Kolhapur Municipal Politics : कोल्हापुरात महायुतीचा पहिला महापौर कोण? नेत्यांकडून नगरसेवकांच्या बैठकीची वेळ तारीख ठरली

Kolhapur Municipal corporation : महायुतीने बहुमताचा आकडा गाठल्याने महापौर कोण होणार, याची उत्सुकता लागून राहिली आहे. पण, त्यासाठी अजून महापौरपदाचे आरक्षणच जाहीर झालेले नसल्याने इच्छुक असलेल्या नगरसेवकांचे त्याकडे लक्ष लागले आहे. दरम्यान, नगरसेवकांच्या आघाड्यांच्या गॅझेटची प्रक्रिया सोमवारपासून सुरू होणार आहे. त्यादरम्यान आरक्षण जाहीर झाल्यास महापौर निवडीच्या सभेची तारीख निश्चित होईल..महायुतीचे ४५ नगरसेवक निवडून आले आहेत, तर काँग्रेस आघाडीचे ३५ नगरसेवक आहेत. ८१ नगरसेवक असल्याने बहुमतासाठी ४१ नगरसेवक लागतात. महायुतीत भाजप, शिवसेना शिंदे गट, राष्ट्रवादी अजित पवार पक्ष आहे. जनसुराज्य शक्ती पक्षाचा एकमेव नगरसेवक आहे. राज्यातील भाजप, शिवसेना शिंदे गटाच्या सत्तेत तो मित्रपक्ष आहे. त्यामुळे हा पक्ष महायुतीसोबत जाण्याची शक्यता आहे. कॉंग्रेसला बहुमतासाठी आणखी सहा नगरसेवक लागतील. सध्याची स्थिती पाहता महायुतीचा महापौर होण्यास काहीच अडचण दिसत नाही..अजून महापौरपदाचे आरक्षण मात्र जाहीर झालेले नाही. गेल्या सभागृहातील पाच वर्षांच्या पूर्ण कालावधीत महापौरपद महिलांसाठी आरक्षित होते. त्यामुळे आता महिलांसाठी आरक्षण पडण्याची शक्यता कमी दिसते. पुरुष गटासाठी पद राहिले, तर त्यात आरक्षणही पडू शकते. पुरुष प्रवर्गाकडे हे पद आल्यास महायुतीत मोठी स्पर्धा होऊ शकते. भाजपचे २६ नगरसेवक असून, शिवसेनेचे १५ नगरसेवक आहेत. महापौर महायुतीचा होणार असला, तरी पहिला महापौर कोण याकडे आता लक्ष लागले आहे..२६ जानेवारीनंतर महापौर निवड शक्यविजयी झालेल्या नगरसेवकांची नोंदणी करण्यासाठी महापालिकेच्या वतीने सोमवारपासून प्रक्रिया राबवली जाईल. त्यानुसार संबंधित पक्ष किंवा आघाडी स्थापन करून त्याचे गॅझेट करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांकडे पाठवली जाणार आहे. त्याबाबतची प्रक्रिया पूर्ण होत असताना जर महापौरपदाचे आरक्षण जाहीर झाले, तर त्यानुसार आवश्यक कालावधीत महापौर निवडीसाठी सभा बोलवण्यात येणार आहे. त्याबरोबर उपमहापौरपदाचीही निवड होईल. २६ जानेवारीनंतर सभा होऊ शकते. यानंतर विविध पदाधिकारी, स्थायी समितीसह विविध समित्यांच्या निवडीची प्रक्रिया राबवली जाणार आहे.....तर तीन प्रभागात विकास कमी, वाद जास्तमहायुतीचे दोन व काँग्रेस आघाडीचे दोन, असे नगरसेवक तीन प्रभागात निवडून आल्याने पुढील पाच वर्षांत तिथे वादाची मोठी वादळे तयार होणार आहेत. कुठे विकासकामे करायचे, कुठे करायचे नाही, कोणते करायचे हे सारे ठरवताना प्रभागातील चारही नगरसेवकांनी समन्वय राखला नाही, तर प्रभागात विकास कमी व वाद जास्त असेच होऊ शकते. निवडणुकीमध्ये दोन काँग्रेसच्या व दोन महायुतीच्या जागा निवडून आलेले १२, १६, १९ असे तीन प्रभाग आहेत. त्यामध्ये विकासकामे करताना चारही नगरसेवकांची संमती लागेल असे सांगितले जात आहे. सत्तेतील दोन नगरसेवक विकासकामे करण्याच्या बाजूने असतील, तर त्यांना विविध कारणाने विरोध होऊ शकतो. चौघांमध्ये एक महायुतीचा नगरसेवक असलेले १४, ८, ५, १५ हे प्रभाग आहेत, तर एक काँग्रेस आघाडीचा नगरसेवक असलेले ६, ११, १३, १८, २० हे प्रभाग आहेत. तिथेही वादाचे प्रसंग होऊ शकतात. अशावेळी सत्ताधाऱ्यांकडून काय रणनीती आखली जाते यावर पाच वर्षांचा कारभार ठरणार आहे..'स्वीकृत'साठी जोडण्या८१ सदस्यांची निवडणूक झाल्यानंतर माघारीवेळी अनेकांना वेगवेगळे शब्द दिले होते. त्यात स्वीकृत नगरसेवक करण्याचाही एक शब्द आहे. त्यामुळे ज्यांना शब्द दिला आहे, त्यांनी ते पद पदरात पाडून घेण्यासाठी हालचाली चालवल्या आहेत. सदस्य संख्येनुसार पाच स्वीकृत सदस्य होतील. यंदा पक्षांचे बलाबल बदलले असल्याने त्यांच्या वाटणीला येणाऱ्या सदस्यांची संख्या बदलणार आहे. पक्षांच्या आघाड्या कशा नोंद केल्या जातात त्यावर स्वीकृतचे सदस्य वाटणीला ठरणार आहेत..महायुतीच्या नगरसेवकांची आज बैठकबहुमत मिळवलेल्या महायुतीतील विजयी उमेदवारांचा सत्कार शनिवारी (ता. १७) महायुतीच्या नेत्यांच्या उपस्थितीत होणार आहे. यावेळी पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर, मंत्री हसन मुश्रीफ, आमदार राजेश क्षीरसागर, खासदार धनंजय महाडिक, आमदार अमल महाडिक सर्व पदाधिकारी उपस्थित राहणार आहेत. सत्काराच्या निमित्ताने हे सर्व नगरसेवक एकत्र येणार असून, पुढील कामकाजाची माहितीही देण्यात येणार आहे..