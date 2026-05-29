Mother Son Death Tragedy : काळीज पिळवटणारी घटना! आईच्या निधनाचा धक्का असह्य, काही तासांतच मुलानेही सोडले प्राण; एकाच ठिकाणी अंत्यसंस्कारावेळी गाव सुन्न

निपाणी : आई व मुलाचे नाते हे जगातील सर्वात पवित्र आणि घट्ट मानले जाते. या नात्याची प्रचिती देणारी; परंतु तितकीच काळीज पिळवटून टाकणारी दुर्दैवी घटना यमगर्णी येथे (son dies after mother death in nipani) घडली. जन्मदात्या आईच्या निधनाचा धक्का सहन न झाल्याने अवघ्या काही तासांतच मुलानेही जगाचा निरोप घेतला. आऊबाई अर्जुन सुतार (वय ८५) व विजय अर्जुन सुतार (५२) असे माय-लेकाचे नाव आहे. .याबाबत अधिक माहिती अशी, आऊबाई यांचे मूळगाव गडहिंग्लज तालुक्यातील अत्याळ आहे. त्या करंबळी येथे नातेवाइकांकडे वास्तव्यास होत्या. त्यांचा मुलगा नोकरीनिमित्त मुंबई येथे वास्तव्यास होता. दरवर्षीप्रमाणे आऊबाई या यमगर्णी येथे आपल्या मुलीकडे आल्या होत्या. विविध ठिकाणी देवदर्शन करून रविवारी त्या मुंबईला जाणार होत्या..मात्र, बुधवारी रात्री त्यांना हृदयविकाराचा झटका आल्यानंतर उपचारासाठी रुग्णालयाला नेताना त्यांचा मृत्यू झाला. निधनाची बातमी मुलग्याला समजल्यानंतर दुःख सहन न झाल्याने काही तासांच्या अंतराने त्याचेही मुंबई येथे निधन झाले. त्यानंतर विजय यांचे पार्थिव यमगर्णीत आणल्यानंतर गुरुवारी दुपारी यमगर्णी येथेच दोघांवर अंत्यसंस्कार करण्यात आले..एकाच ठिकाणी अंत्यसंस्कारावेळी गाव सुन्नकाही तासांच्या अंतराने माय-लेकाचा मृत्यू झाल्याने संपूर्ण गावावर दुःखाचा डोंगर कोसळला. घरातून एकाच वेळी आई आणि मुलाची एकत्र अंत्ययात्रा निघाली. यावेळी गाव सुन्न होऊन उपस्थित असलेल्या प्रत्येकाचा कंठ दाटून आला होता. स्थानिक स्मशानभूमीत दोघांवरही अंत्यसंस्कार केले.