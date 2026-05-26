Kolhapur VIP Service: कोल्हापूरसह परराज्यातील तरुणींकडून व्हिआयपी सर्व्हिस, म्हैसाळमधील आलिशान बारवर छापा; नशेत धुंद तरुणांना घेतलं ताब्यात

मिरज: तालुक्यातील तालुक्यातील म्हैसाळ (ता. मिरज) येथे सुरू असलेल्या एका आलिशान बारवर मिरज ग्रामीण पोलिसांनी सोमवारी रात्री उशिरा छापा टाकला. कोल्हापूरसह परजिल्ह्यातील तरुणींना बोलावून येथे 'व्हीआयपी सर्व्हिस' दिली जात असल्याची माहिती मिळताच पोलिसांनी ही कारवाई केली. दरम्यान हॉटेलमध्ये डान्सबार चालविला जात असल्याचा संशय आहे..छाप्यादरम्यान कोल्हापूर जिल्ह्यातील काही तरुणी बारमध्ये सर्व्हिस देताना आढळल्या. याशिवाय तेथे दारूच्या नशेत असणाऱ्या काही तरुणांनाही पोलिसांनी ताब्यात घेतले. ताब्यात घेतलेल्या सर्वांची पोलिसांनी चौकशी केली असून घटनास्थळाचा पंचनामा करून जबाब घेण्याचे काम रात्री उशिरापर्यंत सुरू होते. .पोलिसांच्या प्राथमिक माहितीनुसार, बारमध्ये डान्सबारही सुरू होता. परजिल्ह्यातील तरुणींना खासगीरित्या बोलावून त्यांच्याकडून सेवा करून घेतली जात असल्याचा संशय आहे. मिरज ग्रामीण पोलिसांनी या प्रकरणी संबंधित बारचालकाविरोधात कायदेशीर कारवाईची प्रक्रिया सुरू केली आहे. बारचा परवाना, परजिल्ह्यातील तरुणींची ओळख आणि त्यांना कोणी बोलावले याचा तपास केला जात आहे. या कारवाईमुळे हॉटेल व्यावसायिकांमध्ये खळबळ उडाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.