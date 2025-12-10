कोल्हापूर

Kolhapur Wildlife Terror : पन्हाळा शाहूवाडी परिसरात वन्यप्राण्यांचा अक्षरशः कहर; बिबट्या, रानडुकरांच्या हल्ल्यांनी शेतकरी भयभीत, वन विभागाकडे तातडीच्या उपाययोजनांची मागणी

Action from Forest Department : जंगलातील अतिक्रमण आणि जंगलतोड वाढल्याने वन्यप्राणी गावांमध्ये उतरू लागले असून नागरिक रात्री प्रवास करण्यासही घाबरत आहेत; प्रशासनाकडून ठोस कारवाईची मागणी.
कोतोली : निवडे (ता. पन्हाळा) परिसरातील उंड्री, खोतवाडी तसेच नांदगाव (ता. शाहूवाडी) परिसरातील विचारेवाडी, नांदारी, धनगरवाडा तसेच सोनुर्ले परिसरातील पाटीलवाडी, चिंचेवाडी, केसरकरवाडी, परळी, खोतवाडी, दरेवाडी, मांडवकरवाडी, धोंडेवाडी, कासारवाडी, घुंगुर हा परिसर वन्यप्राण्यांच्या दहशतीखाली आहे.

