ईश्वरपूर : वाळवा तालुक्यातील कामेरी येथे किरकोळ वादातून राग आल्याने चौघांनी मिळून एका व्यक्तीवर धारदार शस्त्र व लाकडी दांडक्याने हल्ला करून गंभीर जखमी केले. या प्रकरणी सचिन शामराव जाधव, प्रथमेश योगेश घोलप, नयन दीपक घोलप आणि अनिस प्रकाश जाधव (सर्व रा. कामेरी, ता. वाळवा) या चौघांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, आनंदा यशवंत गायकवाड (वय ५५) हे रविवारी रात्री साडेअकरा वाजता दारूच्या नशेत घरी जात असताना ही घटना घडली. गायकवाड यांच्या बडबडीचा आणि यापूर्वी झालेल्या वादाचा राग मनात धरून संशयितांनी त्यांना कामेरी येथील मराठी मुलांच्या शाळेजवळ नेले. .तिथे सचिन जाधव याने धारदार लोखंडी हत्याराने कपाळावर आणि पाठीवर वार करून गंभीर दुखापत केली, तर प्रथमेश घोलप याने लाकडी दांडक्याने पायावर प्रहार करून पाय मोडला. नयन घोलप आणि अनिस जाधव यांनी लाथाबुक्क्यांनी मारहाण करून शिवीगाळ व दमदाटी केली. गंभीर जखमी गायकवाड यांना उपचारासाठी ईश्वरपूर येथील रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून, पुढील तपास ईश्वरपूर पोलिस करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.