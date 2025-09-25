Sambhaji Bhide Video : दांडिया खेळणे म्हणजे हांडगेपणा, बुळगेपणा; दुर्गामाता दौडीवेळी संभाजी भिडेंचे वक्तव्य

दांडियावर टीका:भिडे म्हणाले, “गणपती व नवरात्र उत्सवात दांडियासारख्या फालतू गोष्टी करून आपण या सणांचे विकृतीकरण केले आहे. दांडिया खेळणे म्हणजे हांडगेपणा, बुळगेपणा व नपुंसकत्व तयार करणारा खेळ आहे.”गणेशोत्सव व नवरात्रोत्सवावर भाष्य:“गणपती उत्सवाचे आपण पार वाटोळं करून टाकलं. नवरात्र उत्सवाचं वाटोळं करून टाकलं” असे भिडे यांचे म्हणणे.संविधानावर टीका:“१८७ देश आहेत. हिंदुस्थानची लायकी काय? संविधान… मुरडा झाल्यासारखं देशबांधव बोलतात. १३०० वर्ष गुलामीत राहिलेला हा देश आहे; लाज वाटत नाही” असे भिडे म्हणाले.छत्रपती शिवाजी महाराजांचा आदर्श:“छत्रपती शिवाजी महाराजांनी वयाच्या १५ व्या वर्षी विस्कटलेली नवरात्र पुन्हा उभारण्याची शपथ घेतली. आम्ही दुर्गामाता दौड त्याच प्रेरणेने आयोजित करतो. आपल्याला फक्त स्वराज्य नाही, तर हिंदवी स्वराज्य हवे आहे” असे भिडे यांनी स्पष्ट केले..Sambhaji Bhide Statement : शिवप्रतिष्ठान हिंदुस्थानकडून आयोजित दुर्गामाता दौड कार्यक्रमात संभाजी भिडे यांनी नवरात्रौत्सवातील दांडिया खेळावर वादग्रस्त वक्तव्य केले आहे. दांडिया खेळणे म्हणजे “हांडगेपणा” असल्याचे म्हटले असून, भारतीय संविधानावरही तीव्र टीका केली आहे..भिडे म्हणाले, “आपल्याला फक्त स्वराज्य किंवा स्वातंत्र्य नको, तर हिंदवी स्वराज्य हवे आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी वयाच्या 15 व्या वर्षी विस्कटलेल्या नवरात्रीचे पुनरुज्जीवन करण्याची शपथ घेतली होती. त्याच प्रेरणेने आम्ही दुर्गामाता दौड आयोजित करतो. पण गणपती व नवरात्र उत्सवात दांडियासारख्या फालतू गोष्टी करून आपण या सणांचे विकृतीकरण केले आहे. दांडिया खेळणे म्हणजे हांडगेपणा आहे.”."गणपती उत्सवाचे आपण पार वाटोळं करून टाकलं. नवरात्र उत्सवाचं वाटोळ करून टाकलं. दांडिया म्हणजे हांडगेपणा, बुळगेपणा नपुंसकत्व तयार करणार खेळ आहे. हिंदू समाजाने दांडीया खेळणं म्हणजे तो आपला हांडगेपणा, बुळगेपणाचं लक्षण आहे."संविधानावर भिडे म्हणाले की, "जगात १८७ देश आहेत. आपली, हिंदुस्थानची लायकी काय? संविधान. मुरडा झाल्यासारखं देश बांधव बोलतात. काय संविधान म्हणून. एक नाही दोन नाही साडेबाराशे १३०० वर्ष मुस्लिम, युरोपीयन लोकांच्या गुलामीत खितपत पडलेला जीव असावा तसा हा देश आहे. लाज वाटत नाही पारतंत्र्याची, गुलामीची हा निर्लज्ज लोकांचा देश आहे."."छत्रपती शिवाजी महाराजांनी वयाच्या १५ व्या वर्षी विस्कटलेले नवरात्र पुनरुज्जीवन करण्याची शपथ घेतली. आपल्याला फक्त स्वराज, स्वातंत्र नकोय. आपल्याल हिंदी स्वराज हवे आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज हे आपले आदर्श आहेत. नवरात्रीला त्यांनी विस्कटलेल्या नवरात्रीचे पुनरुज्जीवन करण्याची शपथ घेतली त्याच प्रेरणेतून दुर्गामाता दौड घेतो. त्यांचा आदर्श घेऊन आपण आईच्या दारात येतो.' असे भिडे म्हणाले..Kolhapur Illegal Hoardings : फलकबाजीतून कोल्हापूरचे विद्रुपीकरण, उत्सवातून निवडणुकांच्या जोडण्या; बस थांबे, खांब, शासकीय इमारतींवर फलक.FAQ (सामान्य प्रश्नोत्तर)Q1. दुर्गामाता दौड कार्यक्रम काय आहे?→ शिवप्रतिष्ठान हिंदुस्थानकडून नवरात्रोत्सवात आयोजित होणारी धार्मिक/सांस्कृतिक प्रेरणेतून धाव व मेळावा.Q2. संभाजी भिडे यांनी काय विधान केले?→ दांडिया खेळाला “हांडगेपणा, बुळगेपणा” असे संबोधले व संविधानावरही तीव्र टीका केली.Q3. वाद का झाला?→ दांडियासारख्या लोकप्रिय खेळावर नकारात्मक भाष्य आणि संविधानावर टीका केल्याने त्यांच्या वक्तव्यावर वादंग निर्माण झाले.Q4. त्यांनी हिंदवी स्वराज्याबाबत काय सांगितले?→ छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या प्रेरणेने हिंदवी स्वराज्याचे उद्दिष्ट असल्याचे सांगत दुर्गामाता दौड आयोजित केल्याचे स्पष्टीकरण दिले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.