पश्चिम महाराष्ट्र

Sugarcane Transport Protest : राजू शेट्टी आक्रमक! मिरज -सोलापूर महामार्गावर ऊस वाहतूक करणारी ७८ वाहने स्वाभिमानीने अडवली, सौरभ शेट्टींसह कार्यकर्त्यांचा रात्रभर महामार्गावर ठिय्या

Sugarcane Farmers Protest : मिरज-सोलापूर महामार्गावर उसाची वाहतूक करणारी ७८ वाहने स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी अडवली. सौरभ शेट्टी यांच्यासह कार्यकर्त्यांनी रात्रभर महामार्गावर ठिय्या मांडला.
Sugarcane Transport Protest raju shetti

Sugarcane Transport Protest raju shetti

esakal

Sandeep Shirguppe
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Miraj Solapur Highway News : मिरज-सोलापूर महामार्गावरून शिरढोण येथून सांगली कारखान्याकडे ऊस वाहतूक करणाऱ्या ७८ ट्रॉली स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी अडवून धरल्या. या घटनेची माहिती मिळताच माजी खासदार राजू शेट्टी यांचे पुत्र सौरभ शेट्टी यांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेतली. यावेळी त्यांनी कारखाना प्रशासनाला जाब विचारत लेखी आश्वासन देण्यास भाग पाडले.

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