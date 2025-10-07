Leopard Attack Sangli : आजोबांसोबत शेतात गेलेल्या ४ वर्षीय आरववर बिबट्यानं मारला पंजा अन्.., नातवाला वाचवण्यासाठी आजोबा बनला 'छावा'

Highlight Summary Points:गिरजवडे (ता. शिराळा) येथे बिबट्याने चार वर्षांच्या आरव मुळीकवर हल्ला; शेतात उसात फरफटत नेले.गावकरी काशिनाथ मुळीक यांनी प्रसंगावधान राखून स्वतःचा जीव धोक्यात घालून आरवची सुटका केली.आरव गंभीर जखमी; उपचारासाठी कराड येथील कृष्णा हॉस्पिटलमध्ये हलवले, तर परिसरात वनविभागाची गस्त वाढवली..Sangli Shirala Leopard : गिरजवडे (ता. शिराळा) येथील मुळीकवाडीतील चार वर्षांचा आरव अमोल मुळीक हा आजोबांसोबत शेतात गेला असता त्याच्यावर बिबट्याने हल्ला करून उसाच्या फडात फरफटत नेले, मात्र गावकरी काशिनाथ मुळीक यांनी स्वतःचा जीव धोक्यात घालून आरवची सुटका करत त्याला मृत्यूच्या दाढेतून बाहेर काढले. त्यांच्या या धाडसाचे सर्वत्र कौतुक होत आहे. ही घटना सोमवारी (ता. ६) सायंकाळी साडेपाचच्या सुमारास घडली..आजोबा बजरंग मुळीक हे नातू आरवसह गाडीमळ्याशेजारील पाचिरोपाडा येथील शेतात जनावरांसाठी उसाचा पाला व गवत आणण्यासाठी गेले होते. त्यावेळी त्यांच्या सोबत शोभा मुळीक, राजश्री मुळीक होत्या. याचवेळी झाडाच्या आडोशाला दबा धरून बसलेल्या बिबट्याने अचानक झडप घालून आरवच्या मानेस पकडले आणि त्याला उसात फरफटत नेले. काही क्षणांतच तो दिसेनासा झाला..बजरंग मुळीक यांनी जवळच असलेल्या काशिनाथ मुळीक यांना फोन करून घटनेची माहिती दिली. त्यानंतर सर्वांनी एकत्रितपणे आरवचा शोध सुरू केला. यावेळी काशिनाथ यांना बिबट्याने आरवला उसात नेल्याचे दिसले. प्रसंगावधान राखून आपल्या जीवाची परवा न करता बिबट्याच्या मागे धावत उसात जाऊन त्याची सुटका केली. यावेळी लोकांच्या आरडाओरडीनंतर बिबट्या पळून गेला. पळताना त्याने काशिनाथ यांच्यावर झेप घेण्याचाही प्रयत्न केला, मात्र त्यांनी आपली सुटका करून घेतली..यानंतर जखमी अवस्थेतील आरवला तातडीने शिराळा उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. डॉ. अनिरुद्ध काकडे आणि डॉ. मनोज महिंद यांनी प्राथमिक उपचार केल्यानंतर त्याला पुढील उपचारासाठी कराड येथील कृष्णा हॉस्पिटलमध्ये हलवले. आमदार सत्यजित देशमुख यांनी त्वरित उपचाराची सूचना डॉक्टरांना दिली. भाजप तालुकाध्यक्ष सत्यजित पाटील, सरपंच सचिन देसाई आणि ग्रामस्थांनी रुग्णालयात भेट देऊन आरवची विचारपूस केली. दरम्यान, वनविभागाचे अधिकारी व प्राणीमित्रांनी घटनास्थळी भेट देऊन परिसरात गस्त वाढवली आहे..चार कामगारांवरही हल्लाया घटनेनंतर काही वेळातच त्याच बिबट्याने घागरेवाडी येथील विक्रम खोचरे यांच्या घराच्या बांधकाम कामावर असणाऱ्या योगेश कुरणे, भरत नायकल, सुजित शिरतोडे (सर्व रा. पेठ) या कामगारांच्या दुचाकीवर झडप घातली, परंतु सुदैवाने सर्व बचावले. या परिसरात बिबट्याचा वावर कायम असून, आज सकाळी काही लोकांना बिबट्याचे दर्शन झाले होते.बापाच्या अश्रूचा बांध फुटलाआपल्या मुलावर हल्ला झाल्याची बातमी समजताच आरवचे वडील अमोल मुळीक उपजिल्हा रुग्णालयात धावून आले. मुलाला जखमी अवस्थेत पाहून त्यांचा आणि नातेवाइकांचे अश्रू अनावर झाले.आरवच्या गळ्यावर आणि छातीवर बिबट्याने १७ ठिकाणी ओरबडले आहे. प्राथमिक उपचार करून त्याला पुढील उपचारासाठी कराड येथे पाठवले आहे.- डॉ. अनिरुद्ध काकडे, वैद्यकीय अधिकारी, उपजिल्हा रुग्णालय, शिराळा.Kolhapur Accident News : कोल्हापूरमध्ये सातेरीच्या दरीत पाचशे फुट चारचाकी कोसळली, वाहनात पती पत्नी; बचावकार्य सुरू.FAQs (वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न):Q1. घटना नेमकी कुठे घडली?➡️ ही घटना गिरजवडे (ता. शिराळा) येथील मुळीकवाडीमध्ये सोमवारी (ता. ६) सायंकाळी साडेपाचच्या सुमारास घडली.Q2. बिबट्याच्या हल्ल्यात कोणता बालक जखमी झाला?➡️ चार वर्षांचा आरव अमोल मुळीक हा गंभीर जखमी झाला.Q3. आरवची सुटका कोणी केली?➡️ गावातील काशिनाथ मुळीक यांनी स्वतःचा जीव धोक्यात घालून बिबट्याच्या तावडीतून आरवची सुटका केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.