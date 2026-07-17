कोल्हापूर

Satej Patil Jayant Patil : जयंत पाटील महायुतीसोबत जाणार का? सतेज पाटील यांनी एकाच वाक्यात 'करेक्ट कार्यक्रम' सांगितला, 'आपण शाहू, फुलेंचे वारस'

Maharashtra Political News : जयंत पाटील महायुतीत जाणार असल्याच्या चर्चांवर काँग्रेस नेते सतेज पाटील यांनी एका वाक्यात जोरदार प्रत्युत्तर दिले. 'आम्ही शाहू-फुले-आंबेडकरांचे वारस आहोत,' असे म्हणत त्यांनी राजकीय संदेश दिला.
Satej Patil Jayant Patil Maharashtra Political News

Satej Patil Jayant Patil Maharashtra Political News

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Satej patil Political Statement : राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) गट महायुतीसोबत जाणार असल्याच्या चर्चांना राजकीय वर्तुळात उधाण असतानाच काँग्रेसचे विधान परिषदेतील गटनेते सतेज पाटील यांनी यावर महत्त्वपूर्ण प्रतिक्रिया दिली आहे. जयंत पाटील हे शाहू, फुले, आंबेडकर आणि यशवंतराव चव्हाण यांच्या पुरोगामी विचारांचा वारसा घेऊन पुढे जाणारे नेते असून ते महायुतीसोबत जाण्याचा निर्णय घेणार नाहीत, असा ठाम विश्वास सतेज पाटील यांनी व्यक्त केला.

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