मुलासह कुटुंब संपवेन! व्हिडीओ कॉलवर कपडे काढायला लावले; ४३ वर्षीय महिलेचा VIDEO केला व्हायरल; २३ ते २८ वर्षांच्या तिघांना अटक

मुलांसह अख्खं कुटुंब संपवू अशी जीवे मारण्याची धमकी देत एका ४३ वर्षीय महिलेला व्हिडीओ कॉल करायला लावला. त्या कॉलवर महिलेचं विवस्त्रावस्थेत चित्रण करून व्हिडीओ व्हायरल केल्याच्या प्रकाराने कोल्हापुरात खळबळ उडाली आहे. पोलिसांनी या प्रकरणी २३ ते २८ वर्षीय तीन तरुणांना अटक केलीय. गडहिंग्लजमध्ये हा प्रकार घडला असून अटक केलेले तरुण एकाच कंपनीत काम करत होते अशी माहिती समोर येतेय. Kolhapur cyber crime woman forced on video call after threats to family.याबाबत मिळालेली माहिती असी की, १४ मे रोजी रात्री साडे आठ वाजता महिलेला एका अनोखळी नंबरवरून कॉल आला. त्या कॉलमध्ये मुलांसह कुटुंबियांना जीवे मारू अशी धमकी दिली. त्यानंतर व्हिडीओ कॉल करून महिलेला अंगावरचे सर्व कपडे काढायला भाग पाडलं. तिचे विवस्त्रावस्थेतील व्हिडीओ रेकॉर्ड करण्यात आले. हेच व्हिडीओ व्हायरल झाल्यानंतर महिलेनं पोलिसात तक्रार दाखल केलीय..जास्त भावुक नका होऊ! कॉकरोच जनता पार्टीविरोधात याचिका, सरन्यायाधीश काय म्हणाले?.महिलेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांनी तिघांना अटक केलीय. कुमार सुभाष कांबळे, आकाश रामू कलाज, विठ्ठल गोपाळ सूतार अशी अटक केलेल्यांची नावे आहेत. त्यांच्याकडून मोबाईल जप्त कऱण्यात आला आहे. तसंच पीडितेचाही मोबाईल ताब्यात घेतला आहे. दोन्ही मोबाईल फॉरेन्सिक लॅब आणि सायबर सेलला पाठवले जाणार आहेत. याच्या तपासणीतून व्हिडीओ कुणी रेकॉर्ड केला आणि पुढे कुणी व्हायरल केला हे स्पष्ट होणार असल्याचं पोलिसांनी सांगितलं..अटक केलेले तिघेही तरुण एका खासगी कंपनीत काम करतात. दोन तरुण हुक्केरी तालुक्यातले आहेत तर एक तरुण गडहिंग्लज तालुक्यातला आहे. त्या तिघांपैकी कुणी व्हिडीओ रेकॉर्ड केला. कुणी व्हायरल केला आणि यात आणखी कोणाचा सहभाग आहे का याचा तपास पोलीस करत आहेत.