कोल्हापूर

Kolhapur Heroic Jawan: बेशुद्ध महिला, रडणारी मुले अन् जवानाची तत्परता; महाद्वार रोडवरील मिरवणुकीतून खांद्यावरून पोहोचविले रुग्णालयात

Jawan Rushes Unconscious Woman To Hospital During Procession: महाद्वार रोडवरील गर्दीत महिला अचानक बेशुद्ध; दोन लहान मुलांच्या आक्रोशात जवान कामण्णा कांबळे यांनी खांद्यावर उचलून धावत रुग्णालयात पोहोचवले, वेळीच उपचार मिळाल्याने प्राण वाचले
Mahadwar Road Procession In Kolhapur Jawan Shows Quick Response By Carrying Unconscious Woman To Hospital

Mahadwar Road Procession In Kolhapur Jawan Shows Quick Response By Carrying Unconscious Woman To Hospital

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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कोल्हापूर : महाद्वार रोडवर मिरवणुकीचा जल्लोष...रात्री नऊच्या सुमारास मंडळांची पुढे जाण्याची घाई... साउंड सिस्टीमच्या आवाजासह गोंगाटात अचानक महिला बेशुद्ध पडली...सोबत आलेल्या मुलांनी रडतच मदतीसाठी आरडाओरड सुरू केली. बंदोबस्तासाठी तैनात कामण्णा शंकर कांबळे यांच्या लक्षात ही बाब येताच त्यांनी महिलेला उचलून खांद्यावर घेतले.

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