Leopard Poisoning Case : मादी बिबट्याचा संशयास्पद मृत्यू, विष घालून मारल्याचा प्राथमिक अंदाज

Leopard death suspected poisoning : खराळे (ता. शिराळा) येथील खासगी शेतजमिनीत सुमारे चार वर्षे वयाच्या मादी बिबट्याचा मृतदेह आढळून आल्याने परिसरात खळबळ उडाली आहे. हा मृत्यू संशयास्पद असून विषबाधेमुळे झाला असावा, असा प्राथमिक अंदाज वन विभागाने व्यक्त केला आहे. ही घटना मंगळवार (ता. ३) रोजी पहाटे घडली..मिळालेल्या माहितीनुसार, सकाळी सुमारे आठच्या सुमारास बंडू पाटील यांनी त्यांच्या शेतामध्ये बिबट्या मृतावस्थेत पडलेला दिसल्याची माहिती वन विभागाला दिली. त्यानंतर वनसंरक्षक सागर गवते यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहाय्यक वनसंरक्षक नवनाथ कांबळे, वनक्षेत्रपाल रमेश कांबळे, वनपाल आप्पासाहेब नरुटे व वनसंरक्षक सुनील कुरी यांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेत पाहणी केली. पाहणीदरम्यान संबंधित बिबट्या मादी असून अंदाजे चार वर्षांचा असल्याचे स्पष्ट झाले. त्याच्या तोंडातून फेस आलेला दिसून आल्याने विषबाधेची शक्यता व्यक्त करण्यात आली..पशुवैद्यकीय अधिकारी डॉ. मिथुन गुरव यांनी घटनास्थळीच शवविच्छेदन केले. प्राथमिक तपासात विषबाधेमुळे मृत्यू झाल्याचा अंदाज वर्तविण्यात आला आहे. शवविच्छेदनानंतर त्याच ठिकाणी मृतदेहाचे दहन करण्यात आले. यावेळी वन विभागाचे अधिकारी, पोलिसपाटील शशिकांत पाटील, कैलास पाटील, ग्रामस्थ उपस्थित होते. चौकशीसाठी काही नागरिकांना शिराळा येथील वनक्षेत्रपाल कार्यालयात बोलाविण्यात आले असून पुढील तपास सुरू आहे..२२ वर्षांत २१ बिबट्यांचा मृत्यूशिराळा तालुक्यात आतापर्यंत १३, तर वाळवा तालुक्यात ८ अशा एकूण २१ बिबट्यांचा गेल्या २२ वर्षांत मृत्यू झाला आहे. यांपैकी दोन बिबट्यांचा मृत्यू उद्यान क्षेत्रात जात असताना, तर १९ बिबट्यांचा मृत्यू उद्यानाबाहेर झाला आहे..Leopard Attack on Farmer : पतीसाठी सावित्री होऊन धावली पत्नी! बिबट्याने शेतकऱ्यावर झडप घातली, पण ती जीवाची पर्वा न करता थेट बिबट्याशी भिडली!.२०१६ मधील घटना अद्याप गूढच२०१६ मध्ये वाकाईवाडी येथे विषबाधेमुळे एकाच वेळी दोन बिबट्यांचा संशयास्पद मृत्यू झाला होता. त्या घटनेचे गूढ अद्याप उकललेले नाही.या बिबट्याचा मृत्यू विषबाधेमुळे झाला असल्याचे प्राथमिक तपासात आढळून आले आहे. बिबट्याचे सर्व अवयव शाबूत होते. या प्रकरणाचा सखोल तपास सुरू आहे." - नवनाथ कांबळे, सहाय्यक वनसंरक्षक