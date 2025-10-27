कोल्हापूर

Kolhapur Accident: 'कौलव अपघातातील जखमी मुलाचा मृत्यू'; सहा दिवसांची मृत्यूशी झुंज अपयशी..

Six-Day Struggle Ends in Tragedy : गेले सहा दिवस दवाखान्यात तो मृत्यूशी झुंज देत होता, मात्र रविवारी दुपारी मृत्यूशी सुरू असलेली त्याची झुंज अपयशी ठरली. अथर्व हा केंद्रशाळा शेंडूर येथे तिसरीच्या वर्गात शिकत होता. अथर्वच्या डोक्यावरील वडिलांचे छत्र हरपल्यानंतर त्याची आई दीपाली हा त्याचा एकमेव आधार होता.
Kolhapur Accident

sakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

शाहूनगर : कोल्हापूर-राधानगरी रस्त्यावरील कौलव ते सिरसे दरम्यान मंगळवारी (ता.२१) टेंपोने दुचाकीस्वाराला दिलेल्या धडकेत गंभीर जखमी झालेल्या अथर्व गुरुनाथ कांबळे (वय ८, रा. शेंडूर) याचा रविवारी दुपारी उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. यामुळे या अपघातातील एकमेव जखमी असलेल्या अथर्ववरही काळाने घाला घातला.

Kolhapur
village
accident
district
accident death
accident case

