Lightning Strike Death : पार्टीवेळी वीज कोसळून तरुणाचा मृत्यू, कोल्हापुरात मित्रांच्या समोरच घटना

Youth Dies Due to Lightning : झुलपेवाडी (ता. भुदरगड) येथील प्रकल्पाच्या बॅकवॉटर परिसरात पार्टीसाठी गेलेल्या तरुणाचा आज दुपारी तीनच्या दरम्यान वीज कोसळून मृत्यू झाला. त्याचा मित्र गंभीर जखमी झाला. काही अंतरावर असलेले अन्य तिघे बचावले..अजित दत्तात्रय चौगुले (वय ३०, रा. नरतवडे, ता. राधानगरी) असे मृत्यू झालेल्या तरुणाचे आहे. रोहित राजेंद्र मोरे (रा. खानापूर, ता. भुदरगड) गंभीर जखमी झाला. त्यांना गारगोटी येथील खासगी रुग्णालयात दाखल केले आहे. मोरे व चौगुले तीन मित्रांसह झुलपेवाडीला सकाळी गेले होते..सर्वजण जेवण बनविण्याची तयारी करीत होते. दुपारी तीनच्या सुमारास विजेचा जोरदार कडकडाट झाला अन् क्षणार्धात वीज कोसळली. यात चौगुले यांचा जागीच मृत्यू झाला. अन्य एक मित्र पंधरा फूट दूर उभा होता, तर दोघे पिण्याचे पाणी आणण्यासाठी काही अंतरावर गेले होते. त्यामुळे तिघेही बचावले. मोरे यांची प्रकृती स्थिर आहे..अवघ्या वर्षापूर्वी विवाहवीज पडून मृत्यू झालेले अजित चौगुले यांचा मृतदेह रात्री उशिरा नातेवाइकांच्या ताब्यात देण्यात आला. मृत चौगुले यांचा अवघ्या वर्षापूर्वीच विवाह झाला होता. ते एका खासगी गैरेजमध्ये काम करीत होते. या घटनेने त्यांच्या कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला असून अंत्यदर्शनावेळी कुटुंबीयांनी केलेला आक्रोश उपस्थितांचे हृदय पिळवटून टाकणारा होता. त्यांच्या मागे पत्नी, आई, वडील, दोन भाऊ असा परिवार आहे. जिल्हा बँकेचे संचालक प्राचार्य अर्जुन आबिटकर यांनी रुग्णालयात भेट देऊन जखमीची विचारपूस केली.