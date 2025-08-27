Solapur Crime: 'मोहोळ तालुक्यात गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर 29 जण तडीपार'; 96 जणांकडून घेतले चांगल्या वर्तनुकीचे बॉण्ड

-राजकुमार शहामोहोळ: मोहोळ तालुक्यातील गणेशोत्सव निर्भय वातावरणात संपन्न व्हावा यासाठी पोलीस प्रशासन सज्ज झाले असून, एकूण 76 पोलीस अधिकारी, कर्मचारी व होमगार्ड चा बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. खबरदारीचा उपाय म्हणून 29 जणांना तडीपार करण्यात आले आहे, तर 90 जणां कडून चांगल्या वर्तणुकीचा बॉण्ड लिहून घेतला असल्याची माहिती पोलीस निरीक्षक हेमंत शेडगे यांनी दिली. .Ganesh festival:'मुंबईतील आंदोलनात हजारो मराठे होणार सहभागी'; साेलापूर जिल्ह्यात बैठकांचे सत्र सुरू, बार्शीतून जाणार दोन हजारांपेक्षा जास्त वाहने.या संदर्भात गोपनीय विभागाचे हवालदार गोपाळ साखरे यांनी दिलेल्या माहिती नुसार, पोलीस अधीक्षक अतुल कुलकर्णी, अप्पर पोलीस अधीक्षक प्रीतम यावलकर, उपविभागीय पोलीस अधिकारी दीपक चव्हाण यांच्या मार्गदर्शना नुसार एक पोलीस निरीक्षक, तीन सहाय्यक पोलीस निरीक्षक, दोन पोलीस उपनिरीक्षक, 40 पोलीस अंमलदार, व 30 होमगार्ड असा बंदोबस्त तैनात केला आहे. उत्सव काळात शांतता व सुव्यवस्था अबाधित राहण्यासाठी 29 गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या इसमांना तडीपार केले आहे. अवैध व्यवसाय करणाऱ्या सहा जणां कडून चांगल्या वर्तणुकीचे बॉण्ड लिहून घेण्यात आले आहेत. कायम भांडण व तक्रारी करणाऱ्या 90 जणांना तंबी देऊन त्यांच्या कडून चांगल्या वर्तणुकीचे बॉण्ड लिहून घेतले आहेत..प्रत्येक गणेश मंडळांना नोटीसा देऊन उत्सवाचे अनुषंगाने आचारसंहिता व नियमांचे पालन करण्याचे तसेच, ध्वनी प्रदूषण कायद्याचे उल्लंघन न करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. गणेश स्थापने दिवशी दहा मंडळांनी मिरवणुका काढून गणेशाची प्रतिष्ठापना केली आहे. तर विसर्जनाच्या दिवशी 62 मंडळे मिरवणुका काढणार आहेत. उर्वरित मंडळांनी डीजे व डॉल्बीला बंदी असल्याने जागेवरच विसर्जनाचे नियोजन केले आहे. डीजे साठी खर्च होणाऱ्या पैशात सामाजिक उपक्रम राबविण्याची त्यांनी ग्वाही दिली..Ahilyanagar News :'श्रीरामपूरमधील ढिगाऱ्यात गाडली व्यापाऱ्यांची स्वप्ने'; सोनार गल्लीत अतिक्रमणांवरील कारवाई; पालिकेवर दुजाभावाचा आरोप.दरम्यान नगरपरिषद कार्यालय ते लोकनेते चौका पर्यंत रस्त्याच्या दुतर्फा गणेशमूर्ती व शोभेचे साहित्य विक्री करणाऱ्या व्यापाऱ्यांनी स्टॉल लावले आहेत. मात्र ग्राहकांना मोकळ्या मनाने खरेदी करता यावी व वाहतुकीची कोंडी होऊ नये यासाठी यंदा प्रथमच त्या ठिकाणी पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. गणेशोत्सव शांततेत व आनंदमय वातावरणात पार पडावा यासाठी पोलीस प्रशासनाला सहकार्य करण्याचे आवाहन पोलीस निरीक्षक शेडगे यांनी केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.