कोल्हापूर

Kolhapur Municipal Politics : कोल्हापुरात महायुतीचा पहिला महापौर कोण? नेत्यांकडून नगरसेवकांच्या बैठकीची वेळ तारीख ठरली

First Mahayuti mayor Kolhapur : महायुतीकडून कोल्हापूर महापौरपदासाठी हालचालींना वेग आला असून नगरसेवकांची निर्णायक बैठक कधी होणार याची माहिती समोर आली आहे.
Kolhapur mayor meeting date time

Kolhapur mayor meeting date time

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Kolhapur Municipal corporation : महायुतीने बहुमताचा आकडा गाठल्याने महापौर कोण होणार, याची उत्सुकता लागून राहिली आहे. पण, त्यासाठी अजून महापौरपदाचे आरक्षणच जाहीर झालेले नसल्याने इच्छुक असलेल्या नगरसेवकांचे त्याकडे लक्ष लागले आहे. दरम्यान, नगरसेवकांच्या आघाड्यांच्या गॅझेटची प्रक्रिया सोमवारपासून सुरू होणार आहे. त्यादरम्यान आरक्षण जाहीर झाल्यास महापौर निवडीच्या सभेची तारीख निश्‍चित होईल.

Loading content, please wait...
Kolhapur
satej patil
Dhananjay Mahadik
amal mahadik
Mayor reservation
Mayor Election
rajesh kshirsagar
KOLHAPUR CARPORATION
kolhapur city
Kolhapur Corporation
Prakashrao Abitkar
Shoumika Mahadik

Related Stories

No stories found.