Hasan Mushrif Statement : जिल्हा परिषदेचा अध्यक्ष राष्ट्रवादीचाच, हसन मुश्रीफांनी ६ महिन्यापूर्वीच देवेंद्र फडणवीसांना दिली होती माहिती

Hasan Mushrif on Devendra Fadnavis : 'मी सहा महिन्यांपूर्वीच विमानतळावर मुख्यमंत्र्यांना सांगितले होते की, कोल्हापूर शहराचा महापौर भाजपचा होईल आणि जिल्हा परिषदेचा अध्यक्ष राष्ट्रवादीचाच असेल,' असे वक्तव्य वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी केले. मुरगूड येथे रणजितसिंह पाटील यांच्या निवासस्थानी झालेल्या जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सदस्य यांच्या सत्कार सोहळ्यात ते बोलत होते..यावेळी राष्ट्रवादी व भाजपकडून निवडून आलेले जिल्हा परिषद सदस्य शोभा फराकटे, सुयशा घाटगे, सुवर्ण कांबळे, शिल्पा खोत, शिवानी भोसले, काकासाहेब सावडकर आणि पंचायत समिती सदस्य तेजस्विनी भोरे, अनिल हेगडे, सुवर्णा पाटील, दत्तात्रय दंडवते, इंद्रजित पाटील, रंजना अस्वले, रूपाली आंगज, सुवर्णा जाधव, मनीषा पाटील, सुनीता माळी, दीपक सोनार यांचा मान्यवरांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला. मंत्री मुश्रीफ म्हणाले, 'कागलमधील आम्ही तिन्ही गट एकत्र आलो. त्यामुळे आता संघर्ष संपल्यामुळे विकासकामे करण्यासाठी भरपूर वेळ मिळणार आहे.'.समरजितसिंह घाटगे म्हणाले, 'जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकीत एकत्रित नियोजनामुळे चांगले यश मिळवता आले. पण, काही गावांमध्ये आत्मचिंतन करण्याची गरज आहे.' रणजितसिंह पाटील म्हणाले, 'कागलच्या विकासाला अधिक गती मिळत आहे. तिन्ही नेते एकत्रित आल्याने निवडणुकीत चांगले यश मिळाले.' अंबरिश घाटगे म्हणाले, 'कागलमधील युतीमुळे कागलची स्मार्ट सिटी लवकर पाहायला मिळेल.'.Hasan Mushrif vs Chandrakant Patil : कोल्हापूर जिल्हा परिषदेसाठी हसन मुश्रीफ, चंद्रकांत पाटील यांच्यात अध्यक्षपदासाठी रस्सीखेच.यावेळी जिल्हा बँकेचे संचालक भैया माने, राष्ट्रवादीचे जिल्हाध्यक्ष बाबासाहेब पाटील-आसुर्लेकर, बिद्री साखर कारखान्याचे उपाध्यक्ष मनोज फराकटे, शशिकांत खोत, 'बिद्री'चे संचालक रंगराव पाटील, रणजित मुडूकशिवाले, देवानंद पाटील, दत्तामामा खराडे, रणजित सूर्यवंशी, विकास पाटील, अमर चौगुले, जीवन शिंदे, प्रा. सुनील मगदूम, पद्मसिंह पाटील, विश्वजित पाटील, दिनकर कोतेकर, अनंत फर्नांडिस आदी उपस्थित होते. स्वागत आप्पाजी मेटकर यांनी केले. प्रास्ताविक सुनील जाधव यांनी केले. सूत्रसंचालन अनिल पाटील यांनी केले. आभार भरत लाड यांनी मानले..शंभर एकरांत ऊसउत्पादन वाढीचा प्रकल्प'सध्या साखर कारखान्यांवर कर्जे आहेत. कारखाने ९० दिवसच चालले. पण, आम्हाला बारा महिन्यांचा पगार कर्मचाऱ्यांना द्यावा लागतो. त्यात सरकारने आता सोलरवर वीज निर्मिती सुरू केली आहे. वाहने इलेक्ट्रिक बॅटरीवर चालत आहेत. वेगाने बदलणाऱ्या या परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी ऊस उत्पादन वाढवलेच पाहिजे. एआय तंत्रज्ञानाच्या मदतीने शंभर एकरात ऊसउत्पादन वाढीचा प्रकल्प आम्ही हाती घेतला आहे. आता एकरी किमान शंभर टन ऊस उत्पादन निघालेच पाहिजे, यासाठी शेतकऱ्यांनी प्रयत्न करावेत,' असे मंत्री मुश्रीफ यांनी सांगितले.