Satej Patil Jayant Patil : जयंत पाटील महायुतीसोबत जाणार का? सतेज पाटील यांनी एकाच वाक्यात 'करेक्ट कार्यक्रम' सांगितला, 'आपण शाहू, फुलेंचे वारस'

Satej patil Political Statement : राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) गट महायुतीसोबत जाणार असल्याच्या चर्चांना राजकीय वर्तुळात उधाण असतानाच काँग्रेसचे विधान परिषदेतील गटनेते सतेज पाटील यांनी यावर महत्त्वपूर्ण प्रतिक्रिया दिली आहे. जयंत पाटील हे शाहू, फुले, आंबेडकर आणि यशवंतराव चव्हाण यांच्या पुरोगामी विचारांचा वारसा घेऊन पुढे जाणारे नेते असून ते महायुतीसोबत जाण्याचा निर्णय घेणार नाहीत, असा ठाम विश्वास सतेज पाटील यांनी व्यक्त केला.."जयंत पाटील हे एनडीएसोबत जाऊ नयेत, अशी आमची प्रामाणिक अपेक्षा आहे. ते शाहू, फुले, आंबेडकर यांच्या पुरोगामी विचारांचा वारसा घेऊन पुढे चालणारे खंबीर नेतृत्व आहे. तसेच स्वर्गीय यशवंतराव चव्हाण यांचा राजकीय आणि सामाजिक वारसा घेऊन पुढे जाणारे नेते आहेत. त्यामुळे ते महायुतीसोबत जाण्याचा असा कोणताही निर्णय घेतील, असे मला वाटत नाही," असे सतेज पाटील म्हणाले..Satej Patil Gokul Election : सतेज पाटलांनी ताकद दाखवली, एकट्याने १८५१ ठराव केले दाखल; 'लवकरच बिन आवाजाचा बॉम्ब फुटणार'.ते पुढे म्हणाले, "आत्ताचा काळ कठीण आहे, मात्र हा काळही निघून जाणार आहे. 2029 मध्ये राज्याच्या राजकारणात निश्चित बदल होईल. आम्ही सर्वजण ताकदीने एकत्र राहू आणि जयंत पाटीलही शाहू, फुले, आंबेडकर यांचा विचार घेऊन आमच्यासोबतच राहतील, याची मला खात्री आहे."यानंतर सतेज पाटील यांनी राज्य सरकारच्या धोरणांवरही टीका केली. शेतकरी कर्जमाफीच्या घोषणेनंतर लावण्यात आलेल्या अटींवर प्रश्न उपस्थित करत, "सरसकट कर्जमाफी म्हणायची आणि त्यासाठी जाचक अटी लावायच्या, ही सरकारची 'मिसिंग लिंक' आहे," असा आरोप त्यांनी केला. तसेच शेतकऱ्यांच्या नावाखाली वीज कंपन्यांकडे भ्रष्टाचाराचे पैसे जाऊ नयेत, अशी भूमिकाही त्यांनी मांडली. एमपीएससी परीक्षा ऑनलाइन करण्याच्या मागणीवरही सरकार सकारात्मक नसल्याची टीका त्यांनी केली..'शक्तीपीठ महामार्ग गरज नसलेला'शक्तीपीठ महामार्गाच्या मुद्द्यावरही सतेज पाटील यांनी सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला. "शक्तीपीठ हा पूर्णपणे गरज नसलेला महामार्ग आहे. गेली अडीच वर्षे शेतकरी या प्रकल्पाविरोधात आंदोलन करत आहेत. मात्र, या विषयावर विधिमंडळात साधी चर्चा देखील होऊ नये, ही सरकारची हुकूमशाही भूमिका आहे," असे सतेज पाटील म्हणाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.