पश्चिम महाराष्ट्र

Forest Department : उसाच्या फडात आढळली तीन पिल्ले! बिबट्याची चर्चा, शेतकऱ्यांची वाढली धडधड, वन विभागाकडून स्पष्टीकरण

Workers Find Three Cubs During Sugarcane Harvest : उसतोडणीदरम्यान फडात तीन पिल्ले आढळल्याने शेतकरी घाबरले. बिबट्याची चर्चा जोरात झाली. मात्र, वनविभागाने तपासणी करून ती पिल्ले रानमांजराची असल्याचे स्पष्ट केले.
Wildcat News

Wildcat News

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

बहे (सांगली) : बहे आणि हुबालवाडी गावाच्या शिवेवर असलेल्या डांगबाबा शिंदे यांच्या शेतात ऊसतोड सुरू असताना आज दुपारी मजुरांना ऊसाच्या फडात तीन लहान पिल्ली आढळली. ही पिल्ले बिबट्याची असावीत, अशी चर्चा शेतकऱ्यांत झपाट्याने पसरली. मात्र वन विभागाने (Forest Department) केलेल्या तपासणीनंतर ती पिल्ले रानमांजराची असल्याचे निश्चित झाल्याने शेतकऱ्यांनी सुटकेचा निश्वास सोडला.

Loading content, please wait...
Sangli
Farmer
sugarcane
Leopard
Forest department

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com