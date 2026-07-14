पश्चिम महाराष्ट्र

Shaktipeeth Highway Farmers Protest : शक्तिपीठ महामार्गाविरोधात शेतकरी पेटले! थेट विठ्ठलाच्या दारी 'सद्‌बुद्धी यात्रा'; 13 जिल्ह्यांतील हजारो शेतकरी पंढरपुरात धडकणार

Why Farmers Opposing Nagpur-Goa Shaktipeeth Highway : प्रस्तावित नागपूर-गोवा शक्तिपीठ महामार्ग रद्द करण्याच्या मागणीसाठी १३ जिल्ह्यांतील हजारो शेतकरी पंढरपुरात 'सद्बुद्धी यात्रा' काढणार असून सुपीक जमीन वाचविण्यासाठी आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
Nagpur Goa Shaktipeeth Highway protest in Maharashtra

Nagpur Goa Shaktipeeth Highway protest in Maharashtra

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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नवेखेड (सांगली) : प्रस्तावित नागपूर–गोवा शक्तिपीठ महामार्गाविरोधातील आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा निर्णय शेतकरी संघर्ष समितीने घेतला आहे. शनिवारी (ता. १८) पंढरपूर येथे ‘सद्‌बुद्धी यात्रा’ काढण्यात येणार असून, वाळवा तालुक्यासह १३ जिल्ह्यांतील हजारो बाधित शेतकरी त्यात सहभागी होणार (Pandharpur farmers march against highway) आहेत. वाखरी ते विठ्ठल मंदिर असा पायी मोर्चा काढून शक्तिपीठ महामार्ग रद्द करण्याची मागणी करण्यात येणार आहे.

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