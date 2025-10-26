Kolhapur Rain : कोल्हापूर विभागात ओला दुष्काळ! ऊस उत्पादनात ३५ ते ४० लाख टनांची घट होण्याची शक्यता

Sugarcane Crop : कुंडलिक पाटील : कोल्हापूर विभागात गतवर्षी दोन कोटी पाच लाख टन ऊस गाळप झाले होते. यंदा अतिवृष्टी, पूर परिस्थिती व सातत्याने पाऊस पडत असल्यामुळे नदीकाठी व डोंगरी भागात, असे एकूण ऊस उत्पादनात ३५ ते ४० लाख टनांपर्यंत घट होण्याची शक्यता कृषी क्षेत्रातील जाणकारांच्यातून वर्तवली जात आहे. तसेच काढणीला आलेल्या खरिपातील सोयाबीन आणि भात पिकाचे प्रचंड नुकसान होत आहे. जिल्ह्याच्या पश्चिम परिसरात परतीच्या पावसामुळे भात कापणीच्या कामांना अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. काढणीच्या पिकांचेही मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत आहे. यामुळे शासनाने ओला दुष्काळ जाहीर करावा, अशी मागणी शेतकऱ्यांतून होत आहे..जिल्ह्यात सप्टेंबरअखेर १७३३ मिलिमीटर सरासरी पाऊस होतो, यावेळी १२३१ मिलिमीटर म्हणजे ७१ टक्के पाऊस झाला आहे. गतवर्षी ८५ टक्के पाऊस झाला होता. मात्र, यावर्षी १४ मेपासून सातत्याने पाऊस पडत असल्यामुळे सर्वच पिकांच्या वाढीवर परिणाम झाला आहे. कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यांत, म्हणजे विभागात दोन कोटी पाच लाख टन ऊस गाळप गतवर्षी झाले होते. यावर्षी यामध्ये सुमारे ३५ ते ४० लाख टनांनी घट होईल, असा अंदाज तज्ज्ञांकडून व्यक्त होत आहे. अतिवृष्टी व सतत पाऊस झाल्यामुळे उसाची उंची खुंटली असून, फुटवा आलेला नाही. याचाही परिणाम उत्पादनावर जाणवत आहे..कृषी विभागाने सप्टेंबरअखेर पंचनामे पूर्ण केले आहेत. ऑक्टोबरच्या अतिवृष्टीने झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे या महिन्यात अखेरीस केले जाणार आहेत. खरीप हंगाम अंतिम टप्प्यात आहे. सोयाबीन पिकाचे सुमारे ३६ हजार हेक्टर क्षेत्र होते. ८५ टक्के सोयाबीन पिकाची काढणी झाली असून, सुमारे आठ ते दहा हजार हेक्टर क्षेत्रावरील पीक शेतात अडकले आहे, तर भाताचे सुमारे ६० हजार हेक्टर क्षेत्र कापणी पूर्ण झाली असून, सुमारे ४० हजार हेक्टर क्षेत्र शेतात अडकले आहे, तर पावसामुळे भात पीक भुईसपाट झाले आहे..CPR Kolhapur Crime : वैद्यकीय तपासणीच्या नावाखाली बिर्याणी-नाश्ता! सीपीआर रुग्णालयात संशयितांना मिळते व्हीआयपी वागणूक?, सुरक्षा यंत्रणा मूग गिळून गप्प....नुकसानभरपाई व शेतकरी असे...मे महिन्यात १८६९ हेक्टर क्षेत्राचे नुकसान, १० हजार २८४ शेतकऱ्यांचा समावेश, जून - जुलैमध्ये ३३५ हेक्टर क्षेत्राचे नुकसान ८७२ शेतकऱ्यांचा समावेश, ऑगस्टमध्ये ८८३५ हेक्टर इतक्या मोठ्या प्रमाणात क्षेत्राचे नुकसान, तर ३६ हजार ५५९ शेतकऱ्यांचा समावेश. सप्टेंबरमध्ये १६९६ हेक्टर क्षेत्राचे नुकसान, तर ५८६० नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांचा समावेश आहे. गडहिंग्लज तालुका ११ तालुक्यांना अधिकची नुकसानभरपाई मिळणार असल्याचे कृषी खात्यातील सूत्रांनी सांगितले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.