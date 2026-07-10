पश्चिम महाराष्ट्र

Shaktipeeth Highway Protest : शक्तीपीठ महामार्गाविरोधात आंदोलन तीव्र; १८ जुलैला पंढरपुरात शेतकऱ्यांची 'सद्बुद्धी यात्रा'

Shaktipeeth Expressway : शक्तीपीठ महामार्ग रद्द करण्याच्या मागणीसाठी शेतकऱ्यांचे आंदोलन आणखी तीव्र झाले आहे. १८ जुलै रोजी पंढरपुरात 'सद्बुद्धी यात्रा' काढण्याची घोषणा करण्यात आली आहे.
Shaktipeeth Highway Protest pandharpur

Shaktipeeth Highway Protest pandharpur

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Nagpur Goa Shaktipeeth Highway : नागपूर-गोवा शक्तीपीठ महामार्गाविरोधातील आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा निर्णय शक्तीपीठ महामार्ग विरोधी कृती समितीने घेतला आहे. आगामी आषाढी एकादशीच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील १३ जिल्ह्यांतील बाधित शेतकरी १८ जुलै २०२६ रोजी पंढरपूर येथे भव्य जाहीर सभा आणि त्यानंतर 'सद्बुद्धी यात्रा' काढणार असल्याची माहिती माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी दिली.

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