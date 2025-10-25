Yellow Rain Kolhapur : काय सांगता! कोल्हापूरच्या कागल परिसरात चक्क पिवळा पाऊस, सोशल मीडियावर Video Viral

Yellow Rain in Kagal : कोल्हापूर जिल्ह्याच्या विविध भागांत पावसाने धुमाकूळ घातला आहे. अशातच आज पुणे-बंगळूर महामार्गावर कागल लक्ष्मी टेकडी आणि कागल-निढोरी रस्त्यावर पाऊस सुरू असतानाच पाणी पिवळ्या रंगाचे वाहताना पाहायला मिळाले. या घटनेमुळे परिसरातील नागरिकांत कुतुहल निर्माण झाले. अनेकांनी या पिवळ्या पावसाचे मोबाईलवर व्हिडिओ तयार करून सोशल मीडियावर व्हायरल केले..दरम्यान, लक्ष्मी टेकडीसमोर पंचतारांकित औद्योगिक वसाहत आहे. वातावरणातील वाळू, मातीचे सूक्ष्म कण किंवा इतर रासायनिक घटक पावसाच्या थेंबांमध्ये मिसळल्याने पाण्याचा रंग पिवळा दिसतो, असे मत काही हवामान तज्ज्ञांनी व्यक्त केले. काहीवेळा औद्योगिक वसाहतीतील धूर आणि प्रदूषणातील रासायनिक घटकांमुळेही अशा स्वरूपाचा पाऊस पडत असल्याचे हवामान तज्ज्ञांचे मत आहे..पिवळा पाऊस कसा तयार होतो?पिवळा पाऊस पडणे ही घटना जगभरात सर्वत्र घडते. पण, ती कायमस्वरूपी घडत नाही. पिवळा पाऊस पडतो. कारण, दररोज लाखो सुक्ष्म धुळीचे कण हवेद्वारे पसरले जातात. ही धूळ विविध परिसरातून येत असते. या धुळीतील लोहयुक्त खनिजांसह हे कण सैल आणि कोरडे असतात. ते सहजपणे हवेत पसरतात. इकडे-तिकडे जातात. लोहाचे प्रमाण अनेकदा धुळीला पिवळसर किंवा लालसर रंग देते..Kolhapur Shocking Incident : वाहन बाजूला घे एवढचं म्हणाला अन् थेट गळ्यावर वार केले, पत्नी मदतीसाठी याचना करत होती पण..., कोल्हापुरातील घटना.पाऊस पडल्यानंतर ही धूळ सर्व रंगासह जमिनीवर येते. जेव्हा रस्त्यावर अशा पावसाचे पाणी वाहू लागले की, पाणी पूर्णपणे पिवळसर दिसते. दुसरी शक्यता, रासायनिक धूळ किंवा घटक यामध्ये मिसळले जातात. परिसरातील औद्योगिक वसाहतींमधील रासायनिक धूर, धुळ, घटकांमुळेही अशा घटना घडू शकतात.कागल लक्ष्मी टेकडी आणि कागल-निढोरी रस्त्यावर जो पिवळा पाऊस पडलेली घटना आहे, ती ॲसिड रेनमुळे घडल्याची शक्यता असू शकते. यासाठी या पाण्याच्या ‘पीएच’ची तपासणी करावी लागेल. या परिसरात औद्योगिक वसाहत आहे. त्यामुळे धूळ, धूर, सूक्ष्मकणांमुळे असा पाऊस पडला असावा.- प्रा. डॉ. आसावरी जाधव, प्रभारी विभागप्रमुख, पर्यावरणशास्त्र, शिवाजी विद्यापीठ.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.