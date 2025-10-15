सोलापूर

Solapur Fraud: 'साखळी पद्धतीने पैसे गुंतवायला सांगून फसवणूक'; पाच जणांना २८ लाखांना गंडवले, नेमकं काय घडलं..

Major Investment Scam Unearthed: सोलापुरातील जयराज धनराज नागणसुरे व सचिन शिवशक्ती चव्हाण यांच्यासह पुणे, मुंबईतील दत्तात्रय गोरे, आनंत भोसले, विश्वास जाधव, ओंकार क्षीरसागर व सुनील कदम यांच्यावर फसवणुकीचा गुन्हा दाखल झाला आहे.
Police investigating a ₹28 lakh chain investment scam in Maharashtra; five investors reportedly duped through a fake scheme.

सकाळ वृत्तसेवा
सोलापूर: साखळी पद्धतीने एकमेकांना पैसे गुंतवायला सांगितले. त्यातून स्वत:चा फायदा करून घेतल्याने सात जणांविरुद्ध फौजदार चावडी पोलिसांत गुन्हा दाखल झाला आहे. दत्तात्रय अनिल इरपे (रा. अंबिकानगर, बाळे) यांच्या फिर्यादीनुसार त्या सात जणांनी २८ लाख ३५ हजार ६७५ रुपयांची फसवणूक केली आहे.

