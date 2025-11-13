Sugarcane fire: 'बुर्लीतील ४० एकरांतील उसाचे आग लागून नुकसान'; पलूस तालुक्यातील घटना, शेतकऱ्यांच्या डाेळ्यात आलं पाणी..

किर्लोस्करवाडी: पलूस तालुक्यातील बुर्ली येथील नलवडे मळा परिसरात आज उसाच्या शेतात अचानक आग लागली. आगीने ऊसतोडीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले. प्राथमिक अंदाजानुसार ही आग ४० ते ५० एकर क्षेत्रातील ऊसात पसरली, संपूर्ण ऊस खाक झाला. .अनेक शेतकरी ऊसतोडीच्या प्रतीक्षेत होते. घटनेमुळे त्यांच्या आशेवर पाणी फिरले. आग नेमकी कशामुळे लागली, याचे कारण समजू शकले नाही. मात्र, या परिसरातून मोठ्या प्रमाणात वीजवाहक तारा गेल्याने शॉर्ट सर्किटमुळे आग लागली असावी, अशी शक्यताही वर्तवण्यात येत आहे. आगीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न सुरू होते. .आग आटोक्यात आणण्यासाठी किर्लोस्कर ब्रदर्स, क्रांती साखर कारखाना आणि पलूस नगरपरिषदेच्या अग्निशमन दलाच्या वाहनांनी घटनास्थळी धाव घेतली. आगीचे रूप पाहता, आटोक्यात आणण्याचे शर्थीने प्रयत्न सुरू होते. या आगीमुळे अनेक शेतकऱ्यांचा हातातोंडाशी आलेला घास हिरावला गेला. त्यांच्यावर संकट ओढवले आहे. प्रशासनाने पंचनामा करून नुकसानग्रस्तांना भरपाई द्यावी, अशी मागणी शेतकरी करत आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.