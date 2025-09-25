पश्चिम महाराष्ट्र

Sambhaji Bhide Video : दांडिया खेळणे म्हणजे हांडगेपणा, बुळगेपणा; दुर्गामाता दौडीवेळी संभाजी भिडेंचे वक्तव्य

Controversial Remark on Dandiya : संभाजी भिडे नेहमीच वादग्रस्त वक्तव्यांनी चर्चेत येत असतात, दुर्गामाता दौड कार्यक्रमावेळी त्यांनी पुन्हा एक वादग्रस्त वक्तव्य केली आहे.
Sambhaji Bhide

Sambhaji Bhide

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on
Summary

दांडियावर टीका:

भिडे म्हणाले, “गणपती व नवरात्र उत्सवात दांडियासारख्या फालतू गोष्टी करून आपण या सणांचे विकृतीकरण केले आहे. दांडिया खेळणे म्हणजे हांडगेपणा, बुळगेपणा व नपुंसकत्व तयार करणारा खेळ आहे.”

गणेशोत्सव व नवरात्रोत्सवावर भाष्य:

“गणपती उत्सवाचे आपण पार वाटोळं करून टाकलं. नवरात्र उत्सवाचं वाटोळं करून टाकलं” असे भिडे यांचे म्हणणे.

संविधानावर टीका:

“१८७ देश आहेत. हिंदुस्थानची लायकी काय? संविधान… मुरडा झाल्यासारखं देशबांधव बोलतात. १३०० वर्ष गुलामीत राहिलेला हा देश आहे; लाज वाटत नाही” असे भिडे म्हणाले.

छत्रपती शिवाजी महाराजांचा आदर्श:

“छत्रपती शिवाजी महाराजांनी वयाच्या १५ व्या वर्षी विस्कटलेली नवरात्र पुन्हा उभारण्याची शपथ घेतली. आम्ही दुर्गामाता दौड त्याच प्रेरणेने आयोजित करतो. आपल्याला फक्त स्वराज्य नाही, तर हिंदवी स्वराज्य हवे आहे” असे भिडे यांनी स्पष्ट केले.

Sambhaji Bhide Statement : शिवप्रतिष्ठान हिंदुस्थानकडून आयोजित दुर्गामाता दौड कार्यक्रमात संभाजी भिडे यांनी नवरात्रौत्सवातील दांडिया खेळावर वादग्रस्त वक्तव्य केले आहे. दांडिया खेळणे म्हणजे “हांडगेपणा” असल्याचे म्हटले असून, भारतीय संविधानावरही तीव्र टीका केली आहे.

Loading content, please wait...
Kolhapur
Sangli
Sambhaji Bhide
Dandiya
police Sangli

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com