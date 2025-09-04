Sangli Crime: 'मूल होण्याचे औषध देण्याच्या बहाण्याने लुटणाऱ्यास केले जेरबंद'; एलसीबीची कारवाई, संशयित पुणे जिल्ह्यातील; मुद्देमाल जप्त

सांगली: मिरज तालुक्यातील एका गावात मूल होण्याचे औषध देतो, असा बहाणा करत लुटणाऱ्याच्या मुसक्या आवळण्यात एलसीबीच्या पथकास यश आले. नागेश राजू निकम (वय ३६, निमनिरगाव, ता. इंदापूर, जि. पुणे) असे संशयितांचे नाव आहे. त्याच्याकडून चारचाकी, दागिने असा सहा लाख रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला..Sangli Crime: 'कर्णकर्कश ध्वनियंत्रणांना पोलिसांचा दणका'; ३७ मंडळांवर कारवाई; उपाधीक्षक विमला एम. यांची धडक मोहीम.अधिक माहिती अशी, की संशयित नागेश राजू निकम हा ३१ ऑगस्ट रोजी मिरज तालुक्यातील एका गावात दाम्पत्याला मूल होण्याचे औषध देतो, असे सांगून सकाळी साडेनऊच्या सुमारास आला होता. दाम्पत्याला देवघरातील खोलीत बसवून निकम याने महिलेच्या अंगावरील सोन्या-चांदीचे दागिने एका कापडावर ठेवण्यास सांगितले. त्यानंतर चारचाकीतून मंदिरात जाऊन येतो, असे सांगून निकमने पितळी हंड्यात दागिने ठेवून तो पसार झाला..वीस मिनिटांनंतर निकम हा घरी परत आला नाही. त्यामुळे दाम्पत्याने त्याची शोधाशोध सुरू केली. मात्र तो आढळून आला नाही. त्यामुळे फसवणूक केल्याचे लक्षात आले. महिलेने मिरज ग्रामीण पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली. स्थानिक गुन्हे अन्वेषणचे पथक या प्रकरणातील भामट्याचा शोध घेत असताना सहाय्यक निरीक्षक पंकज पवार यांच्या पथकातील अंमलदार सागर लवटे यांना निमनिरगाव येथील निकम याने केला असून तो सांगलीत फिरत असल्याची माहिती मिळाली..माधवनगर येथील जुना जकात नाका परिसरात संशयित चारचाकी दिसून आली. त्यामुळे पथकाने थांबवून नागेश निकम याला ताब्यात घेतले. त्याची तपासणी केल्यानंतर पितळी हंडा आढळून आला. तसेच गिअर बॉक्ससमोर कपड्यात बांधलेले सोन्या-चांदीचे दागिने आढळून आले. त्याने चोरीची कबुली दिली..Sangli News:'कृत्रिम कुंडांमध्ये १७ हजारांवर गणेशमुर्तींचे विसर्जन'; निर्माल्य संकलन ७७ टनहून अधिक, तीन दिवसांत ४५ हजार मूर्तींचे विसर्जन .‘गुन्हे अन्वेषण’चे निरीक्षक सतीश शिंदे यांच्या नेतृत्वात सहाय्यक निरीक्षक पंकज पवार, सागर लवटे, नागेश खरात, दरिबा बंडगर, सागर टिंगरे, संदीप नलावडे, आमीरशा फकीर, सतीश माने, संदीप गुरव, मच्छिंद्र बर्डे, उदयसिंह माळी, अनिल कोळेकर, अमर नरळे, संकेत मगदूम, इम्रान मुल्ला, केरबा चव्हाण, विक्रम खोत यांच्या पथकाने कारवाई केली. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.