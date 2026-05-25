Shaktipeeth Highway Protest : शक्तिपीठ महामार्गाविरोधात हरकतींचा पाऊस; शेतकरी आक्रमक, ऐतवडे खुर्दमधील 182 एकर सुपीक जमीन होणार बाधित

ऐतवडे खुर्द (सांगली) : शक्तिपीठ महामार्ग रद्द करण्याच्या मागणीसाठी बागायती पट्ट्यातील शेतकरी अधिक आक्रमक झाले आहेत. महामार्गाविरोधात मोठ्या प्रमाणात लेखी आक्षेप व हरकती दाखल करण्याची मोहीम सुरू झाली (Shaktipeeth Highway protest in Sangli) आहे. सुपीक शेती, पर्यावरण आणि गावांच्या अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण झाल्याने शेतकरी एकवटले आहेत. प्रस्तावित महामार्गाला तीव्र विरोध दर्शवण्यात येत आहे..शासनाच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाने ५ मे २०२६ रोजी महामार्ग अधिनियम १९५५ अंतर्गत प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचनेनुसार, संबंधित जमिनीतील हितसंबंधित व्यक्तींना लेखी आक्षेप नोंदविण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. ऐतवडे खुर्द परिसरातील शेतकऱ्यांनी मोठ्या संख्येने एकत्र येत शक्तिपीठ महामार्गाविरोधात लेखी हरकती दाखल करण्यास सुरुवात केली आहे..ऐतवडे खुर्दमधील तब्बल १८२ एकर सुपीक जमीन या महामार्गासाठी संपादित होणार असल्याने शेतकऱ्यांत तीव्र नाराजीचे वातावरण आहे. शेतकऱ्यांनी दाखल केलेल्या हरकतींत शेतीचे होणारे अपरिमित नुकसान, बागायती पट्ट्याचा नाश, वारणा नदी परिसरात निर्माण होणाऱ्या पूरस्थितीचा धोका, पर्यावरणाचा होणारा ऱ्हास, जैवविविधतेवर होणारा परिणाम, तसेच सामाजिक व आर्थिक दुष्परिणाम यांचा सविस्तर उल्लेख करण्यात आला आहे..Shaktipeeth Expressway : कोल्हापुरातील 73 गावांची धाकधूक वाढली! 856 KM शक्तिपीठ महामार्गाच्या सुधारित नकाशाने दूधगंगा, वेदगंगा काठच्या शेतकऱ्यांत अस्वस्थता.अनेक पिढ्यांपासून जोपासलेली शेती उद्ध्वस्त होण्याची भीती शेतकऱ्यांकडून व्यक्त करण्यात आली आहे. या हरकतींच्या प्रती जिल्हाधिकारी कार्यालय, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक (मुंबई), नगरविकास, गृहनिर्माण व सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सचिव तसेच नॅशनल ग्रीन ट्रिब्युनल वेस्टर्न झोन (पुणे) यांच्याकडे पाठविण्यात येत आहेत. महामार्ग ज्या-ज्या गावांतून जाणार आहे, त्या सर्व गावांत शेतकरी संघटित होत आहेत. लेखी प्रक्रियेद्वारे शासनावर दबाव वाढविण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत..Chandoli Dam Tourists : चांदोली धरणावर दारू पिऊन धिंगाणा घालताय? सावधान! पोलिस, धरण प्रशासन ॲक्शन मोडवर; मद्यधुंद पर्यटकांवर अंकुश.ऐतवडे खुर्दला गुरुवारी विशेष ग्रामसभादरम्यान, शक्तिपीठ महामार्ग रद्द करण्याच्या मागणीसाठी ऐतवडे खुर्द येथे गुरुवारी (ता. २८) विशेष ग्रामसभेचे आयोजन करण्यात आले आहे. या सभेत पुढील आंदोलनाची दिशा ठरविण्यात येणार असून, ग्रामस्थ व शेतकऱ्यांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.