Shaktipeeth Highway Route Update : शक्तिपीठ महामार्गाबाबत अफवांना उधाण, मार्ग कुठून जाणार राजपत्र कधी होणार प्रसिद्ध...

Shaktipeeth Expressway Route & Gazette Update : नागपूर-गोवा हा शक्तिपीठ महामार्गाला सांगली-कोल्हापूरचा वाढता विरोध पाहून शासनाने या मार्गात बदल करण्याची घोषणा केली आहे. मार्गाच्या अलाइन्मेंटबाबत रोज एक नवी अफवा आहे. याचा अंतिम आराखडा जाहीर होण्यापूर्वीच जिल्ह्यात या मार्गाचे समर्थन तसेच विरोधही सुरू झाला आहे..शक्तिपीठ महामार्गाला सोलापूर, सांगली, कोल्हापूर जिल्ह्यात विरोध तीव्र विरोध होता. यामुळे धाराशिव जिल्ह्यापासून पुन्हा नव्याने या मार्गाची आखणी करण्यात येईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी नुकतीच केली आहे. त्यांनी नवा मार्ग सांगली जिल्ह्यातील आटपाडी परिसरातून चंदगडला उतरविणार असल्याचे सांगितले..मात्र, प्रत्यक्षात या मार्गाबद्दल निरनिराळ्या अफवा उठत आहेत. काहींच्या मते तुळजापूर-शिंगणापूर हा प्रस्तावित महामार्ग या मार्गात मर्ज करून हा मार्ग तुळजापूरहून- करकंब- शिखर शिंगणापूर-मार्गे सातारा जिल्ह्यातून वळविण्यात आला असून सांगली जिल्हा वगळण्यात आला आहे. असे झाले तर उत्तर सोलापूर, मोहोळ, पंढरपूर व सांगोला हे चार तालुके वगळून माढा व माळशिरस या नव्या तालुक्यांची यात भर पडू शकते..शक्तिपीठ विरोधात उद्या राज्यस्तरीय मेळावाबार्शी तालुका शक्तिपीठ विरोधी संघर्ष समितीतर्फे बुधवारी (ता. ७) रुई (ता. बार्शी) येथे शक्तिपीठ महामार्ग रद्द करण्याच्या मागणीसाठी दहा जिल्ह्यातील बाधित शेतकऱ्यांचा मेळावा होणार आहे. बार्शी तालुक्यातील रुई (भालगाव) येथे सकाळी ११ वाजता हा मेळावा होईल. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक राजू शेट्टी, शक्तिपीठ महामार्ग संघर्ष समितीचे मुख्य समन्वयक गिरीश फोंडे, अखिल भारतीय किसान सभा सचिव कॉम्रेड डॉ. अजित नवले, शेतकरी कामगार पक्ष राज्य सचिव दिगंबर कांबळे, किसान सभेचे राज्याध्यक्ष उमेश देशमुख आदी मान्यवर संबोधित करणार आहेत..Shaktipeeth highway:'शक्तिपीठ महामार्गाच्या आरेखनात बदल नको'; सांगोला तालुक्यातील शेतकऱ्यांचा आत्मदहनाचा इशारा...कुठे स्वागत कुठे विरोधशक्तिपीठ महामार्गाच्या बदलाचे करकंबकरांनी अगदी सुरवातीलाच स्वागत केले आहे. तर वैराग परिसरात हा मार्ग वैराग- माढा मार्गे जाणार असून कोणीही जमिनी विकू नये, अशा पोस्ट समाज माध्यमात फिरत आहेत. दरम्यान पूर्वीच्या मार्गात बार्शी, मोहोळ व पंढरपूर तालुक्यातील बागायती जमिनी बाधित होत होत्या. नवा मार्ग कोणत्या गावातून जाणार हे राजपत्र प्रसिद्ध होताच समजणार आहे..