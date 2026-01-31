पश्चिम महाराष्ट्र

Leopard Attack Sangli Child : दारात खेळताना ६ वर्षांच्या चिमुकल्यावर बिबट्याचा हल्ला, ५०० फूट शेतात नेलं फरफटत; आजोबांनी बॅटरी पाडली अन् बिबट्याच्या तोंडात...

Leopard attack on child Shirala : सांगली जिल्ह्यात घराबाहेर खेळत असताना ६ वर्षांच्या चिमुकल्यावर बिबट्याचा हल्ला झाला. ५०० फूट शेतात फरफटत नेल्याने बालकाचा मृत्यू; वन विभागाच्या निष्काळजीपणाचा आरोप.
Sangli shirala leopard wildlife attack breaking news

Sangli shirala leopard wildlife attack breaking news

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Leopard Drags Child Into Field : बिऊर (ता. शिराळा) येथील अमृतनगर येथे बिबट्याच्या हल्ल्यात राजवीर हणमंत पाटील (वय ६) या बालकाचा मृत्यू झाला. ही घटना शुक्रवारी (ता. ३०) सायंकाळी सातच्या सुमारास घडली. घटना घडल्यानंतर ग्रामस्थांनी वन विभागाला अनेक वेळा फोन लावला तरीही कुणीही फोन उचलला नाही. त्यामुळे संतप्त जमावाने वन विभागाचे कार्यालय फोडून ‘बिबट्यांना मारायची परवानगी द्या. आम्हाला पैसे नकोत मुलगा परत द्या’, अशी मागणी केली.

Loading content, please wait...
Sangli
Jayant Patil
Leopard
Forest
Forest Officers
shirala
Forest department
Forest Department News
battis shirala
childhood
forest animals

Related Stories

No stories found.