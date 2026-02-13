पश्चिम महाराष्ट्र

Leopard Poisoning Case : मादी बिबट्याचा संशयास्पद मृत्यू, विष घालून मारल्याचा प्राथमिक अंदाज

Leopard poisoning case Shirala : शिराळ्यात बिबट्याचा संशयास्पद मृत्यू झाल्याने विषप्रयोगाची शक्यता वर्तवली जात आहे. वन विभागाने तपासाची चक्रे वेगाने फिरवली आहेत.
Leopard suspected to be poisoned in Shirala taluka

Leopard suspected to be poisoned in Shirala taluka

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Leopard death suspected poisoning : खराळे (ता. शिराळा) येथील खासगी शेतजमिनीत सुमारे चार वर्षे वयाच्या मादी बिबट्याचा मृतदेह आढळून आल्याने परिसरात खळबळ उडाली आहे. हा मृत्यू संशयास्पद असून विषबाधेमुळे झाला असावा, असा प्राथमिक अंदाज वन विभागाने व्यक्त केला आहे. ही घटना मंगळवार (ता. ३) रोजी पहाटे घडली.

Loading content, please wait...
death
Leopard
Forest
Forest Officers
shirala
Forest department
Forest Department News
Poisoning
battis shirala
Forest Department karad
forest animals
Farmer killed by leopard

Related Stories

No stories found.