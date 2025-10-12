Sangli Fake Currency Racket : पोलिस हवालदारानेच चहाच्या दुकानात छापल्या १ कोटींच्या बनावट नोटा; सांगली, कोल्हापूरमध्ये खळबळ

Summary1️⃣ सांगलीतील मिरज येथे पोलिसांनी १ कोटी रुपयांच्या बनावट नोटांचा मोठा साठा जप्त केला.2️⃣ या प्रकरणातील मुख्य आरोपी कोल्हापूर पोलिस दलातील हवालदार इब्रार इनामदार आहे.3️⃣ हवालदाराने आपल्या चहाच्या दुकानात कलर झेरॉक्स मशीनवर बनावट नोटा छापल्या..सांगली जिल्ह्यातील मिरजमध्ये पोलिसांनी तब्बल एक कोटींच्या बनावट नोटा जप्त केल्या आहेतय धक्कादायक बाब म्हणजे या नोटा कोल्हापूर पोलिस दलातील एका हवालदार छापत असल्याचे समोर आले आहे. यामुळे सांगली आणि कोल्हापूरात एकच खळबळ उडाली आहे. पोलिसांनी हवालदारसह पाच जणांना अटक करण्यात आली आहे. आरोपींकडून ५०० आणि २०० रुपयांच्या बनावट नोटा, कलर झेरॉक्स मशीन, स्कॅनर-प्रिंटर आणि एक वाहन असा तब्बल एकूण १ कोटी ११ लाख रुपयांचा ऐवज जप्त केल्याची माहिती पोलिस अधीक्षक संदीप घुगे यांनी दिली. .पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मिरज-पंढरपूर रस्त्यावरील नीलजी बामणी पुलाखाली बनावट नोटांची विक्री सुरू असल्याची माहिती मिळाली.त्यानंतर पोलिसांच्या पथकाने सापळा रचून छापा टाकला. या छाप्यात सुप्रीत काडापा देसाई याला पकडले. आरोपीस ४२ हजार रुपयांच्या बनावट नोटांसह ताब्यात घेतले. प्राथमिक चौकशीत आरोपीने सांगितले की, या बनावट नोटांची छपाई कलर झेरॉक्स मशीनवर करण्यात येत होती. त्याने अन्य आरोपींबद्दल माहिती दिली असता पोलिसांनाही धक्काच बसला. .Ahilyanagar fraud: 'बनावट नोटांद्वारे फसवणूक; तिघे गजाआड', एक कोटीच्या बनावट नोटा जप्त.कारण या बनावट नोटांची छपाई कोल्हापूर शहरातील पोलिस हवालदार इब्रार आदम इनामदार याच्या चहाच्या दुकानात केली जात होती.हे दुकानच नोटा तयार करण्यासाठीचा अड्डा म्हणून वापरले जात असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.पाचशे रुपयांच्या खऱ्या नोटेच्या बदल्यात तीन बनावट नोटा देण्यात येत होत्या. याचा सुगावा पोलिसांना लागला. हे प्रकरण उघडकीस आणणाऱ्या पोलिसांना बक्षीस देण्यात येणार असल्याचे पोलिस अधीक्षक घुगे यांनी सांगितले. .FAQ 1. बनावट नोटा कुठे जप्त करण्यात आल्या?➡️ मिरज-पंढरपूर रस्त्यावरील नीलजी बामणी पुलाखाली पोलिसांनी छापा टाकून नोटा जप्त केल्या. 2. या प्रकरणातील मुख्य आरोपी कोण आहे?➡️ कोल्हापूर पोलिस दलातील हवालदार इब्रार आदम इनामदार हा मुख्य सूत्रधार आहे. 3. बनावट नोटांची छपाई कुठे केली जात होती?➡️ हवालदाराच्या चहाच्या दुकानात कलर झेरॉक्स मशीनवर नोटा छापल्या जात होत्या. 4. पोलिसांनी किती आरोपींना अटक केली आहे?➡️ पोलिसांनी एकूण पाच आरोपींना अटक केली आहे. 5. आरोपींना न्यायालयाने कोणती शिक्षा दिली?➡️ न्यायालयाने सर्व आरोपींना १३ ऑक्टोबरपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.