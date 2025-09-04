पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli Crime: 'मूल होण्याचे औषध देण्याच्या बहाण्याने लुटणाऱ्यास केले जेरबंद'; एलसीबीची कारवाई, संशयित पुणे जिल्ह्यातील; मुद्देमाल जप्त

Accused arrested : संशयित नागेश राजू निकम हा ३१ ऑगस्ट रोजी मिरज तालुक्यातील एका गावात दाम्पत्याला मूल होण्याचे औषध देतो, असे सांगून सकाळी साडेनऊच्या सुमारास आला होता. दाम्पत्याला देवघरातील खोलीत बसवून निकम याने महिलेच्या अंगावरील सोन्या-चांदीचे दागिने एका कापडावर ठेवण्यास सांगितले.
LCB Satara arrests Pune man in fertility medicine fraud; valuables seized.

सांगली: मिरज तालुक्यातील एका गावात मूल होण्याचे औषध देतो, असा बहाणा करत लुटणाऱ्याच्या मुसक्या आवळण्यात एलसीबीच्या पथकास यश आले. नागेश राजू निकम (वय ३६, निमनिरगाव, ता. इंदापूर, जि. पुणे) असे संशयितांचे नाव आहे. त्याच्याकडून चारचाकी, दागिने असा सहा लाख रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला.

