परिणाम झाला. वीज पुरवठा खंडीत झाल्यामुळे पाण्यावरील शुध्दीकरणाची प्रक्रीया सतत थांबवावी लागत होते..संकट पाठ सोडेना....शनिवारपासून कृष्णा नदीतून पाणी उपसा सुरु करण्यात आला. दोन- तीन दिवसांत पाणी पुरवठा सुरळीत करण्याचे नियोजन करण्यात येत होते. पण आज (सोमवार) दिवसभर कृष्णा आणि पंचगंगा या दोन्ही योजनांच्या उपसा केंद्रांचा वीज पुरवठा खंडीत होता. परिणामी, पून्हा पाण्याची मोठी तुट निर्माण झाली..Honesty Employee :'साईंच्या दरबारातील टोकाचा विरोधाभास'; कंत्राटी कर्मचाऱ्याच्या प्रामाणिकपणाचे सर्वच स्तरातून कौतुक.आठवडाभराची प्रतिक्षा करावी लागणारशहरातील पाणी पुरवठा अद्याप पूर्ववत झालेला नाही. वेळापत्रक बिघडल्याने अनेक भागात पाण्याची टंचाई निर्माण झाली आहे. पूर्वीप्रमाणे दोन दिवस आड पाणी पुरवठा होण्यासाठी किमान आठवडाभराचा कालावधी लागणार असल्याचे महापालिका पाणी पुरवठा विभागाकडून सांगण्यात आले. त्यामुळे तुर्त तरी नागरिकांना पाण्याचे नियोजन करावे लागणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.