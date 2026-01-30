Sangli ZP : कुची गटात सर्वपक्षीय आघाडीची ताकद; राष्ट्रवादीसमोर कडवे आव्हान

ढालगांव : कवठेमहांकाळ तालुक्यातील कुची जिल्हा परिषद गट तसेच कुची व कोकळे पंचायत समिती गणांच्या पंचवार्षिक निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार गट) यांच्या विरोधात सर्वपक्षीय एकत्रित उमेदवार उभा राहिल्याने निवडणूक चुरशीची ठरणार आहे. दोन्ही बाजूंनी ताकदवान उमेदवार मैदानात उतरविण्यात आल्याने या मतदारसंघाकडे तालुक्याचे लक्ष लागले आहे..कुची जिल्हा परिषद गटात कुची हे एकमेव गाव रत्नागिरी-नागपूर राष्ट्रीय महामार्गाच्या पश्चिमेला असून, उर्वरित सर्व गावे पूर्व भागात येतात. या भौगोलिक रचनेमुळे मतदानाच्या समीकरणांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. .Sangli ZP : स्थानिक नेते, युवा चेहरे आणि मातब्बर उमेदवार मैदानात; \nकवठेमहांकाळ राजकारण तापले.या गटात आमदार रोहित पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) व माजी राज्यमंत्री अजितराव घोरपडे, माजी खासदार संजय पाटील, जनस्वराज्य पक्षाच्या अनिता सगरे तसेच भाजप महायुतीच्या पाठिंब्याने उभ्या असलेल्या उमेदवारांमध्ये थेट लढत होत आहे..कुची गटातून राष्ट्रवादी (शरद पवार गट) कडून आमदार रोहित पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली माजी उपसभापती व कवठेमहांकाळ दुय्यम बाजार समितीचे माजी सभापती दादासाहेब कोळेकर यांना उमेदवारी देण्यात आली आहे. .Sangli Election : जिल्हा परिषद गट ठरवणार\nतालुक्याच्या राजकारणाची दिशा; गटात १५ गावे, लोकसंख्या ३४ हजार २८६.नांगोळे येथील कोळेकर यांनी ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून गावाचा चेहरामोहरा बदलल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे त्यांच्याकडे विकासाचा चेहरा म्हणून पाहिले जात आहे. त्यांच्या विरोधात महाविकास आघाडीने आरेवाडी येथील पैलवान इंद्रजित काशिलिंग कोळेकर यांना उमेदवारी दिली आहे. .उमेदवार नवखे असले तरी त्यांचे वडील काशिलिंग कोळेकर यांनी साखर कारखान्याच्या माध्यमातून कार्य केले असून ते बिरोबा देवस्थान समितीचे अध्यक्ष आहेत. ते आपल्या चिरंजीवाच्या प्रचारात सक्रिय आहेत. याशिवाय थबडेवाडीचे नामदेव खोत व बसाप्पावाडीचे बाळासो जानकर हे अपक्ष म्हणून निवडणूक रिंगणात उतरले असून, ते निकालावर परिणाम करू शकतात..कुची पंचायत समिती गणात राष्ट्रवादी गटाकडून आगळगाव येथील सिंधुताई पाटील यांना उमेदवारी देण्यात आली आहे. पाटील कुटुंबाला राजकीय वारसा असून, यापूर्वी दोन वेळा कुटुंबातील सदस्यांनी जिल्हा परिषदेत प्रतिनिधित्व केले आहे..महाविकास आघाडीने कुची येथील सुलभादेवी पाटील यांना उमेदवारी दिली आहे. या गणात कुची गावचे मतदान निर्णायक ठरण्याची शक्यता आहे. मागील निवडणुकीत कुची व आगळगाव येथील उमेदवारांमध्ये अवघ्या शंभर मतांच्या फरकाने निकाल लागला होता. .याच गणात आगळगाव येथील तृप्ती पाटील या अपक्ष म्हणून रिंगणात असून, त्याचा परिणाम राष्ट्रवादी गटाच्या उमेदवारावर होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. कोकळे पंचायत समिती गणात राष्ट्रवादी आमदार गटाकडून मोघमवाडी येथील वैशाली माने यांना उमेदवारी देण्यात आली आहे. .त्यांच्या विरोधात महाविकास आघाडीने मोघमवाडी येथीलच मीना ओलेकर यांना संधी दिली आहे. तसेच बसाप्पावाडी येथील पूजा ओलेकर या अपक्ष म्हणून निवडणूक लढवित आहेत. त्यामुळे येथेही तिरंगी लढतीची शक्यता आहे. येथे दोन्ही बाजूंनी ताकदवान उमेदवार मैदानात दिसत आहेत. यामुळे मतदारसंघाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.