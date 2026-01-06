पश्चिम महाराष्ट्र

Shaktipeeth Highway Route Update : शक्तिपीठ महामार्गाबाबत अफवांना उधाण, मार्ग कुठून जाणार राजपत्र कधी होणार प्रसिद्ध...

Shaktipeeth Expressway : शक्तिपीठ महामार्गाबाबत सध्या अफवांना उधाण आलं आहे. महामार्गाचा मार्ग कुठून जाणार आणि अधिकृत राजपत्र कधी प्रसिद्ध होणार? सविस्तर माहिती.
Sandeep Shirguppe
Shaktipeeth Expressway Route & Gazette Update : नागपूर-गोवा हा शक्तिपीठ महामार्गाला सांगली-कोल्हापूरचा वाढता विरोध पाहून शासनाने या मार्गात बदल करण्याची घोषणा केली आहे. मार्गाच्या अलाइन्मेंटबाबत रोज एक नवी अफवा आहे. याचा अंतिम आराखडा जाहीर होण्यापूर्वीच जिल्ह्यात या मार्गाचे समर्थन तसेच विरोधही सुरू झाला आहे.

