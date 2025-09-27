पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli : सांगलीत बापाकडूनच अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचार, धक्कादायक प्रकार उघड

Sangli Crime News : जत तालुक्यातील एका गावात नराधम बापानेच अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचार केल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे.
Sangli

Sangli

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on
Summary

धक्कादायक घटना – जत तालुक्यातील एका गावात स्वतःच्या अल्पवयीन मुलीवर बापानेच लैंगिक अत्याचार केल्याचे उघड झाले.

गुन्हा दाखल – पंधरा दिवसांपूर्वी घडलेल्या या प्रकरणात आरोपीवर पोक्सो कायद्यांतर्गत जत पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे.

सामाजिक संताप – या अमानुष कृत्याबद्दल स्थानिक पातळीवर तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.

