आमदार रोहित पवारांना कोण नडलं, म्हणाले, वाकड्यात जाणाऱ्याला सरळ करू

राशीन : पवारांच्या घराण्याची विकासकामाची पद्दत माहिती आहे. सर्वच पवार हे विकासावर केंद्रस्थानी ठेवून भाषण करतात. विरोधकांवर टीका करतानाही ते हेच सूत्र ठेवतात. मात्र, धाकट्या पवारांना म्हणजे आमदार रोहित पवार यांना कोणीतरी नडतं आहे. आम्ही सरळ माणसं आहोत, आम्हाला कोणी वाकड्यात गेलं तर त्यालाही सरळ करता येतं, असं या धाकटी पाती असलेल्या रोहित पवारांनी बोलून दाखवलं. त्यांना नडतंय तरी कोण अशी चर्चा आता सुरू झाली आहे. हेही वाचा - अग्गंबाई...राहीबाई आहेत ट्रेंडिंगमध्ये, गुगल करतंय सर्च बिस्मिल्ला बचतगटाचे उदघाटन बिस्मिल्ला महिला बचत गटाच्या कार्यालयाच्या उद्‌घाटनप्रसंगी आमदार पवार बोलत होते. डॉ. विमल ढेरे, माधुरी पाटील, शर्वरी राजेभोसले, सुवर्णा कानगुडे, सरंपच निलम साळवे, मनीषा सोनमाळी यांच्यासह राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे पदाधिकारी उपस्थित होते. विकासात अडवा आला तर... ""आमच्याशी वाकड्यात कोणी गेले तर त्याला सरळ कसे करायचे, हे आम्हाला चांगले माहीत आहे,'' असा इशारा आमदार रोहित पवार यांनी आज कोणाचेही नाव न देता दिला. मात्र उपस्थितांनी भुवया उंचावल्याचे लक्षात येताच, "विकासकामात अडथळे आणणाऱ्यांसाठी मी हे बोललो,' असे स्पष्टीकरणही त्यांनी लगेच दिले. बसडेपोबाबत लवकरच गोड बातमी

पर्यटन, शैक्षणिक सुविधांबाबत आराखडा तयार केला असून, सुरू असलेले रस्ते खराब होणार नाहीत, याची काळजी आपण घेऊ, येत्या दोन दिवसांत बस डेपोबाबत गोड बातमी मिळेल. तसेच काही कामे होण्यासाठी प्रतीक्षा करावी लागेल, असेही पवार यांनी या वेळी सांगितले. पीक विम्याबाबत पुन्हा बैठक दरम्यान, संतोष कानगुडे व मालोजी भिताडे यांनी पीकविम्याबाबत निवेदन देताच, चौदा हजार वंचित शेतकऱ्यांच्या गट क्रमांकाच्या दुरुस्तीसाठी पुन्हा अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन न्याय दिला जाईल, अशी ग्वाही त्यांनी सांगितले. सुनंदाताई म्हणाल्या... सुनंदा पवार म्हणाल्या, ""चांगल्या दर्जाच्या शिलाई मशीन दिल्या असून परदेशात माल पाठविण्यासाठी शिलाई व डिझाईन उत्कृष्ट करा. प्लॅस्टिक मुक्तीसाठी सर्वांनी कामाला लागावे. पर्यटनवाढीसाठी स्वच्छतेला प्राधान्य द्यावे. राशीनमध्ये साठवलेले प्लॅस्टिक जेजुरीतील बायोडिझेल प्रकल्पास पाठविण्याची जबाबदारी आपली राहील. जात आणि राजकारणविरहीत महिला संघटन आपल्याला या भागात उभे करायचे आहे.''



