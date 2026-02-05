Kolhapur Kagal Elections : सभा, जेवणावळी, एकगठ्ठा मतदान… कागल निवडणूक कारभाऱ्यांच्या हातात

नानीबाई चिखली : जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुकीची अंतिम रणधुमाळी शिगेला पोहोचली आहे. मतदान दोन दिवसांवर आल्याने वातावरण चांगलेच रंगले आहे. राजकीय विद्यापीठ असलेल्या कागल तालुक्यात यावेळी जिल्हा परिषदेच्या सहापैकी पाच मतदारसंघांत महिलांसाठी आरक्षण आहे. .अनेकांनी सौभाग्यवती, आईंना उमेदवारी मिळवली आहे. निवडणुकीच्या मैदानात उमेदवार म्हणून प्रत्यक्ष महिला दिसत असल्या तरी सर्वाधिक धावपळ सुरू आहे ती त्यांच्या कारभाऱ्यांची. प्रचाराचे नियोजन लावणारे हे कारभारी सध्या दिवस-रात्र एक करत असल्याने निवडणूक ‘कारभाऱ्यांच्या’ प्रतिष्ठेची बनली आहे..कारभाऱ्यासाठी कारभारणी आखाड्यात.जिल्हा परिषद निवडणुकीत पक्षाची, गटाची उमेदवारी मिळाल्यानंतर खरी ही लढाई सुरू असते. अशावेळी गरज असते ती नियोजनाची. निवडणूक जिंकण्यासाठी केवळ जनसंपर्क पुरेसा नसतो, तर ‘मायक्रो प्लॅनिंग’ लागते. कागल तालुक्यात जिल्हा परिषदेच्या पाच गटांत पतींच्या कामाच्या जोरावर पाच महिला उमेदवार रिंगणात आहेत. त्यांच्या विजयासाठी पतिराजांनी पायाला भिंगरी बांधली आहे..मतदारसंघात प्रत्येत गावांत प्रचाराची स्वतंत्र आखणी करून प्रचार सुरू आहे. मोठ्या सभा, कोपरा सभा, घराघरांत गाठीभेटी, महिला मेळावे, प्रभावी नेत्यांच्या सभांचे नियोजन कारभारी करत आहेत. कोणत्या दिवशी कोठे सभा घ्यायची?, कोणता नेता आणायचा?, कोणत्या भागात संपर्क वाढवायचा, याचेही ‘परफेक्ट’ नियोजन केले जात आहे. काही ठिकाणी सकाळपासून रात्रीपर्यंत सलग बैठका सुरू आहेत..Gadhinglaj Election : पायाला भिंगरी, प्रचाराला गती ! उमेदवारांसह कार्यकर्ते मतदारांच्या दारात.याशिवाय पक्षात, गटांत असलेले नाराज कार्यकर्ते आणि नेते यांची मनधरणी करण्यासाठी कारभाऱ्यांची पळापळ सुरू आहे. स्थानिक प्रश्नांची जागेवरच निर्गत, वादग्रस्त मुद्द्यांवर समजूत घालणे, गटबाजी सांभाळणे हे आव्हान कारभारी पेलत आहेत. काही ठिकाणी विरोधकांच्या हालचालींवर बारकाईने लक्ष ठेवून रणनीती आखली जात आहे. .जेवणावळी आणि परगावच्या मतदारांवर डोळाग्रामीण भागातील निवडणुकीत ‘जेवणावळी’ हा प्रकार प्रचाराचा अविभाज्य भाग बनला आहे. कार्यकर्त्यांची ऊर्जा टिकवण्यासाठी आणि मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी विविध ठिकाणी पंगती उठवल्या जात आहेत. .याशिवाय नोकरी-व्यवसायानिमित्त परगावी असलेल्या मतदारांशी संपर्क साधून त्यांना गावी आणण्याचे नियोजनही सुरू आहे. त्यांच्या प्रवासापासून ते निवासापर्यंतची सर्व व्यवस्था कारभाऱ्यांकडून केली जात आहे..एकगठ्ठा मतदानाचे समीकरणकागलच्या राजकारणात होत असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत गटातटाचे आणि जातीपातीचे राजकारण नेहमीच प्रभावी राहिले आहे. अशा परिस्थितीत आपल्या उमेदवाराच्या पारड्यात ‘एकगठ्ठा’ मतदान कसे पडेल, यासाठी कारभारी विशेष रणनीती आखत आहेत. प्रभागनिहाय कार्यकर्त्यांच्या जबाबदाऱ्या निश्चित केल्या असून मतदानादिवशी जास्तीत जास्त मतदान करून घेण्यासाठी यंत्रणा सज्ज ठेवली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.