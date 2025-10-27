Kolhapur Accident: 'कौलव अपघातातील जखमी मुलाचा मृत्यू'; सहा दिवसांची मृत्यूशी झुंज अपयशी..

शाहूनगर : कोल्हापूर-राधानगरी रस्त्यावरील कौलव ते सिरसे दरम्यान मंगळवारी (ता.२१) टेंपोने दुचाकीस्वाराला दिलेल्या धडकेत गंभीर जखमी झालेल्या अथर्व गुरुनाथ कांबळे (वय ८, रा. शेंडूर) याचा रविवारी दुपारी उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. यामुळे या अपघातातील एकमेव जखमी असलेल्या अथर्ववरही काळाने घाला घातला..या भीषण अपघातात श्रीकांत कांबळे (वय ३१), त्यांची पुतणी कौशिकी सचिन कांबळे (वय ३, रा.तरसंबळे) व बहीण दीपाली गुरुनाथ कांबळे (वय ३२, रा. शेंडूर. सध्या रा. तरसंबळे) या तिघांचा मृत्यू झाला होता, तर श्रीकांतचा भाचा व दीपालीचा मुलगा अथर्व हा गंभीर जखमी झाला होता. त्याला उपचारासाठी सीपीआर हॉस्पिटलमध्ये दाखल केले होते. .गेले सहा दिवस दवाखान्यात तो मृत्यूशी झुंज देत होता, मात्र रविवारी दुपारी मृत्यूशी सुरू असलेली त्याची झुंज अपयशी ठरली. अथर्व हा केंद्रशाळा शेंडूर येथे तिसरीच्या वर्गात शिकत होता. अथर्वच्या डोक्यावरील वडिलांचे छत्र हरपल्यानंतर त्याची आई दीपाली हा त्याचा एकमेव आधार होता. मात्र, या अपघातात दीपाली व अथर्व या दोघांचाही मृत्यू झाल्याने हे कुटुंबच उद्ध्वस्त झाले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.