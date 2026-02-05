कोल्हापूर

Kolhapur Kagal Elections : सभा, जेवणावळी, एकगठ्ठा मतदान… कागल निवडणूक कारभाऱ्यांच्या हातात

Women Candidates : कागल तालुक्याच्या राजकारणात प्रत्येक निवडणूक ही अभ्यासाचा विषय मानली जाते. यंदाच्या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीत मात्र वेगळे चित्र पाहायला मिळत आहे.
सकाळ डिजिटल टीम
नानीबाई चिखली : जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुकीची अंतिम रणधुमाळी शिगेला पोहोचली आहे. मतदान दोन दिवसांवर आल्याने वातावरण चांगलेच रंगले आहे. राजकीय विद्यापीठ असलेल्या कागल तालुक्यात यावेळी जिल्हा परिषदेच्या सहापैकी पाच मतदारसंघांत महिलांसाठी आरक्षण आहे.

