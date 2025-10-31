Friend Killed In Sangli : बारमध्ये गळा चिरून मित्राचा खून, सांगलीत धक्कादायक घटना; प्रसादने कमरेला लावलेला चाकू बाहेर काढला अन्

Sangli Crime News : विश्रामबाग येथील शंभरफुटी रस्त्यावरील व्हाईट हाऊस हॉटेलच्या बारमध्ये दारू पिताना झालेल्या वादातून तरुणाचा चाकूने गळा चिरून निर्घृण खून करण्यात आला. निखिल रवींद्र साबळे (वय २५, रा. पालवी हॉटेलजवळ, कुपवाड) असे मृत तरुणाचे नाव आहे. संशयित हल्लेखोर मित्र प्रसाद दत्तात्रय सुतार (रा. सांगली) दुचाकीवरून पसार झाला आहे. दोघेही सर्व्हिसिंग सेंटर चालवत असून, त्यातून आर्थिक वादाची किनार या खुनामागे असण्याची शक्यता वर्तवली आहे. दरम्यान, शंभर फुटीरस्त्यावरील खाऊ गल्लीत रात्री साडेसातच्या सुमारास झालेल्या खुनामुळे खळबळ उडाली. परिसरात गर्दी जमा झाली होती. रात्री उशिरापर्यंत स्थानिक गुन्हे अन्वेषण आणि विश्रामबागचे पथक संशयिताच्या मागावर होते..घटनास्थळ व पोलिसांकडून मिळालेली माहिती अशी, निखिल साबळे विवाहित असून पूर्वी लक्ष्मी देवळाजवळ त्याचे आईस्क्रीम पार्लर होते. अलीकडे तो पालवी हॉटेलजवळील सर्व्हिसिंग सेंटरमध्ये काम करत होता. आई-वडिल, पत्नी व दोन मुलांसह तो पालवी हॉटेलजवळील अपार्टमेंटमध्ये राहत होता. संशयित प्रसाद सुतार आणि त्याची ओळख होती. प्रसाद सुतार याचे शंभरफुटी रस्त्यावर व्हाईट हाऊससमोरच ओंकार सर्व्हिसिंग सेंटर आहे. सायंकाळी सातच्या सुमारास तो आणि प्रसाद व्हाईट हाऊसच्या पहिल्या मजल्यावरील बारमध्ये दारू पिण्यास आले होते. सायंकाळी बार सुरू झाल्यानंतर दोघांशिवाय कोणी ग्राहक नव्हते. दोघांनी कोपऱ्यातील टेबलसमोर दारू पिण्यास सुरुवात केली. काही वेळातच त्यांच्यात वाद झाला. तेव्हा प्रसादने कमरेला लावलेला चाकू बाहेर काढला. निखिल याच्या गळ्यावर एकच वार केला..गळ्यावर खोलवर वर्मी वार झाल्यामुळे निखिल रक्तस्त्राव होऊन जागीच मृत झाला. खुनानंतर प्रसाद चाकू कोचवर टाकून बाहेर पडला. दुचाकी घेऊन तो थेट पळाला. बारमध्ये खून झाल्यानंतर वेटर आणि कामगारांची पळापळ झाली. तत्काळ विश्रामबाग पोलिसांना कळवले. पोलिस निरीक्षक सुधीर भालेराव आणि पथक घटनास्थळी धावले. स्थानिक गुन्हे अन्वेषणचे पोलिस निरीक्षक सतीश शिंदे, सहायक निरीक्षक पंकज पवार आणि पथकही दाखल झाले. उपाधीक्षक प्रणिल गिल्डाही तत्काळ आले. मृताची ओळख तत्काळ पटली नाही; परंतु संशयित प्रसाद याचे हॉटेलसमोरच सर्व्हिसिंग सेंटर असल्यामुळे त्याला काहीजण ओळखत होते. त्याची माहिती काढत असताना मृताचे नाव निखिल साबळे असल्याचे समजले. पोलिस अधीक्षक संदीप घुगे यांनी घटनास्थळी भेट देऊन पोलिसांना तपासाबाबत सूचना दिल्या..Sangli Crime : सांगलीत खळबळ! ‘कृषी’ विभागातील शिपायावर तलवार हल्ला; गळ्याला फास लावला अन्.हॉटेलवर कारवाईकाही दिवसांपूर्वी याच हॉटेलमधील वेश्या अड्ड्यावर पोलिसांनी छापा टाकला. यात हॉटेल मालकाचा मुलगा संशयित होता. निरीक्षक सुधीर भालेराव स्वतः तपास करत आहे. तसेच काही दिवसांपूर्वी मालकाच्या मुलाचे ड्रग्ज कारवाईतही नाव आले होते. सतत्याने या हॉटेलमध्ये कारवाई होत आहे. याबाबत पोलिस अधीक्षक संदीप घुगे यांनी गांभीर्याने दखल घेतली आहे.कोल्हापूरला पसारखुनानंतर प्रसाद सुतार कोल्हापूरच्या दिशेने दुचाकीवरून पसार झाल्याचे समजताच पोलिस पथक त्याच्या मागावर होते. त्याच्या अटकेनंतरच खुनाचे नेमके कारण स्पष्ट होईल, असे पोलिस अधिकाऱ्यांनी सांगितले, मात्र आर्थिक वाद किंवा अन्य कारणाची चर्चा रंगली होती.त्याच हॉटेलमध्ये खुनी हल्लासंशयित प्रसाद सुतार याने त्याच हॉटेलमध्ये दोन वर्षांपूर्वी एकावर खुनी हल्ला केला होता. तो गुन्हाही विश्रामबाग पोलिस ठाण्यात दाखल आहे. त्यावेळीही त्याने ओळखीच्या व्यक्तीवर हल्ला केला होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.