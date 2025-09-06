Sangli politics: 'आरती ‘विट्याचा राजा’ची; जुळणी नव्या समीकरणांची' : आमदार जयंत पाटील, खासदार विशाल पाटील यांची उपस्थिती

विटा : ‘विट्याचा राजा’ गणेशोत्सवाच्या आरतीला राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार जयंत पाटील आणि खासदार विशाल पाटील यांनी उपस्थिती लावली. आमदार सुहास बाबर, अमोल बाबर यांनी मोठ्या उत्साहाने त्यांचे स्वागत केले. हा आरती सोहळा खानापूर, आटपाडी तालुक्यातील निवडणुकांत ‘आम्ही स्वतःच्या ताकदीवर लढू,’ या सुहास बाबर यांच्या विधानामागील राजकीय अर्थ शोधण्याची संधी देणारा ठरला. .Ganesh Visarjan 2025: 'कोरेगावात ६७३ जणांवर कारवाई'; गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर पोलिस उपअधीक्षकांचा निर्णय .महात्मा गांधी विद्यामंदिराच्या मैदानावर विट्याचा राजा सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाने लालबागचा राजाच्या धर्तीवर विट्याच्या राजाची प्रतिष्ठापना केली आहे. भव्य-दिव्य असा गजमहल साकारला आहे. आज सकाळी आमदार जयंत पाटील यांनी या मंडळाला भेट दिली. त्यांच्या हस्ते आरती झाली. खासदार विशाल पाटील यांनीही आरतीला उपस्थिती लावली होती. आमदार सुहास बाबर व जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे संचालक व मंडळाचे अध्यक्ष अमोल बाबर यांनी त्यांचे स्वागत केले. भव्य मांडणी, देखावा, गजमहल पाहून आमदार पाटील यांनी बाबर बंधूंचे कौतुक केले..सुहास बाबर शिवसेना शिंदे पक्षाचे आमदार असले तरी खानापूर, आटपाडी तालुक्यात युतीतूनच त्यांनी घेरण्याची तयारी केली जात आहे. एकीकडे वैभव पाटील भाजपमध्ये दाखल झाले आहेत. दुसरीकडे आटपाडीत आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी बाबर यांची सतत कोंडी करण्याचे धोरण आखले आहे. अशावेळी सुहास यांची परीक्षा असणार आहे. परीक्षेत नव्या समीकरणांचा उदय होऊ शकतो. त्यादृष्टीने जयंत पाटील, विशाल पाटील यांची विट्याचा राजा मंडळाला आवर्जून हजेरी लक्षवेधी ठरली आहे. .Kumthe Gayran: 'कुमठे गायरानातून वन विभागाला पिटाळले'; सौरऊर्जा प्रकल्पास ग्रामस्थांचा विरोध, पुन्हा पाऊल न ठेवण्याचा दिला इशारा.जयंतरावांशी सध्या पडळकर यांनी पंगा घेतला आहे. त्यामुळे जयंतराव पडळकरांच्या गावात जाऊन रान उठवण्याच्या मानसिकतेत आहेत. त्यादृष्टीनेही या भेटीकडे पाहिले जात आहे. सुहास यांनी विशाल पाटील यांना युतीधर्म सोडून मदत केली होती. त्यामुळे विशाल त्याची परतफेड करू शकतात. त्याबद्दलही आता उत्सुकता निर्माण झाली आहे. जिल्हा बँकेचे संचालक तानाजी पाटील, शौर्य बाबर, ॲड. बाबासाहेब मुळीक, ॲड. संदीप मुळीक, विनय भंडारे, मंडळाचे उपाध्यक्ष पप्पू कदम, विनोद गुळवणी, शिवाजी हारूगडे उपस्थित होते. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.