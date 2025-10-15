Solapur Fraud: 'साखळी पद्धतीने पैसे गुंतवायला सांगून फसवणूक'; पाच जणांना २८ लाखांना गंडवले, नेमकं काय घडलं..

सोलापूर: साखळी पद्धतीने एकमेकांना पैसे गुंतवायला सांगितले. त्यातून स्वत:चा फायदा करून घेतल्याने सात जणांविरुद्ध फौजदार चावडी पोलिसांत गुन्हा दाखल झाला आहे. दत्तात्रय अनिल इरपे (रा. अंबिकानगर, बाळे) यांच्या फिर्यादीनुसार त्या सात जणांनी २८ लाख ३५ हजार ६७५ रुपयांची फसवणूक केली आहे..Arya Chavan: आर्या चव्हाणच्या मारकऱ्याला फाशीच द्या! 'सातारा सकल मराठा क्रांती मोर्चासह ग्रामस्थ आक्रमक'; खटला जलदगती न्यायालयात चालवा.सोलापुरातील जयराज धनराज नागणसुरे व सचिन शिवशक्ती चव्हाण यांच्यासह पुणे, मुंबईतील दत्तात्रय गोरे, आनंत भोसले, विश्वास जाधव, ओंकार क्षीरसागर व सुनील कदम यांच्यावर फसवणुकीचा गुन्हा दाखल झाला आहे. २०१८ मध्ये त्या सर्वांनी मिळून फिर्यादी दत्तात्रय इरपे यांना साखळी पद्धतीने पैसे गुंतवणूक केल्यावर भरपूर नफा मिळेल, असे आमिष दाखविले होते. त्यातून इरपे यांनी स्वत: व पत्नी त्या कंपनीचे सदस्य झाले. .त्यानंतर त्यांनी अन्य नातेवाईकांनाही ही स्किम सांगितली आणि त्यांनाही पैसे गुंतवायला सांगितले. एक-दीड वर्षांत रोखीने, काही बॅंकांमध्ये ऑनलाइन व गुगल पेवरून समोरील व्यक्तींना पैसे पाठविले. सुरवातीला १२ लाख ७८ हजार ४५३ रुपये गुंतवले. नियमानुसार इरपे यांना मिळणाऱ्या रकमेबद्दल समोरून समाधानकारक उत्तर मिळाले नाही. फिर्यादीची पत्नी वैशाली यांनी दोन लाख ४५ हजार ७०६ रुपये गुंतवले होते. .तसेच ओळखीचे राचण्णा पाटील यांनी देखील १० लाख ७५ हजार २६१ रुपये गुंतवले. एवढी रक्कम घेऊनही समोरील संशयितांनी ना मुद्दल ना नफा दिला, असेही फिर्यादीत नमूद आहे. या गुन्ह्यात आणखी अनेक लोकांची फसवणूक झाल्याचा पोलिसांना संशय असून पोलिसांनी त्या लोकांना तक्रारीसाठी आवाहन केले आहे. सहायक पोलिस निरीक्षक जाधव तपास करीत आहेत..MPSC Success Story:'लिंबच्या सुनबाईची कष्टाच्या जाेरावर यशाला गवसणी';'एमपीएससी'त साधली हॅट्रिक, वडिलांचं स्वप्न उतरवलं सत्यात!.पैसे रिकव्हरीसाठी अटकेची तरतूददत्तात्रय इरपे यांच्या फिर्यादीवरून साखळी पद्धतीने लोकांना पैसे गुंतवायला सांगून मध्यस्थींना चांगला नफा देण्याचे आमिष एका कंपनीने दाखविले. त्यांच्यावर विश्वास ठेवून लोकांनी पैसे गुंतवले. त्यांना ती रक्कम परत दिली गेली नाही. त्यामुळे गुन्हा दाखल झालेल्या संशयितांकडे सुरवातीला पोलिस चौकशी करतील. ज्यांनी ही फसवणूक केली त्यांना अटक होईल, असे पोलिस सूत्रांनी सांगितले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.