पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli Sugarcane Price : 'ऊसदर जाहीर करा, अन्यथा धुराडी बंद पाडू'; राजू शेट्टींचा सांगलीतील साखर कारखानदारांना 2 दिवसांचा अल्टिमेटम, केल्या 5 मोठ्या मागण्या

Raju Shetti Sangli sugarcane price latest news : सांगलीतील साखर कारखान्यांनी कोल्हापूर पॅटर्ननुसार प्रतिटन ४२०० रुपये ऊसदर जाहीर करावा, अशी मागणी राजू शेट्टी यांनी केली. दोन दिवसांची मुदत देत कारखाने बंद पाडण्याचा इशारा दिला.
Raju Shetti latest news

Raju Shetti latest news

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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सांगली : ‘‘कोल्हापूरच्या धर्तीवर सांगली जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांनीही ऊसदर जाहीर करावा. यासाठी दोन दिवसांची मुदत देत आहोत. दर जाहीर न केल्यास जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांची धुराडी बंद पाडू’’, असा आक्रमक इशारा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी आज पत्रकार परिषदेत (Sangli sugar factories sugarcane rate 2026) दिला.

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