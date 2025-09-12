Woman Ends Life : ‘आपल्या मुलीचा घातपात झालाय’, ओळखीतून लग्न लावून दिलं पण सासरच्या छळाला कंटाळून उचललं टोकाचं पाऊल

Kolhapur Woman Killed : दीड वर्षापूर्वी विवाह झालेल्या अर्पिता विठ्ठल वायदंडे (वय २३, रा. देवाळे, ता. करवीर) हिने राहत्या घरी गळफास घेऊन आत्महत्या केली. आज दुपारी एक वाजण्याच्या सुमारास हा प्रकार उघडकीस आला. दरम्यान, अर्पिता यांनी आत्महत्या केली नसून तिचा घातपात झाल्याचा आरोप माहेरच्यांनी केला. पोलिसांनी तिच्या पतीला ताब्यात घेतले असून, आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा गुन्हा दाखल करण्यात आला..याबाबत अधिक माहिती अशी, अर्पिता यांचे माहेर हातकणंगले तालुक्यातील कोरोची येथे आहे. दीड वर्षांपूर्वी नातेवाइकांच्या ओळखीतून तिचा विवाह विठ्ठल याच्याशी झाला होता. लग्नानंतर पती-पत्नीमध्ये किरकोळ वाद होत होते. आज दुपारी तिने राहत्या घरी गळफास घेतल्याचे सासरच्यांनी तिच्या माहेरी कळवले. याची माहिती मिळताच अर्पिताच्या माहेरची मंडळी देवाळे गावात गेले..Kolhapur Crime : मॉर्निंग वॉकला बाहेर पडलेल्या महिलांना चाकूचा धाक दाखवून लुटल्याचे लागोपाठ तीन प्रकार.यावेळी तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते. करवीर पोलिसांनी घटनास्थळाचा पंचनामा करून अर्पिताचा मृतदेह उत्तरीय तपासणीसाठी सीपीआरमध्ये हलवला. तिचे नातेवाईकही सीपीआरमध्ये दाखल झाले. ‘आपल्या मुलीचा घातपात झालाय’ असा आरोप माहेरच्यांनी केल्याने पोलिसांनी इन कॅमेरा शवविच्छेदन करण्याचे आश्वासन दिले. तसेच विठ्ठल वायदंडे याच्याविरोधात आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा गुन्हा दाखल करून अटक केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.