Yellow Rain Kolhapur : काय सांगता! कोल्हापूरच्या कागल परिसरात चक्क पिवळा पाऊस, सोशल मीडियावर Video Viral

Yellow Rain : कोल्हापूर जिल्ह्यातील कागल परिसरात पिवळा पाऊस पडल्याने नागरिकांमध्ये आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. या अनोख्या घटनेचे व्हिडिओ सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल झाले आहेत.
कोल्हापूर जिल्ह्यातील कागल परिसरात पिवळा पाऊस पडल्याने नागरिकांमध्ये आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.

Yellow Rain in Kagal : कोल्हापूर जिल्ह्याच्या विविध भागांत पावसाने धुमाकूळ घातला आहे. अशातच आज पुणे-बंगळूर महामार्गावर कागल लक्ष्मी टेकडी आणि कागल-निढोरी रस्त्यावर पाऊस सुरू असतानाच पाणी पिवळ्या रंगाचे वाहताना पाहायला मिळाले. या घटनेमुळे परिसरातील नागरिकांत कुतुहल निर्माण झाले. अनेकांनी या पिवळ्या पावसाचे मोबाईलवर व्हिडिओ तयार करून सोशल मीडियावर व्हायरल केले.

