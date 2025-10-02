कोल्हापूर

Kolhapur Girl Crime : कोल्हापुरातील अंबाबाई मंदिराजवळील यात्री निवासमध्ये तरुणीने उचललं टोकाचं पाऊल

Yatri Niwas Kolhapur : तरुणीला अत्यवस्थ अवस्थेत सीपीआर रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले आहे.
मुंबईतील तरुणीने आत्महत्येचा प्रयत्न – कोल्हापूरच्या कपिलतीर्थ मार्केट परिसरातील यात्री निवासात ३० वर्षीय तरुणीने हाताची नस कापून घेत आत्महत्येचा प्रयत्न केला.

मोठ्या प्रमाणात रक्तस्त्राव – घटनास्थळी मोठ्या प्रमाणात रक्तस्त्राव झाल्याने तरुणीची प्रकृती गंभीर झाली.

सीपीआरमध्ये दाखल – सायंकाळी पाचच्या सुमारास ही घटना उघडकीस आली असून, तरुणीला अत्यवस्थ अवस्थेत सीपीआर रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले आहे.

Woman Attempts Extreme Step Kolhapur : मुंबईहून आलेल्या तीस वर्षीय तरुणीने कपिलतीर्थ मार्केट परिसरातील यात्री निवासमध्ये आत्महत्येचा प्रयत्न केला.

