पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli Crime: किरकोळ वादातून ईश्‍वरपुरात चौघांकडून हल्ला; एक जखमी

Clash Over Petty Argument in Ishwarpur: सचिन जाधव याने धारदार लोखंडी हत्याराने कपाळावर आणि पाठीवर वार करून गंभीर दुखापत केली, तर प्रथमेश घोलप याने लाकडी दांडक्याने पायावर प्रहार करून पाय मोडला. नयन घोलप आणि अनिस जाधव यांनी लाथाबुक्क्यांनी मारहाण करून शिवीगाळ व दमदाटी केली.
Ishwarpur village incident site where four men allegedly attacked a local after a minor dispute.

Ishwarpur village incident site where four men allegedly attacked a local after a minor dispute.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

ईश्वरपूर : वाळवा तालुक्यातील कामेरी येथे किरकोळ वादातून राग आल्याने चौघांनी मिळून एका व्यक्तीवर धारदार शस्त्र व लाकडी दांडक्याने हल्ला करून गंभीर जखमी केले. या प्रकरणी सचिन शामराव जाधव, प्रथमेश योगेश घोलप, नयन दीपक घोलप आणि अनिस प्रकाश जाधव (सर्व रा. कामेरी, ता. वाळवा) या चौघांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

Loading content, please wait...
Sangli
crime
Paschim maharashtra
district
Dispute

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com