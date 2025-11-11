Leopard Arrest Operation: बिबट्या आला अन् कोल्हापूरकर तर्राट! हायफाय वस्तीत कसा घुसला रांगडा पाहुणा? तीन तासात काय-काय घडलं

कोल्हापूरच्या ताराबाई पार्कातल्या हायफाय वस्तीत सकाळ-सकाळी एकदम फुल्ल वाढलेला बिबट्या घुसला, अन् सगळं शहर हादरलं! कुणीतरी बिबट्या आला रे, पळा-पळा अशी ओरड ठोकली, त्यानंतर कोल्हापूरकर पळाले. बातमी वाऱ्यासारखी पसरल्यानंतर कोल्हापूरकर पुन्हा बिबट्याला पाहायला आले... गर्दी पाहून बिबट्या देखील शॉक झाला असेल... .सुटकेचा श्वासदोन दिवसांपासून ह्याच परिसरात बिबट्या मुक्काम ठोकून होता. रांगड्या कोल्हापुरातील या रांगड्या प्राण्याला जेरबंद करायला वनखात्याचे, पोलीस, महापालिका अन् अग्निशमन दलाचे जवान तीन तासांपेक्षा जास्त झटले. शेवटी जाळ्यात अडकवून गुंगीचं इंजेक्शन ठोकलं, अन् सगळ्यांनी सुटकेचा श्वास सोडला..बातमी वाऱ्यासारखी पसरलीपण कोल्हापूरांच्या मनातील प्रश्न काही जात नव्हता बिबट्या शहरात शिरला कसा? सकाळी अकरा वाजता अजिंक्यतारा ऑफिसाच्या मागे असलेल्या हॉटेल वुडलँडच्या कंपाऊंडात हा दिसला.बातमी वाऱ्यासारखी पसरली, लोक बघायला आले. वनखात्याचे अन् पोलीस तात्काळ पोहोचले. सुरुवातीला हॉटेलच्या माळ्यावर हल्ला केला, मग उडी मारून महावितरणच्या मागच्या चेंबरात लपला. तिथे शोधायला गेलेल्या एका पोलीस अन् दोन वनखात्याच्या कर्मचाऱ्यांवर बिबट्याने झडप टाकली, या हल्ल्यात तिघेजण जखमी झाले..Kolhapur City Leopard Attack : कोल्हापूर शहरात आलेल्या बिबट्याचा तिघांवर हल्ला, महावितरण कार्यालयात घुसल्याने वनविभाग सतर्क.लोक हुल्लड करत होतेवनखात्याने ट्रॅंक्विलायझर गन तयार केली, बिबट्या उडी मारून पळू नये म्हणून चेंबरभोवती मोठ्ठी जाळी लावली. पण लोक हुल्लड करत होते, पोलिसांनी त्यांना लाठीचा चांगलाच प्रसाद वाटला..निमुळत्या जागेत बिबट्या दबा धरून बसला होता, कधीही झडप देईल अशी भीती. सेफ्टी जॅकेट घालून, जाळी हातात पकडलेले २०-२५ जवान हळूहळू सरकले. तीन तासांच्या रांगड्या झुंजीनंतर जाळ्यात अडकवला, गुंगीचं इंजेक्शन दिलं अन् ऑपरेशन यशस्वी झालं..कोल्हापुरात बिबट्या पहिल्यांदा शिरला?गर्दी पाहून कोल्हापुरात बिबट्या पहिल्यांदा शिरला असं वाटत असंल तरी तसं काही नाही... यापूर्वी २०१५ साली रुईकर कॉलनीत एका बंगल्याशेजारी असाच बिबट्या पकडला होता, पण काही तासांत तो मेला...हॉटेल वुडलँडच्या कंपाऊंडात बिबट्या आल्याने चर्चांना उधाण आलं आहे. शहराबाहेरच्या जंगलात बिबट्यांचा नेहमीच वावर असतो पण ते शहरात कधी येत नाही. पण हा बिबट्या ऊसतोड हंगाम सुरु असल्याने रात्री अन्न शोधत शहराकडे आला असावा. काही कुत्र्यांचा त्याने फरशा पाडल्याचं देखील लोक सांगतात..Kolhapur Leopard Video: हातात फक्त काठी आणि जाळी! कोल्हापुरात जांबाज जवानांनी बिबट्याला जीवंत कसं पकडलं? पाहा थरारक व्हिडिओ.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.