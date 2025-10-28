Tragic Crash Bike Kolhapur : कागल उरुसाला जाताना समोरून येणाऱ्या टँकरला तरूणाची जोरदार धडक, एका क्षणात होत्याच नव्हतं झालं...

Kolhapur Bike Collides with Tanker : दुधाच्या टँकरने समोरून येणाऱ्या मोटारसायकलस्वाराला जोराची धडक दिल्याने झालेल्या अपघातात १९ वर्षांचा तरुण जागीच ठार झाला. अजय प्रकाश वायदंडे (रा. पिंपळगाव खुर्द, ता. कागल) असे या तरुणाचे नाव आहे. कागल-निढोरी राज्यमार्गावर वड्डवाडी येथे आज दुपारी साडेचार वाजता ही घटना घडली. टँकरचालक रस्त्यावरील खड्डा चुकविण्याचा प्रयत्न करताना हा अपघात झाला आहे..याबाबत अधिक माहिती अशी, अजय वायदंडे हा मोटारसायकलवरून कागल उरुसाला चालला होता. यावेळी दुधाचा टँकर मुरगूड नाक्यावरून निढोरीच्या दिशेन जात होता. मुरगूड नाक्यापासून काही अंतरावर वड्डवाडी येथील वळणावर रस्त्याच्या एका बाजूला मोठा खड्डा पडला आहे. हा खड्डा चुकविण्यासाठी चालकाने टँकर उजव्या बाजूला घेतला. यावेळी समोरून येणाऱ्या मोटारसायकलची व टँकरची जोरात धडक झाली. त्यामध्ये मोटारसायकलस्वार अजय वायदंडे हा रस्त्यावर कोसळून त्याचा जागीच मृत्यू झाला..अपघाताची माहिती मिळताच कागल पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली. तसेच पंचनामा करून वायदंडे याचा मृतदेह शवविच्छेदनाकरिता कागल ग्रामीण रुग्णालयात पाठविला. यावेळी वायदंडे याच्या नातेवाइकांसह गावातील नागरिकांनी ग्रामीण रुग्णालयाच्या आवारात मोठी गर्दी केली होती..Kolhapur Sugar Season: काेल्हापूर जिल्ह्यातील साखर हंगामावर ‘अवकाळी’चे ‘पाणी’; हंगाम लांबण्याची भीती; मोळी टाकली, उसाची प्रतीक्षाच.उरुसाला जाताना दुर्घटनाअजय हा आई-वडिलांसोबत रहात होता. त्याच्या दोन बहिणींचे लग्न झाले आहे. सेंट्रिंग काम करत तो कुटुंबाला आर्थिक हातभार लावत होता. दुपारी कागल येथील नातेवाइकांना भेटून तो गावी आला होता. पुन्हा संध्याकाळी उरुसात जाण्यासाठी तो जात असताना हा अपघात झाला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.