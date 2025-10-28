कोल्हापूर

Tragic Crash Bike Kolhapur : कागल उरुसाला जाताना समोरून येणाऱ्या टँकरला तरूणाची जोरदार धडक, एका क्षणात होत्याच नव्हतं झालं...

Kagal Accident : कागल उरुसाला जात असताना समोरून येणाऱ्या टँकरला मोटारसायकलची जोरदार धडक बसली. अपघात इतका भीषण होता की तरुणाचा जागीच मृत्यू झाला.
Tragic Crash Bike Kolhapur

कागल उरुसाला जाताना समोरून येणाऱ्या टँकरला तरूणाची जोरदार धडक

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Kolhapur Bike Collides with Tanker : दुधाच्या टँकरने समोरून येणाऱ्या मोटारसायकलस्वाराला जोराची धडक दिल्याने झालेल्या अपघातात १९ वर्षांचा तरुण जागीच ठार झाला. अजय प्रकाश वायदंडे (रा. पिंपळगाव खुर्द, ता. कागल) असे या तरुणाचे नाव आहे. कागल-निढोरी राज्यमार्गावर वड्डवाडी येथे आज दुपारी साडेचार वाजता ही घटना घडली. टँकरचालक रस्त्यावरील खड्डा चुकविण्याचा प्रयत्न करताना हा अपघात झाला आहे.

Loading content, please wait...
Kolhapur
accident
accident news
accident death
accident case
Accident Death News
accident news today
road safety incidents
Traffic hazards and public health

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com