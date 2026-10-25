Sugarcane Transport Protest : राजू शेट्टी आक्रमक! मिरज -सोलापूर महामार्गावर ऊस वाहतूक करणारी ७८ वाहने स्वाभिमानीने अडवली, सौरभ शेट्टींसह कार्यकर्त्यांचा रात्रभर महामार्गावर ठिय्या

Miraj Solapur Highway News : मिरज-सोलापूर महामार्गावरून शिरढोण येथून सांगली कारखान्याकडे ऊस वाहतूक करणाऱ्या ७८ ट्रॉली स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी अडवून धरल्या. या घटनेची माहिती मिळताच माजी खासदार राजू शेट्टी यांचे पुत्र सौरभ शेट्टी यांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेतली. यावेळी त्यांनी कारखाना प्रशासनाला जाब विचारत लेखी आश्वासन देण्यास भाग पाडले..ऊस वाहतूक करणाऱ्या या ट्रॉलींबाबत कार्यकर्त्यांनी आक्रमक भूमिका घेत एकही ट्रॉली सोडायची नाही, असा ठाम पवित्रा घेतला. त्यामुळे घटनास्थळी काही काळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले. शेतकऱ्यांच्या हिताचा मुद्दा उपस्थित करत कार्यकर्त्यांनी कारखाना प्रशासनाकडून लेखी हमी मिळविण्यावर भर दिला. दरम्यान, रात्रभर वाहने रोखून धरल्याने कार्यकर्त्यांनी जागीच ठिय्या मांडला होता..Sugarcane : खासगी वजन काट्यावरील ऊस नाकारता येणार नाही; साखर आयुक्तालयाचा निर्वाळा.दरम्यान, संबंधित वाहने पुन्हा वाहतुकीसाठी आढळल्यास त्यातून होणाऱ्या नुकसानीची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित वाहनमालकांची राहील, असे स्पष्ट नमूद असलेले लेखी पत्र घेण्यात आले. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी घेतलेल्या ठाम भूमिकेमुळे कारखाना प्रशासनाला लेखी आश्वासन द्यावे लागले. या घटनेमुळे ऊस वाहतुकीचा प्रश्न चर्चेत आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.