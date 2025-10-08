MLA Raju Khare: मोहोळ तालुक्यातील पाणंद व शिव रस्त्यासाठी वीस कोटी मंजूर: आमदार राजु खरे; रस्त्यांचे वाद येणार संपुष्टात

-राजकुमार शहामोहोळ: मोहोळ विधानसभा मतदार संघाच्या ग्रामीण भागातील नागरिक व शेतकऱ्यां साठी आमदार राजु खरे यांच्या प्रयत्नामुळे व पाठपुराव्या मुळे, राज्याचे रोजगार हमी योजना, फलोत्पादन व खारभूमी विकास मंत्री भरत गोगावले यांनी "मातोश्री ग्रामसमूह पाणंद रस्ते योजने"अंतर्गत मोहोळ मतदार संघासाठी 20 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला असल्याची माहिती आमदार राजु खरे यांनी दिली..MLA Gopichand Padalkar: 'जयंत पाटील यांच्याविषयी एकही शब्द बोलणार नाही': आमदार गोपीचंद पडळकर; घायवळचे अनेक साथीदार रोहित पवारांचे मित्र.या संदर्भात अधिक माहीती अशी की, गेल्या सुमारे दोन महिन्या पूर्वी मंत्री गोगावले हे मोहोळ तालुक्याच्या दौऱ्यावर आले होते. त्यावेळी त्यांनी पाटकुल येथे झालेल्या सभेत आमदार खरे यांनी मतदारसंघा साठी दोनशे रस्त्यांची मागणी करून त्याला निधी मंजुर करावा अशी मागणी केली होती. त्यावेळे पासुन आमदार खरे हे या कामासाठी वेळोवेळी पाठपुरावा करत होते.तर मंत्री गोगावले यांनीही मतदार संघाच्या विकासासाठी निधी देण्याचे अश्वासन दिले होते..या योजने अंतर्गत शंभर किलोमीटर अंतराचे पाणंद रस्ते व शिव रस्ते बांधकामाचे काम लवकरच हाती घेण्यात येणार आहे. सध्या या रस्त्यांची अवस्था अत्यंत खराब झाल्याने शेतकरी व ग्रामस्थांना हालअपेष्टा सोसाव्या लागत आहेत. मंजूर झालेल्या निधी मुळे रस्ते दुरुस्ती व बांधकामाच्या कामांना गती मिळून शेती पर्यंत पोहोचणे सुलभ होऊन माल वाहतुकीची सुविधा उपलब्ध होणार आहे..UPSC Success Story:'यूपीएससी परिक्षेत डिस्कळच्या दीपालीचा राज्यात डंका';आयएसएस अधिकारीपदी निवड; दोन्ही जुळ्या बहिणींचे सुयश .मोहोळ मतदार संघातील अनेक गावांमध्ये ही योजना राबविण्यात येणार असून, त्यामुळे ग्रामीण विकासाला नवे बळ मिळेल व शेतकऱ्यांचा दैनंदिन प्रवास अधिक सुरक्षित व सुलभ होईल.या सकारात्मक निर्णयामुळे आमदार राजु खरे व त्यांच्या पत्नी तृप्ती खरे यांनी मंत्री गोगावले यांचा सत्कार केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.