Kolhapur Crime: इचलकरंजीत प्रेमाच्या जाळ्यात ओढून अल्पवयीन मुलींवर अत्याचार; तरुण ताब्यात व भावास मारहाण, हिंदुत्ववादी कार्यकर्त्यांकडून पर्दाफाश!

इचलकरंजी: एका तरुणाने अल्पवयीन मुलींबरोबर लैंगिक अत्याचार व विनयभंग केल्याचा प्रकार हिंदुत्ववादी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी उघडकीस आणला. या घटनेनंतर संतप्त नागरिकांनी संशयिताच्या घरात घुसून त्याच्या भावाला बेदम मारहाण केली, यामुळे परिसरात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले. याप्रकरणी शिवाजीनगर पोलिसांनी पसार झालेल्या समीर अल्लाबक्ष मणेर (वय २१, रा. इचलकरंजी) याच्यावर गुन्हा दाखल करून रात्री उशिरा त्याला ताब्यात घेतले. .Deool Band 2: ‘देऊळ बंद-२’ ची कमाई आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी; प्रवीण तरडे-कैलास वाणी, साईबाबांच्या शिर्डीत संकल्प जाहीर.सोशल मीडियाच्या माध्यमातून अल्पवयीन मुलींशी ओळख वाढवत त्यांना प्रेमाच्या जाळ्यात ओढून विनयभंग, जबरदस्तीने लैंगिक अत्याचार, तसेच विवाहाचे आमिष दाखवून लैंगिक छळ केल्याप्रकरणी समीर मणेर याच्यावर दोन स्वतंत्र गुन्हे दाखल केले आहेत. पोलिसांनी त्याच्या घरासह परिसरात कडक बंदोबस्त तैनात केला आहे..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, समीर मणेर हा सोशल मीडिया व मोबाईलद्वारे संपर्क साधून अल्पवयीन मुलींशी ओळख वाढवत होता. या प्रकरणाची माहिती काही हिंदुत्ववादी कार्यकर्त्यांना मिळाल्यानंतर आज दुपारी एका हॉस्पिटल परिसरात मोठ्या संख्येने कार्यकर्ते जमले. घोषणाबाजी करत त्यांनी संशयिताचा शोध सुरू केला. या घडामोडीमुळे परिसरात काही काळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले..संशयित पसार झाल्याची माहिती मिळाल्यानंतर शोधमोहीम सुरू असताना त्याचा भाऊ जमावाच्या हाती लागला. त्याच्याकडे चौकशी करून त्याचा मोबाईल तपासला. त्यानंतर संतप्त जमावाने त्याला बेदम मारहाण केल्याची घटना घडली. माहिती मिळताच शिवाजीनगर पोलिस ठाण्याचे निरीक्षक शरद मेमाणे सहकाऱ्यांसह घटनास्थळी दाखल झाले. त्यांनी परिस्थिती नियंत्रणात आणत संबंधिताची जमावाच्या तावडीतून सुटका केली. त्यानंतर पोलिस उपअधीक्षक विक्रांत गायकवाड यांनी घटनास्थळी भेट देऊन परिस्थितीचा आढावा घेत तपासाबाबत सूचना दिल्या..दोन स्वतंत्र फिर्यादीपहिल्या फिर्यादीनुसार, संशयिताने एका अल्पवयीन मुलीला सोशल मीडियाच्या माध्यमातून प्रेमाच्या जाळ्यात ओढून आपल्या खोलीवर नेले व तिच्याशी जबरदस्तीने लैंगिक अत्याचार केल्याचा आरोप केला आहे. दुसऱ्या फिर्यादीनुसार अन्य एका अल्पवयीन मुलीला विवाहाचे आमिष दाखवून तिचा विनयभंग केल्याचा आरोप केला..Success Story: जुन्नरच्या सिद्धीने गाठले आकाश! अवघ्या २०व्या वर्षी अमेरिकेतून कमर्शियल पायलट बनण्याचा मान, सिद्धी हाडवळेची प्रेरणादायी यशोगाथा...आणखी ८ ते १० अल्पवयीन मुलींचा संशययाप्रकरणात संशयित समीर मणेर याने यापूर्वीही ८ ते १० अल्पवयीन मुलींना सोशल मीडियाच्या माध्यमातून जाळ्यात ओढून त्यांच्यावर अत्याचार केल्याचा आरोप हिंदुत्ववादी संघटनांनी केला आहे. संशयिताचा मोबाईल व सोशल मीडिया खात्यांची फॉरेन्सिक तपासणी करून संभाव्य अन्य पीडितांचा शोध घ्यावा, अशी मागणी केली आहे. या संदर्भात दोन स्वतंत्र निवेदने शिवाजीनगर पोलिस ठाण्यात दिली आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.