नवेखेड (सांगली) : प्रस्तावित नागपूर–गोवा शक्तिपीठ महामार्गाविरोधातील आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा निर्णय शेतकरी संघर्ष समितीने घेतला आहे. शनिवारी (ता. १८) पंढरपूर येथे ‘सद्बुद्धी यात्रा’ काढण्यात येणार असून, वाळवा तालुक्यासह १३ जिल्ह्यांतील हजारो बाधित शेतकरी त्यात सहभागी होणार (Pandharpur farmers march against highway) आहेत. वाखरी ते विठ्ठल मंदिर असा पायी मोर्चा काढून शक्तिपीठ महामार्ग रद्द करण्याची मागणी करण्यात येणार आहे..आंदोलनाच्या नियोजनासाठी जुनेखेड येथे बैठक झाली. बैठकीस धनाजी गुरव, बी. जी. पाटील, रणजित पाटील, प्रा. शामराव पाटील, प्रा. अनिल पाटील, शहाजी पाटील, भागवत जाधव, शेतकरी व कार्यकर्ते उपस्थित होते..धनाजी गुरव म्हणाले, ‘‘आषाढी एकादशीनिमित्त होणाऱ्या शासकीय महापूजेसाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पंढरपूर येथे येणार आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर १३ जिल्ह्यांतील शेतकरी विठ्ठलाच्या चरणी एकत्र येऊन शक्तिपीठ महामार्ग हा विनाशकारी प्रकल्प तातडीने रद्द करण्यासाठी प्रार्थना करणार आहेत. शेतकऱ्यांची सुपीक जमीन वाचविण्याचा हा लढा असून, मुख्यमंत्री योग्य निर्णय घेतील, अशी सद्बुद्धी पांडुरंगाने द्यावी, अशी सामूहिक प्रार्थना करण्यात येणार आहे.’’.Ishwarpur : शिंदे गटाच्या नेत्याची तक्रार अन् राष्ट्रवादीचे दोन मोहरे थेट बाद; जयंत पाटलांना बालेकिल्ल्यातच दुसरा धक्का, नगराध्यक्षांचे बंधू सुनील मलगुंडे हेही अपात्र!.प्रस्तावित शक्तिपीठ महामार्गामुळे नागपूर, वर्धा, यवतमाळ, हिंगोली, नांदेड, परभणी, बीड, लातूर, धाराशिव, सोलापूर, सांगली, सातारा, कोल्हापूर आणि सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यांतील हजारो हेक्टर सुपीक शेतजमीन संपादित होणार आहे. लाखो शेतकरी भूमिहीन होण्याचा धोका निर्माण होईल, असा दावा आंदोलकांनी केला. त्यामुळे या प्रकल्पाला तीव्र विरोध कायम ठेवत आंदोलन आणखी व्यापक करण्याचा निर्धार बैठकीत व्यक्त करण्यात आला.बी. जी. पाटील यांनी प्रशासनाच्या भूमिकेवर नाराजी व्यक्त केली..Ladki Bahin Yojana Installment Update : लाडकी बहीण योजनेतून तब्बल 81 लाख महिलांना वगळले; मंत्री आदिती तटकरे यांची माहिती, 'ई-केवायसी'नंतर कारवाई.यावेळी सांगलीचे पोलिस अधीक्षक तुषार दोशी यांच्या कार्यपद्धतीवरही टीका करण्यात आली. पोलिसांनी सत्ताधाऱ्यांच्या दबावाखाली न राहता संविधान व लोकशाहीच्या चौकटीत सामान्य जनतेचे सेवक म्हणून निष्पक्षपणे काम करावे, अशी मागणी उपस्थितांनी केली. बैठकीस नितीन पाटील, बाळासाहेब गुरव, सहदेव पाटील, राहुल पाटील, धनाजी पाटील, रामचंद्र पवार, रणजित चव्हाण, विजय पाटील, संभाजी पाटील उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.