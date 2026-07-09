Koyna Chandoli Radhanagari Kalammawadi Dam Water : कोयना, चांदोली, राधानगरी, काळम्मावाडी धरणातील पाणीसाठ्यात झपाट्याने वाढ, जाणून घ्या स्थिती

Western Maharashtra dam status : पश्चिम महाराष्ट्राची भाग्यलक्ष्मी मानल्या जाणाऱ्या कोयना, चांदोली, राधानगरी आणि काळम्मावाडी धरणांच्या पाणलोट क्षेत्रात सुरू असलेल्या संततधार पावसामुळे सर्व धरणांतील पाणीसाठ्यात झपाट्याने वाढ होत आहे. कोयना धरणातील साठा ४४.५७ टीएमसीवर, चांदोली धरणातील साठा १७.८८ टीएमसीवर, राधानगरी धरण ५५.५० टक्के, तर काळम्मावाडी धरण २६ टक्के भरले आहे..दरम्यान, कोल्हापूरातील राजाराम बंधाऱ्याची पाणीपातळी गुरुवारी (९ जुलै) सकाळी ३७ फूट नोंदविण्यात आली असून, नदीपात्रातून ४२ हजार २८४ क्युसेक पाण्याचा विसर्ग सुरू आहे. जिल्ह्यातील ५५ बंधारे पाण्याखाली गेले असून, पावसाचा जोर काहीसा कमी झाला असला तरी धरणांच्या पाणलोट क्षेत्रात सुरू असलेल्या पावसामुळे पाण्याची आवक कायम आहे..राधानगरी तालुक्यात मुसळधार पाऊस आणि वादळी वाऱ्याचा वेग कमी झाला असला तरी संततधार सुरूच आहे. गेल्या २४ तासांत राधानगरी धरण क्षेत्रात १२४ मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली. त्यामुळे धरणात ४.६५ टीएमसी पाणीसाठा झाला असून धरण ५५.५० टक्के भरले आहे. पाणलोट क्षेत्रातील सततच्या पावसामुळे धरणात मोठ्या प्रमाणात पाण्याची आवक सुरू असून पाणीपातळी वेगाने वाढत आहे..काळम्मावाडी धरण क्षेत्रात १६६ मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली आहे. धरणात सध्या ६ टीएमसी पाणीसाठा असून ते २६ टक्के भरले आहे. दिवसभर तालुक्यात पावसाची उघडझाप सुरू होती. मात्र, सायंकाळनंतर पुन्हा पावसाने जोर धरला. गेल्या चार दिवसांच्या तुलनेत वादळी वाऱ्याचे प्रमाण कमी राहिले. कालपासून खंडित झालेला अनेक भागांतील वीजपुरवठाही सायंकाळनंतर पूर्ववत करण्यात आला..चांदोली धरण परिसर आणि पाणलोट क्षेत्रात अतिवृष्टी कायम आहे. धरणात सध्या १९ हजार २१४ क्युसेक पाण्याची आवक सुरू असून, धरणातील पाणीसाठा १७.८८ टीएमसीपर्यंत पोहोचला आहे. त्यामुळे धरण ५२ टक्के भरले आहे. पाणलोट क्षेत्रातील पाथरपुंज येथे १४८ मिलिमीटर, तर धरण परिसरात १४६ मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली. चांदोली परिसरात हंगामातील एकूण पर्जन्यमान ८१४ मिलिमीटरवर पोहोचले आहे..कोयना धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रातही गेल्या २४ तासांत अतिवृष्टी झाली. त्यामुळे जनजीवन विस्कळित झाले असून धरणात तब्बल ८९ हजार ७०८ क्युसेक पाण्याची आवक नोंदविण्यात आली. परिणामी धरणातील पाणीसाठा ४४.५७ टीएमसीवर पोहोचला आहे. सध्याचा पावसाचा वेग आणि धरणात होणारी आवक कायम राहिल्यास पुढील दोन दिवसांत कोयना धरणातील पाणीसाठा ५० टीएमसीचा टप्पा ओलांडेल, असा विश्वास धरण व्यवस्थापनाने व्यक्त केला आहे..Almatti Dam Water Storage : कोल्हापूर सांगलीला धडकी भरवणाऱ्या अलमट्टी, हिप्परगी धरणातील पाणीसाठा किती?; तज्ज्ञांनी दिली माहिती.दरम्यान, कोल्हापूरातील राजाराम बंधाऱ्याची पाणीपातळी गुरुवारी सकाळी ८ वाजता ३७ फूट (५४१.४६ मीटर) नोंदविण्यात आली. नदीतून ४२ हजार २८४ क्युसेक पाण्याचा विसर्ग सुरू असून नदीची इशारा पातळी ३९ फूट, तर धोका पातळी ४३ फूट आहे. जिल्ह्यातील ५५ बंधारे पाण्याखाली गेले असून काही ठिकाणी पर्यायी मार्गांद्वारे वाहतूक सुरू ठेवण्यात आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.