Sangli Food Adulteration Action : सांगलीत तुकाराम मुंडे पॅटर्नचा दणका! 41 जण गजाआड, 34 दुकाने सील; भेसळ करणाऱ्यांचे धाबे दणाणले

सांगली : अन्न-औषध प्रशासनाने कमी मनुष्यबळातही कारवाईचा धडाका लावला असून, त्यामुळे अन्न भेसळ करणारे आणि प्रतिबंधित पदार्थ विकणाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत. गेल्या चार महिन्यांत या विभागाने विविध कारवायांमध्ये तब्बल ४१ जणांना गजाआड केले (41 arrested in Sangli food adulteration crackdown) आहे. ३४ आस्थापनांना सील ठोकले आहे. जिल्ह्यात आयुक्त तुकाराम मुंडे यांचा ‘इफेक्ट’ जोरदार दिसून येत आहे. सहायक आयुक्त रावसाहेब समुद्रे आणि सहायक आयुक्त नीलेश मसारे यांच्या नेतृत्वाखाली शहर व जिल्ह्यात या कारवाया करण्यात आल्या आहेत..अन्न-औषध प्रशासनाने हॉटेल, ढाबे, दूध डेअरी, संकलन केंद्रे, दुग्धजन्य पदार्थांची विक्री यांसह प्रतिबंधित गुटखा व अन्य पदार्थांच्या विक्रीच्या विरोधात आक्रमक भूमिका घेतली आहे. छापेमारी वेगाने सुरू आहे. त्याचा परिणाम म्हणून विविध आस्थापनांनी स्वतःहून दुकाने बंद ठेवणे पसंत केले आहे. या कारवाईत सातत्य राहावे, अशी सामान्य नागरिकांची अपेक्षा आहे. राज्यात अन्न-औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंडे यांनी ज्या तडफेने कारवाई सुरू केली आहे, त्याचा परिणाम दिसून येत आहे..Kolhapur Gokul Election 2026 : सप्टेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात 'गोकुळ'चं चित्र होणार स्पष्ट; बिनविरोधची शक्यता मावळली, अंतिम मतदार यादी होणार प्रसिद्ध .नागरिक स्वतः तक्रारी करू लागले आहेत. हॉटेलमध्ये मोफत शुद्ध पाणी दिले जात आहे. ‘पनीर’ वापरताना ‘बचत’ नको, अशी भूमिका घेतली जात आहे. गूळ व्यापाऱ्यांवर छापासत्र सुरू झाल्याने व्यापारीदेखील हादरून गेले आहेत. गेल्या चार महिन्यांत ३३६ नमुने तपासणीसाठी घेण्यात आले. त्यांपैकी ८३ नमुने प्रमाणित आढळले, तर १४ नमुन्यांत कमी दर्जा आढळून आला. पाच नमुने असुरक्षित अन्नपदार्थ म्हणून समोर आले..अद्याप २३४ नमुन्यांचे अहवाल प्रलंबित आहेत. विविध आस्थापनांच्या तपासणीचाही धडाका लावण्यात आला आहे. या काळात ४४६ आस्थापनांची तपासणी करण्यात आली. सुधारणांसाठी १७६ जणांना नोटिसा बजावण्यात आल्या. ६२ परवाने निलंबित करण्यात आले. बदल केल्यानंतरही सुधारणा न झाल्याने ११० खटले दाखल झाले. त्यांपैकी ६८ निकाली काढण्यात आले असून, ४२ प्रलंबित आहेत. या कारवाईतून ८ लाख ३१ हजार रुपयांचा दंड वसूल केला..Kolhapur DCC Bank Election : कोल्हापुरात राजकीय भूकंप! जिल्हा बँकेच्या 484 संस्था अपात्र ठरण्याची शक्यता; बड्या नेत्यांचे वर्चस्व धोक्यात?.दृष्टिक्षेपात कारवाईभेसळीवर कारवाईछाप्यांची संख्या : २०जप्त साठा : ५९ हजार ६४५ किलोकिंमत : ९२ लाख १५ हजार रुपयेप्रतिबंधित अन्नपदार्थांवर कारवाईछाप्यांची संख्या : ४०जप्त साठा : १ कोटी १७ लाख ४२ हजार रुपयेआस्थापना सील : ३४अटक आरोपी : ४१..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.