Sangli Sugarcane Price : 'ऊसदर जाहीर करा, अन्यथा धुराडी बंद पाडू'; राजू शेट्टींचा सांगलीतील साखर कारखानदारांना 2 दिवसांचा अल्टिमेटम, केल्या 5 मोठ्या मागण्या

सांगली : ‘‘कोल्हापूरच्या धर्तीवर सांगली जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांनीही ऊसदर जाहीर करावा. यासाठी दोन दिवसांची मुदत देत आहोत. दर जाहीर न केल्यास जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांची धुराडी बंद पाडू’’, असा आक्रमक इशारा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी आज पत्रकार परिषदेत (Sangli sugar factories sugarcane rate 2026) दिला..शेट्टी म्हणाले, ‘कोल्हापुरात शासनाच्या वतीने मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी आमच्याशी चर्चा करून ऊसदर निश्चित केला. हा दर कोल्हापूर, सांगली आणि सातारा जिल्ह्यांसाठी लागू असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. यासाठी पुणे-बंगळूर महामार्गावरील किणी टोलनाक्यावर स्वाभिमानीने सलग ६२ तास आंदोलन केले. आता कोल्हापूर पॅटर्ननुसार सांगलीतील कारखान्यांनीही दर जाहीर करावा, अशी भूमिका शासनासोबतच्या चर्चेत मांडली होती. त्याला सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला आहे.’.Gokul Government Directors : अखेर 'त्या' अध्यादेशावर राज्यपालांची स्वाक्षरी; गोकुळवर पाच शासकीय संचालक नियुक्तीचा मार्ग मोकळा, मतदानाचाही मिळाला अधिकार .ते म्हणाले, ‘कोल्हापूर पॅटर्ननुसार विनाकपात पहिली उचल ३९०० रुपये, कारखाना बंद होताना १०० रुपये आणि निर्धारित दराच्या अनुषंगाने आणखी २०० रुपये, अशी एकूण ४२०० रुपये प्रतिटन दराची तरतूद आहे. हाच दर सांगली आणि सातारा जिल्ह्यांतील कारखान्यांनीही द्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली. इस्लामपूर येथे सांगलीतील काही कारखानदारांशी चर्चा झाली होती. त्यावेळी कोल्हापूरप्रमाणे दर देण्याबाबत सहमती दर्शविण्यात आली. बहुतांश कारखानदारांची भूमिकाही सकारात्मक आहे. आमच्या कार्यकर्त्यांनी आमदार जयंत पाटील यांच्याशीही चर्चा केली असून, मुंबईहून परतल्यानंतर दोन दिवसांत निर्णय घेण्याचे त्यांनी सांगितले आहे. दर जाहीर न केल्यास दोन दिवसांनंतर कारखान्यांची धुराडी बंद पाडण्याचे आंदोलन छेडले जाईल, असे शेट्टी यांनी स्पष्ट केले. यावेळी संघटनेचे संदीप राजोबा यांच्यासह पदाधिकारी उपस्थित होते..Amba Ghat Tunnel Project : आंबा घाटाला मिळणार बोगद्याचा पर्याय! कागल ते रत्नागिरी प्रवास आता अवघ्या एका तासात; प्रकल्प अहवाल तयार करण्याची मंत्री गडकरींकडून सूचना.पाच हजार दर देणाऱ्यांचा जाहीर सत्कार करूएका प्रश्नावर शेट्टी म्हणाले, ‘भाजपप्रणीत काही संघटनांनी पाच हजार रुपये प्रतिटन ऊसदराची मागणी केली आहे. शासनाने त्यांच्या मागणीनुसार, कारखान्यांना पाच हजार रुपये दर देण्यास भाग पाडल्यास संबंधित कारखानदारांचा स्वाभिमानी शेतकरी संघटना जाहीर सत्कार करेल, असे आव्हानही शेट्टी यांनी दिले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.