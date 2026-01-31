Leopard Attack Sangli Child : दारात खेळताना ६ वर्षांच्या चिमुकल्यावर बिबट्याचा हल्ला, ५०० फूट शेतात नेलं फरफटत; आजोबांनी बॅटरी पाडली अन् बिबट्याच्या तोंडात...

Leopard Drags Child Into Field : बिऊर (ता. शिराळा) येथील अमृतनगर येथे बिबट्याच्या हल्ल्यात राजवीर हणमंत पाटील (वय ६) या बालकाचा मृत्यू झाला. ही घटना शुक्रवारी (ता. ३०) सायंकाळी सातच्या सुमारास घडली. घटना घडल्यानंतर ग्रामस्थांनी वन विभागाला अनेक वेळा फोन लावला तरीही कुणीही फोन उचलला नाही. त्यामुळे संतप्त जमावाने वन विभागाचे कार्यालय फोडून ‘बिबट्यांना मारायची परवानगी द्या. आम्हाला पैसे नकोत मुलगा परत द्या’, अशी मागणी केली..यावेळी घटनास्थळावरून मिळालेली माहिती अशी, राजवीर व त्याची लहान बहीण कार्तिकी (वय ४) आपल्या घरातून खेळत खेळत शेजारच्या घरात जात असताना अचानक बिबट्याने राजवीरवर हल्ला केला. त्यावेळी सोबत असणारी बहीण ओरडल्याने घरातील लोक व नागरिक जमा झाले. तोपर्यंत बिबट्याने राजवीरच्या गळ्याला पकडून सुमारे पाचशे फुटांपर्यंत फरफटत शंकर केरू पाटील यांच्या शेतापर्यंत नेले. त्यावेळी पंडित पाटील, बजरंग पाटील, शशिकांत पाटील, कृष्णात पाटील, महादेव भीमराव पाटील, पोपट पाटील, राजू पाटील, रमेश पाटील, राजेंद्र पाटील, अक्षय पाटील यांच्यासह चाळीसहून अधिक नागरिकांनी बिबट्याचा पाठलाग केला..Gadhinglaj Leopard : बिबट्या की दुसरा वन्यप्राणी? रात्री शेतात हॅलोजनचा उजेड; शेतकरी जागा, पण वनखाते झोपेत.ओढ्यालगत राजवीरचे चुलत आजोबा शंकर श्रीपती पाटील यांनी बॅटरीच्या झोतात राजवीरला बिबट्याने तोंडात पकडलेले पाहिले. बॅटरी तोंडावर पडताच बिबट्याने राजवीरला सोडून धूम ठोकली. त्यानंतर शंकर पाटील व इतरांनी जखमी राजवीरला शिराळा उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल केले. तेथे तो मृत झाल्याचे डॉक्टरांनी घोषित केले..राजवीर मृत झाल्याने शिराळा व बिऊर येथील जमाव संतप्त झाला होता. वनविभागाचे कर्मचारी फोन उचलत नव्हते. त्यामुळे ग्रामस्थ वन विभागाचे भुईकोट किल्ला परिसरातील कार्यालयकडे आले. जमावाने कार्यालयाचे दार,खिडक्या फोडल्या, तसेच लोखंडी गेट ही उपसून फेकून दिले. जमाव संतप्त झल्याने पोलिस बंदोबस्त वाढविण्यात आला होता. रात्री वन विभागाचे अधिकारी येत नाहीत तोपर्यंत मृतदेह ताब्यात घेण्यासाठी नगरिकांनी नकार दिला होता..यावेळी आमदार सत्यजित देशमुख, माजी आमदार मानसिंगराव नाईक, रणधीर नाईक, रेणुकादेवी देशमुख, सम्राट नाईक, विराज नाईक, सत्यजित नाईक, तहसीलदार श्यामला खोत-पाटील, उपविभागीय पोलिस अधिकारी अरुण पाटील, पोलिस निरीक्षक जंबाजी भोसले, साईतेजस्वी देशमुख, सुखदेव पाटील, नगराध्यक्ष पृथ्वीसिंग नाईक, भूषण नाईक, विश्वास कदम उपस्थित होते..पोलिस बंदोबस्त वाढवलासंतप्त जमवाने वन कार्यालय फोडल्याने पोलिस बंदोबस्त वाढविण्यात आला. वन कर्मचाऱ्यांना सुरक्षित ठिकाणी ठेवण्यात आले.ठशावरून माग काढलाराजवीरला बिबट्या घेऊन शेतात गेल्याने लोक शेतात शोधण्यासाठी शेतात गेले. पाणी पाजलेल्या शेतात बिबट्याच्या पायाचे ठसे दिसल्याने त्याच्या मागावर जाऊन बिबट्याचा शोध घेतल्याने राजवीर सापडला..बिबट्या चारवेळा आलाहल्ला केलेला बिबट्या चौथ्यांदा सव्वानऊच्या दरम्यान याच परिसरात आला. यामुळे नागरिकांनी या ठिकाणी धाव घेतली. लोकांच्यात भीतीचे वातावरण तयार झाले आहे.रात्री पित्यांवर पुन्हा हल्लादरम्यान, रात्री ११.४५ च्या सुमारास बिबट्या पुन्हा त्याच ठिकाणी परतला. त्याने तेथे थांबलेले राजवीरचे वडील हनमंत पाटील यांच्यावर पुन्हा हल्ला करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, ग्रामस्थांनी आरडाओरडा केल्याने बिबट्या पळून गेला. यामध्ये पाटील यांना कोणतीली इजा झालेली नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.