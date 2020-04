याला नीचपणा म्हणायचं नाही तर काय?

नगर : लॉकडाउनमुळे सगळ्या उद्योग धंद्याला कुलूप लागले आहे. मात्र, पोटाला कुलूप लावता येत नाही. ठेकेदाराने काम बंद केलेय, पैसाही देत नाही, त्यामुळे दोनवेळची भूक कशी भागवायची आणि कधीपर्यंत असे दिवस ढकलायचे. याचा काही अंदाज येत नसल्याने लोक गावी निघालेत. कोणी उत्तर प्रदेशातील आहे.कोणी दिल्लीचा तर कोणी मध्य प्रदेशातील. काहीच वाहन नसल्याने पायी ते आपल्या गावाकडे निघाले आहेत. पुणे,सातारा, कोल्हापूर,सोलापूर येथून मोठ्या प्रमाणात मजूर, हातावरचे पोट असलेले परप्रांतीय रोज हजारोच्या संख्येने रस्ता कापतआहेत. नगरमधून सकाळ-संध्याकाळ असे जथ्थेच्या जथ्थे जाताना दिसतात. कोणाच्या पाठीवर बिऱ्हाड असतं तर कोण चिमुकल्याला घेऊन रस्ता कापतं आहे घराच्या ओढीने. अनेकांच्या खिशात दमडी नाही. रस्त्यावर दान दात्यांनी अन्नछत्र सुरू केलीत. त्यात जेवायचं. दुपारी थोडी विश्रांती घ्यायची आणि सकाळी-संध्याकाळी रस्ता तुडवायचा असा दिनक्रम सुरू आहे. मराठवाडा, विदर्भातील लोक मोठ्या प्रमाणात गावाकडे निघाले आहेत. नगरमध्ये या मजूर प्रवाशांबाबत काही लोकांनी नीचपणा केला. त्या प्रकाराला नीचपणाच म्हटलं पाहिजे. येथील एमआयडीसी परिसरात साताऱ्यावरून काहीजण चालत गावाकडे निघाले होते. चार मजुरांना पाच ते सहा जणांनी ट्रकमध्ये बसवले. कमी पैशात औरंगाबादला सोडण्याच्या बहाण्याने चाकूचा धाक दाखवून लुटले. शेंडी बाह्यवळण रस्त्यावर ही घटना घडली. लॉकडाउनमुळे पुणे, मुंबई, सातारा, सोलापूर भागातून अनेक मजूर गावाकडे पायी जात आहेत. साताऱ्याहून नागपूरला जाण्यासाठी निघालेले चार जण काल (शुक्रवारी) रात्री नगरमध्ये पोचले. रस्ता चुकल्याने ते औरंगाबाद रस्त्याने जाण्याऐवजी मनमाड रोडने एमआयडीसी परिसरात गेले. त्या वेळी पहाटे तीन वाजले होते. तेवढ्यात त्यांना रस्त्यावर पोलिसांचे वाहन दिसले. त्यांनी पोलिसांकडे विचारणा केली. पोलिसांनी त्यांना बाह्यवळण रस्त्याने जाण्यास सांगितले. चौघे एमआयडीसी बाह्यवळण चौकात उभे राहिले. त्या वेळी एक मालट्रक तेथे आली. चालकाने कमी पैशात औरंगाबादला सोडतो, असे सांगून चौघांनाही ट्रकमध्ये बसविले. ट्रक काही अंतरावर गेल्यानंतर चाकूचा धाक दाखवला. अगोदरच गाडीत असलेल्या पाच जणांनी चौघांना लुटले. त्यांच्याकडील पैसा अडका काढून घेतला. आणि मारहाणही केली. एवढंच नव्हे तर त्यांना पुन्हा एमआयडीसी परिसरात आणून सोडले. एमआयडीसी पोलिस ठाण्यात याबाबत गुन्हा नोंदविला आहे.

Web Title: The laborers traveling from Satara to Nagpur were robbed