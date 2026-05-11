Sangli Swimming Pool Death : सांगलीत मोठी दुर्घटना! रोटरी क्लबच्या जलतरण तलावात पोहताना मुंबईच्या 28 वर्षीय तरुणाचा बुडून मृत्यू

सांगली : येथील गणेशनगरमध्ये रोटरी क्लबच्या रामभाऊ भिडे जलतरण केंद्रात काल दुपारी झालेल्या गर्दीमध्ये पोहताना तरुणाचा (sangli swimming pool drowning incident) मृत्यू झाला. अम्मार असीफ शेख (वय २८, अंधेरी पश्चिम, मुंबई) असे त्याचे नाव आहे. याबाबत सांगली शहर पोलिस ठाण्यात रात्री उशिरा नोंद करण्यात आली..घटनास्थळी व पोलिसांकडून मिळालेली माहिती अशी की, शहरातील विविध जलतरण केंद्रात पोहण्यासाठी गर्दी दिसून येत आहे. नदीत मगरीची भीती असल्यामुळे तलावाला अनेकजण पसंती देत आहेत. मृत अम्मार शेख हा मुंबईचा तरुण काही दिवसांपासून गणेशनगर येथील मशिदीत राहण्यास आला होता..काल दुपारी उकाडा असल्यामुळे मित्रांबरोबर तो पोहण्यास जवळच असलेल्या जलतरण केंद्रात गेला. दुपारी तीनच्या सुमारास तो मित्रांबरोबर तलावात पोहत होता. आज सुटी असल्यामुळे पोहण्यासाठी गर्दी झाली होती. क्षमतेपेक्षा जास्त मुले तलावात उतरली होती. पावणेचार ते चारच्या सुमारास अम्मार बरोबर आलेले मित्र तलावातून बाहेर आले..Mahavitaran Clerk Killed Case : सांगली हादरली! महावितरणच्या लिपिकाचा गोळ्या झाडून निर्घृण खून, संखमध्ये मध्यरात्री थरार.त्यांना अम्मार दिसला नाही. त्यामुळे त्यांनी आजूबाजूला गर्दीत शोध घेतला. तो आढळून आला नाही. त्यामुळे सर्वत्र शोध घेताना तो तलावात बुडाल्याचे दिसले. त्यामुळे एकच खळबळ उडाली. अम्मारला मृतावस्थेत तलावातून बाहेर काढून 'सिव्हिल'मध्ये दाखल केले. तेव्हा नगरसेवक फिरोज पठाण, माजी नगरसेवक आयुब बारगीर, सामाजिक कार्यकर्ते उमर गवंडी आदींसह समाज बांधव मोठ्या संख्येने जमले होते..गणेशनगर येथील जलतरण केंद्रात यापूर्वीही मुले बुडून मृत्यू झाल्याच्या घटना घडल्या आहेत. त्याठिकाणी पोहण्यासाठी ३५ जणांची मर्यादा असताना जादा मुले सोडली जातात. घटनेला कारणीभूत जलतरण केंद्रातील संबंधितांवर गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी आहे.-फिरोज पठाण, नगरसेवक.