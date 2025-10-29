Shaktipith Highway : जीव गेला तरी चालेल पण ‘शक्तिपीठ’ला जमीन देणार नाही!, सांगलीत शेतकरी आक्रमक

Farmers Protest Shaktipeeth Highway : शक्तिपीठ महामार्ग रद्द करावा, या मागणीसाठी गेल्या दीड वर्षापासून शेतकऱ्यांनी प्रचंड विरोध केला आहे. सावळज (ता. तासगाव) येथे आज मोजणीसाठी अधिकारी पुन्हा येणार होते. शेतकऱ्यांनी पुन्हा एकदा जीव देऊ, पण शक्तिपीठ महामार्गाला जमीन देणार नाही, असे पुन्हा ठणकावून सांगितल्याने मोजणी अधिकाऱ्यांना परतावे लागले..सावळज येथे जमीन मोजणीसाठी अनेकदा अधिकारी आले असता, प्रखर विरोध करीत शेतकऱ्यांनी मोजणी रोखली होती. गेल्या वेळी सर्व शेतकऱ्यांनी मोजणी अधिकाऱ्यांसमोर शंखध्वनी आंदोलन केले होते. शक्तिपीठ महामार्गबाधित शेतकऱ्यांनी हातात दांडके घेऊन अधिकाऱ्यांसमोर वावरात आंदोलन केले होते..‘एक इंचही जमीन शक्तिपीठ महामार्गाला द्यायची नाही,’ असा पवित्रा सर्व बाधित शेतकऱ्यांनी आज पुन्हा एकदा घेतला. सावळज येथे अधिकाऱ्यांना आज शक्तिपीठ महामार्ग मोजणी करताच आली नाही. एकही शेतकरी मोजणीसाठी समर्थन देत नसल्याने अधिकाऱ्यांना मोजणी न करताच रिकाम्या हाताने परत फिरकावे लागले..एका बाजूला, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘शक्तिपीठ’चा मार्ग बदलणार आहे, असे सांगितले असले, तरी दुसरीकडे मात्र शक्तिपीठ महामार्ग मोजणीसाठी मोठा पोलिस बंदोबस्त देऊन शासनाने मोजणीचा घाट घातला आहे. सोमवारी (ता. २७) डोंगरसोनी येथे शक्तिपीठ महामार्ग मोजणीसाठी आलेल्या अधिकाऱ्यांना शेतकऱ्यांनी हाकलून लावले. सावळज येथील सर्व शेतकऱ्यांनी प्रखर विरोध केल्याने मोजणी करता आली नाही. शक्तिपीठ महामार्ग रद्द झाला पाहिजे, तसे न झाल्यास येणाऱ्या काळात तीव्र आंदोलनाची तयारी शेतकरी कामगार पक्षाच्या लाल झेंड्याखाली सुरू आहे..Kolhapur Sarpanch : ठरलं म्हणजे ठरलं! कोल्हापुरातल्या दुर्गम भागातील 'या' गावाने मतदानातून सरपंचांला बसवलं घरात....शक्तिपीठ महामार्ग बाधित शेतकरी संघर्ष समितीचे राज्याध्यक्ष दिगंबर कांबळे, राज्य संपर्कप्रमुख शरद पवार (गव्हाण), राज्य प्रवक्ते दत्तात्रय पाटील, रमेश कांबळे, सुनील कांबळे, संतोष पाटील, प्रदीप इसापुरे, सुनील कांबळे, सर्जेराव बुधवले, बाळासाहेब गोसावी, महादेव देसाई, बबन मंडले, लक्ष्मण कांबळे आदी उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.