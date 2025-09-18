Mahadevi Elephant : कोल्हापूरकरांच्या लढ्याला येणार यश? नांदणी मठाच्या 'महादेवी'साठी उच्चस्तरीय समिती घेणार निर्णय

Kolhapur Mahadevi Elephant Decision : नांदणी (ता. शिरोळ) येथील महादेवी हत्तीण मठाकडे पाठविण्यासंदर्भात उच्चस्तरीय समितीने निर्णय घेण्यासंदर्भातचा निर्णय शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकार व मठाकडून करण्यात आलेल्या पुनर्विचार याचिकेवर दिला होता. याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश मंगळवारी (ता.१६) प्राप्त झाला आहे. त्यानंतर नांदणी मठाचे महास्वामी यांच्याकडून याबाबतच्या अर्जावर कोल्हापूर येथे बुधवारी स्वाक्षऱ्या पूर्ण केल्या आहेत. गुरुवारी (ता.१८) उच्चस्तरीय समितीकडे नांदणी मठ, राज्य शासन व वनताराकडून अर्ज दाखल होणार असल्याची माहिती सर्वोच्च न्यायालयाचे अॅड. मनोज पाटील यांनी दिली..शुक्रवारी नवी दिल्ली येथील सर्वोच्च न्यायालयात महादेवी हत्तीणसंदर्भात न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला यांच्यासमोर सुनावणी झाली होती. यावेळी न्यायालयासमोर राज्य सरकारचे वकील अॅड. धर्माधिकारी यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशावरून हत्तीणीला वनतारा येथे पाठवले आहे. तथापी राज्यामध्ये कायदा आणि सुव्यस्थेचा प्रश्न निर्माण झाल्याने राज्य सरकारने वनतारा आणि नांदणी मठाशी समन्वय साधून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करून नांदणी मठाच्या स्वत:च्या जागेमध्ये वनाताराच्या मार्गदर्शनाखाली अद्ययावत हत्ती पुनर्वसन केंद्र तातडीने उभा करून त्याठिकाणीच हत्तीणीवर पुढील उपचार करण्याचे ठरलेले आहे..यावेळी ‘पेटा’च्या वकिलांनी हत्तीणीची तब्येत खराब असल्याचे नमूद करून सध्या नांदणी मठामध्ये कोणत्याच सुविधा नाहीत, असे सांगण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यावेळेस न्यायालयानेही उपलब्ध कागपत्रानुसार हत्तीणीची तब्येत खराब असल्याचे मत व्यक्त करून मग तुम्ही तिच्यावर उपचार कसे करणार? असा प्रश्न उपस्थित केला होता. सुनावणीवेळी वनताराच्या वकिलांनी युद्धपातळीवर तातडीने नांदणी येथे पुनर्वसन केंद्रांची उभारणी करून उच्चस्तरीय समितीच्या देखरेखेखाली त्याठिकाणी तिची सर्व काळजी घेणार असल्याचे सांगितले होते..माधुरी हत्तीण पुन्हा नांदणीत येणार, राजू शेट्टींनी सांगितली तारीख; सुप्रीम कोर्टात पुनर्विचार याचिका सध्या तरी नाही!.याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने महादेवी हत्तीण नांदणी मठाकडे पाठविण्यासंदर्भात उच्चस्तरीय समितीने निर्णय घेण्यासंदर्भातचा आदेश दिला होता. याचा आदेश मंगळवारी प्राप्त झाल्यानंतर नांदणी मठाकडून आपले म्हणणे तयार करण्यात आले आहे. यावर कोल्हापूर येथे महास्वामीजी यांच्या स्वाक्षऱ्या पूर्ण झाल्या आहेत. ही सर्व कागदपत्रे घेऊन टीम दिल्लीकडे रवाना झाली आहे. आज गुरुवारी नवी दिल्ली येथील उच्चस्तरीय समितीकडे अर्ज दाखल करण्यात येणार आहे. याकडे महाराष्ट्र राज्यासह कर्नाटक सीमाभागाचे लक्ष लागून राहिले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.