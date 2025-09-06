पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli politics: 'आरती ‘विट्याचा राजा’ची; जुळणी नव्या समीकरणांची' : आमदार जयंत पाटील, खासदार विशाल पाटील यांची उपस्थिती

Vita Ganesh festival becomes political platform for leaders: महात्मा गांधी विद्यामंदिराच्या मैदानावर विट्याचा राजा सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाने लालबागचा राजाच्या धर्तीवर विट्याच्या राजाची प्रतिष्ठापना केली आहे. भव्य-दिव्य असा गजमहल साकारला आहे. आज सकाळी आमदार जयंत पाटील यांनी या मंडळाला भेट दिली.
MLA Jayant Patil and MP Vishal Patil during the Aarti of ‘Vitya Cha Raja’ in Vita, reflecting new political equations.

MLA Jayant Patil and MP Vishal Patil during the Aarti of ‘Vitya Cha Raja’ in Vita, reflecting new political equations.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

विटा : ‘विट्याचा राजा’ गणेशोत्सवाच्या आरतीला राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार जयंत पाटील आणि खासदार विशाल पाटील यांनी उपस्थिती लावली. आमदार सुहास बाबर, अमोल बाबर यांनी मोठ्या उत्साहाने त्यांचे स्वागत केले. हा आरती सोहळा खानापूर, आटपाडी तालुक्यातील निवडणुकांत ‘आम्ही स्वतःच्या ताकदीवर लढू,’ या सुहास बाबर यांच्या विधानामागील राजकीय अर्थ शोधण्याची संधी देणारा ठरला.

Loading content, please wait...
Sangli
Jayant Patil
district
vita
Maharashtra Politics
vishal patil
Ganesh Fesitival
Ganesh Celebration

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com