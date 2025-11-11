कोल्हापूर

Leopard Arrest Operation: बिबट्या आला अन् कोल्हापूरकर तर्राट! हायफाय वस्तीत कसा घुसला रांगडा पाहुणा? तीन तासात काय-काय घडलं

बिबट्याच्या हल्ल्याने कोल्हापूरकर हादरले, वनखात्याच्या जवानांनी दिला धाडसी प्रतिसाद
Sandip Kapde
कोल्हापूरच्या ताराबाई पार्कातल्या हायफाय वस्तीत सकाळ-सकाळी एकदम फुल्ल वाढलेला बिबट्या घुसला, अन् सगळं शहर हादरलं! कुणीतरी बिबट्या आला रे, पळा-पळा अशी ओरड ठोकली, त्यानंतर कोल्हापूरकर पळाले. बातमी वाऱ्यासारखी पसरल्यानंतर कोल्हापूरकर पुन्हा बिबट्याला पाहायला आले... गर्दी पाहून बिबट्या देखील शॉक झाला असेल...

