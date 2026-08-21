पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli Food Adulteration Action : सांगलीत तुकाराम मुंडे पॅटर्नचा दणका! 41 जण गजाआड, 34 दुकाने सील; भेसळ करणाऱ्यांचे धाबे दणाणले

Sangli food safety raids against food adulteration : सांगलीत अन्न-औषध प्रशासनाने चार महिन्यांत धडक कारवाई करत ४१ जणांना अटक केली, तर ३४ आस्थापने सील केली आहेत.
Tukaram Mundhe effect on Food and Drug Administration action

Tukaram Mundhe effect on Food and Drug Administration action

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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सांगली : अन्न-औषध प्रशासनाने कमी मनुष्यबळातही कारवाईचा धडाका लावला असून, त्यामुळे अन्न भेसळ करणारे आणि प्रतिबंधित पदार्थ विकणाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत. गेल्या चार महिन्यांत या विभागाने विविध कारवायांमध्ये तब्बल ४१ जणांना गजाआड केले (41 arrested in Sangli food adulteration crackdown) आहे. ३४ आस्थापनांना सील ठोकले आहे. जिल्ह्यात आयुक्त तुकाराम मुंडे यांचा ‘इफेक्ट’ जोरदार दिसून येत आहे. सहायक आयुक्त रावसाहेब समुद्रे आणि सहायक आयुक्त नीलेश मसारे यांच्या नेतृत्वाखाली शहर व जिल्ह्यात या कारवाया करण्यात आल्या आहेत.

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