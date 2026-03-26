Fuel Shortage Rumors in Sangli : पंतप्रधान मोदींचं 'ते' आवाहन अन् सांगलीत उडाली खळबळ! पेट्रोल पंपावर रांगाच रांगा; नक्की अफवा की सत्य?

सांगली : आखाती देशातील युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर पेट्रोल आणि डिझेलचा तुटवडा निर्माण होणार, अशी अफवा पसरली आणि अचानक जिल्हाभर पंपांवर रांगा (Sangli Fuel Panic) लागल्या. वाहनांच्या टाक्या फुल्ल करून घेण्यासाठी एकच धावपळ उडाली. पंपावरील इंधन संपले आणि 'बंद'चे फलक लागले. परिणामी, लोक आणखी अवस्थ झाले आहेत. .हे घडले केवळ गेल्या २४ तासांत. विविध कंपन्यांनी व्यवहार धोरणात केलेले बदल, अचानक वाढलेली मागणी यामुळे पंप बंद दिसताहेत. कंपन्यांनी मुबलक पुरवठा बंद केला असला, तरी जेवढे आवश्यक आहे, तेवढे इंधन पुरवले जात आहे. या स्थितीत, 'इंधन परिस्थिती नियंत्रणात असून लोकांनी नाहक गोंधळ निर्माण करू नये,' असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे..आखाती देशातील युद्धाचे परिणाम भोगावे लागतील, हे खूप आधीपासून सांगितले जात होते. गॅस सिलिंडरबाबत जे घडले, त्याने तर लोक आणखी अवस्थ झाले. त्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लोकसभेत बोलताना, 'कोरोना संकटात आपण जशा पद्धतीने एकजुटीने सामना केला, तशा पद्धतीने या स्थितीचा सामना करायला तयार राहावे,' असे आवाहन केले..त्यानंतर इंधन संकटाबाबत अफवांचे पीक आले. 'तेल संपले', अशाच बातम्या बाहेर आल्या. पेट्रोल पंपांवर अचानक रांगा दिसू लागल्या. ज्याला ही अफवा माहिती नव्हती, तोही रांगांमध्ये जाऊन थांबला. पाहता-पाहता पंपातील इंधन संपेपर्यंत हा कार्यक्रम सुरू राहिला. त्यामुळे इंधन पुरवठा यंत्रणेवर परिणाम झाला..कंपनी अधिकारी 'बिझी'या स्थितीत काही शंका असतील तर जिल्हाधिकारी अशोक काकडे यांनी प्रमुख इंधन पुरवठादार कंपन्यांच्या प्रतिनिधींचे मोबाईल क्रमांक उपलब्ध करून दिले आहे, मात्र या कंपनीच्या अधिकाऱ्यांना बहुदा जिल्हाधिकाऱ्यांपेक्षाही अधिक काम असल्याने त्यांनी मोबाईलवर बोलण्याची तसदी घेतली नाही. 'आयओसीएल'चे जिल्हा समन्वयक अनुभव श्रीवास्तव, 'एचपीसीएल'च्या सेल्स ऑफिसर अनुग्या वष्ट, 'बीपीसीएल'चे सेल्स ऑफिसर वैभव यांनी माध्यमांशी संवाद साधणे टाळले..असे का घडले?विविध कंपन्यांचे पेट्रोल पंप चालकांना इंधन पुरवठा करताना आर्थिक धोरण ठरवलेले असते. पूर्वी इंधन पुरवठा व्हायचा आणि मग पैसे दिले जायचे. त्यासाठी थोडी मुदत (क्रेडिट) असायचे. आता ते बंद केले आहे. 'आधी पैसे भरा, मग इंधन मागा,' असे नवे धोरण आहे. परिणामी, काही पंप चालकांची कोंडी झाली आहे. ते पंप बंद दिसत आहेत. शिवाय, पैशांची व्यवस्था होईपर्यंत पंपावर तेल उपलब्ध नाही, असे चित्र निर्माण झाले आहे. परिणामी, इंधन तुटवडा निर्माण होणार, अशी नागरिकांना भीती वाटायला लागली आहे..डिझेल, पेट्रोलचा साठा पुरेसा आहे. कुठेही माल कमी नाही. अचानक रांगा लागल्याने गोंधळ उडाला आहे. मागणी केली की इंधन मिळते आहे, फक्त मुबलक पुरवठा नाही. आवश्यक इंधन मात्र मिळते आहे. आगाऊ रक्कम भरूनच इंधन मिळत असल्याने काही बदल झाले आहेत. उधारी बंद झाल्याने काही ठिकाणी पंप बंद दिसत आहेत.-सुरेश पाटील, अध्यक्ष, पेट्रोल पंपचालक संघटनाऑईल मार्केटिंग कंपनीच्या नियमांनुसार पंपावर पेट्रोल व डिझेलची फक्त रिटेल विक्री करण्यास परवानगी आहे. कोणत्याही परिस्थितीत बल्क विक्री किंवा ब्राउझर, लूज सेल करणे नियमबाह्य आहे. नियमांचे काटेकोर पालन केले जावे. कंपन्यांच्या सेल्स ऑफिसर यांनी याबाबतच्या सूचना सर्व पेट्रोल पंप व्यवस्थापकांना द्याव्यात. पंप व्यवस्थापकांनी प्लास्टिक बाटल्या, कॅनमध्ये इंधन देऊ नये. इंधन फक्त वाहनाच्या टाकीतच भरावे.-आशिष फुलुके, प्रभारी जिल्हा पुरवठा अधिकारी..वस्तुस्थिती काय?जिल्ह्यातील पंप - २५६बंद ठेवावे लागलेले - २५ ते ३०बंदचे कारण - रोखीचे व्यवहार धोरणपुरवठा मुबलक नाही, मात्र गरजेइतकापेट्रोल - एकावेळी फक्त २०० रुपयांचे भरण्याची सूचनाडिझेल - एकावेळी फक्त १००० रुपयांचे भरण्याची सूचनासाठा कुणाकडे, किती?आय.ओ.सी.एल. : पेट्रोल - १४ लाख १० हजार लिटर,डिझेल - १४ लाख ३० हजार लिटरबी.पी.सी.एल. : पेट्रोल - ५ लाख ५० हजार लिटर,डिझेल - ६ लाख ३० हजार लिटरएच.पी.सी.एल. : पेट्रोल - ६ लाख लिटर,डिझेल - ७ लाख ५० हजार लिटर.