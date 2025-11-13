पश्चिम महाराष्ट्र

Sugarcane fire: 'बुर्लीतील ४० एकरांतील उसाचे आग लागून नुकसान'; पलूस तालुक्यातील घटना, शेतकऱ्यांच्या डाेळ्यात आलं पाणी..

Palus Tragedy: आगीचे रूप पाहता, आटोक्यात आणण्याचे शर्थीने प्रयत्न सुरू होते. या आगीमुळे अनेक शेतकऱ्यांचा हातातोंडाशी आलेला घास हिरावला गेला. त्यांच्यावर संकट ओढवले आहे. प्रशासनाने पंचनामा करून नुकसानग्रस्तांना भरपाई द्यावी, अशी मागणी शेतकरी करत आहेत.
Firefighters and villagers attempt to control the massive fire that gutted 40 acres of sugarcane in Burli, Palus taluka.

Firefighters and villagers attempt to control the massive fire that gutted 40 acres of sugarcane in Burli, Palus taluka.

किर्लोस्करवाडी: पलूस तालुक्यातील बुर्ली येथील नलवडे मळा परिसरात आज उसाच्या शेतात अचानक आग लागली. आगीने ऊसतोडीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले. प्राथमिक अंदाजानुसार ही आग ४० ते ५० एकर क्षेत्रातील ऊसात पसरली, संपूर्ण ऊस खाक झाला.

