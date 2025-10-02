Kolhapur Girl Crime : कोल्हापुरातील अंबाबाई मंदिराजवळील यात्री निवासमध्ये तरुणीने उचललं टोकाचं पाऊल

ठळक मुद्दे (Highlights)मुंबईतील तरुणीने आत्महत्येचा प्रयत्न – कोल्हापूरच्या कपिलतीर्थ मार्केट परिसरातील यात्री निवासात ३० वर्षीय तरुणीने हाताची नस कापून घेत आत्महत्येचा प्रयत्न केला.मोठ्या प्रमाणात रक्तस्त्राव – घटनास्थळी मोठ्या प्रमाणात रक्तस्त्राव झाल्याने तरुणीची प्रकृती गंभीर झाली.सीपीआरमध्ये दाखल – सायंकाळी पाचच्या सुमारास ही घटना उघडकीस आली असून, तरुणीला अत्यवस्थ अवस्थेत सीपीआर रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले आहे..Woman Attempts Extreme Step Kolhapur : मुंबईहून आलेल्या तीस वर्षीय तरुणीने कपिलतीर्थ मार्केट परिसरातील यात्री निवासमध्ये आत्महत्येचा प्रयत्न केला..तरुणीने हाताची नस कापून घेतल्याने मोठ्या प्रमाणात रक्तस्त्राव झाला. बुधवारी सायंकाळी पाचच्या सुमारास हा प्रकार उघडकीस आला. तिला अत्यवस्थ परिस्थितीत उपचारास सीपीआरमध्ये दाखल करण्यात आले..Kolhapur Crime News : सासरवाडीहून घरी येताना वाटेत पत्नीचा खून; रस्त्यावरच हातोडा अन् कोयत्याने केले वार.वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQs)प्रश्न 1: आत्महत्येचा प्रयत्न कुठे झाला?👉 कोल्हापूरच्या कपिलतीर्थ मार्केट परिसरातील यात्री निवासात.प्रश्न 2: तरुणीने आत्महत्येचा प्रयत्न कसा केला?👉 तिने हाताची नस कापून घेतली, ज्यामुळे मोठ्या प्रमाणात रक्तस्त्राव झाला.प्रश्न 3: तरुणीला कुठे दाखल करण्यात आले आहे?👉 तिला गंभीर अवस्थेत सीपीआर रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.