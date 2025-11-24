Forest Department : उसाच्या फडात आढळली तीन पिल्ले! बिबट्याची चर्चा, शेतकऱ्यांची वाढली धडधड, वन विभागाकडून स्पष्टीकरण

बहे (सांगली) : बहे आणि हुबालवाडी गावाच्या शिवेवर असलेल्या डांगबाबा शिंदे यांच्या शेतात ऊसतोड सुरू असताना आज दुपारी मजुरांना ऊसाच्या फडात तीन लहान पिल्ली आढळली. ही पिल्ले बिबट्याची असावीत, अशी चर्चा शेतकऱ्यांत झपाट्याने पसरली. मात्र वन विभागाने (Forest Department) केलेल्या तपासणीनंतर ती पिल्ले रानमांजराची असल्याचे निश्चित झाल्याने शेतकऱ्यांनी सुटकेचा निश्वास सोडला..हुबालवाडी येथील डांगबाबा शिंदे यांच्या शेतात सध्या ऊस तोडणी सुरू आहे. दुपारी सुमारे दोनच्या सुमारास मजुरांना फडात तीन लहान पिल्ले दिसली. ती पाहण्यासाठी आजूबाजूचे शेतकरी मोठ्या संख्येने जमा झाले. परिसरात बिबट्यांचा पूर्वीपासूनच वावर असल्याने या पिल्लांबद्दल भीतीचे वातावरण निर्माण झाले होते..E20 Petrol Issues : 'E-20' पेट्रोलमुळे वाहनांचे वाटोळे? इंजिनमध्ये बिघाड, पिकअप-मायलेजही धोक्यात, वाहनधारक त्रस्त.बहे–फार्णेवाडी परिसरात गेल्या दोन वर्षांत बिबट्याचे वारंवार दर्शन झाले आहे. दोन शेतकऱ्यांवर हल्ल्याचा प्रयत्न झाला असून कुत्री व शेळ्यांवरही हल्ल्याच्या घटना घडल्या आहेत. त्यामुळे नागरिकांमध्ये बिबट्याची दहशत कायम आहे. या घटनेबाबत तात्काळ वन विभागाशी संपर्क साधण्यात आला. पिल्लांचे फोटो व व्हिडिओ अधिकारी वर्गाला पाठवण्यात आले..पाहणी केल्यानंतर ही पिल्ली बिबट्याची नसून रानमांजराची असल्याचे वन विभागाने स्पष्ट केले. रानमांजराची पिल्ली असल्याची खात्री झाल्यानंतर त्यांना कोणतीही इजा न करता, ज्या ठिकाणी ती आढळली त्याच परिसरात, त्यांच्या नैसर्गिक अधिवासात सुरक्षितरीत्या सोडून देण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.