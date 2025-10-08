सोलापूर

MLA Raju Khare: मोहोळ तालुक्यातील पाणंद व शिव रस्त्यासाठी वीस कोटी मंजूर: आमदार राजु खरे; रस्त्यांचे वाद येणार संपुष्टात

Road Disputes to End in Mohol: गेल्या सुमारे दोन महिन्या पूर्वी मंत्री गोगावले हे मोहोळ तालुक्याच्या दौऱ्यावर आले होते. त्यावेळी त्यांनी पाटकुल येथे झालेल्या सभेत आमदार खरे यांनी मतदारसंघा साठी दोनशे रस्त्यांची मागणी करून त्याला निधी मंजुर करावा अशी मागणी केली होती.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

राजकुमार शहा

मोहोळ: मोहोळ विधानसभा मतदार संघाच्या ग्रामीण भागातील नागरिक व शेतकऱ्यां साठी आमदार राजु खरे यांच्या प्रयत्नामुळे व पाठपुराव्या मुळे, राज्याचे रोजगार हमी योजना, फलोत्पादन व खारभूमी विकास मंत्री भरत गोगावले यांनी "मातोश्री ग्रामसमूह पाणंद रस्ते योजने"अंतर्गत मोहोळ मतदार संघासाठी 20 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला असल्याची माहिती आमदार राजु खरे यांनी दिली.

