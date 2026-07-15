Sadabhau Khot Latest Political Statement : 'सवतीचं स्वागतच, भांडीकुंडी करू लागेल'; जयंत पाटलांच्या भाजप प्रवेशाबाबत आमदार सदाभाऊ खोत यांचा खोचक टोला

ईश्वरपूर (सांगली) : ‘‘सवत घरात आली म्हणून घरावर हक्क चालत नाही. ती फक्त घरातील पहिल्या लोकांना भांडीकुंडी करायला मदत करू शकते. आमदार जयंत पाटील महायुतीत (Jayant Patil Mahayuti joining latest news) आले, तर तो आमचा विजय आणि त्यांचा राजकीय पराभव असेल,’’ अशी उपरोधिक टीका आमदार सदाभाऊ खोत यांनी येथे पत्रकार परिषदेत केली..खोत यांनी काल येथे छत्रपती शिवाजी महाराज महसूल अभियानासंदर्भात पत्रकारांशी संवाद साधला. राष्ट्रवादीचे जिल्हाध्यक्ष निशिकांत पाटील, शिवसेना (शिंदे) जिल्हाप्रमुख आनंदराव पवार, जिल्हा बँकेचे संचालक राहुल महाडिक, ॲड. चिमण डांगे, विश्वनाथ डांगे आदी उपस्थित होते..जयंत पाटील यांच्या भाजप प्रवेश वा राष्ट्रवादी एनडीएसोबत येत असल्याच्या चर्चेबाबत खोत म्हणाले, ‘‘जयंत पाटील यांचा एनडीएमध्ये प्रवेश झाला, तर स्वागतच आहे. तो आमचा राजकीय विजय असेल. अनेक वर्षे मंत्रिपदे, सत्तेचा उपभोग घेतलेल्या नेत्यांनी विकासाची सर्व कामे पूर्ण केली असती, तर कामच उरले नसते.’’ ते म्हणाले, ‘‘अनेक विकासकामे वर्षानुवर्षे प्रलंबित ठेवण्यात आली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली महायुती सरकार ही सर्व कामे पूर्ण करण्यासाठी कटिबद्ध आहे.’.Ishwarpur : शिंदे गटाच्या नेत्याची तक्रार अन् राष्ट्रवादीचे दोन मोहरे थेट बाद; जयंत पाटलांना बालेकिल्ल्यातच दुसरा धक्का, नगराध्यक्षांचे बंधू सुनील मलगुंडे हेही अपात्र!.आमदार खोत म्हणाले, ‘‘शासनाच्या विविध योजनांची माहिती नागरिकांपर्यंत पोहोचविणे आणि प्रलंबित महसुली कामांचा जागेवर निपटारा करण्यासाठी ‘छत्रपती शिव महाराज महसूल अभियान’ राबविण्यात येत आहे. वाळवा तालुक्यातील हे अभियान २२ जुलै रोजी ईश्वरपूर येथील सर्जेराव यादव मल्टिपर्पज हॉलमध्ये होणार आहे. ते पूर्णपणे शासनाचा उपक्रम आहे. त्यामुळे कोणताही राजकीय भेदभाव न करता सर्व नागरिकांनी लाभ घ्यावा.’’ यावेळी नगरसेवक अमित ओसवाल, अजित पाटील, राजवर्धन पाटील, माजी उपनगराध्यक्ष जयवंत पाटील, धनश्याम जाधव आदींसह पदाधिकारी उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.